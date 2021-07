Regierungen wollen kontrollieren, was Sie kaufen dürfen

Die Menschen sind sich nicht bewusst, dass dieser Antrieb der Zentralbanken, Papiergeld durch Kryptowährung zu ersetzen, weit mehr ist, als die Menschen jemals als Endziel begreifen werden. Abgesehen von der Tatsache, dass Regierungen dann einen negativen Zinssatz auferlegen könnten, der effektiv Geld von Ihrem Konto ZUSÄTZLICH zur Besteuerung konfisziert, bewegen sie sich, um das zu tun, was viele in der religiösen Rechten als die Trophäe des Antichristen sehen, wo Sie nicht in der Lage sein werden, ohne ihre Erlaubnis zu kaufen oder zu verkaufen.

In der Tat kann die Regierung einschränken, was Ihnen sogar erlaubt sein wird, zu kaufen. Sie werden jeden Aspekt Ihres Lebens kontrollieren, über das hinaus, was die dämonischste Vision der Zukunft beinhalten könnte. Diese Ideen werden Widerstand hervorrufen, der auch in der Religion verwurzelt sein wird.

Werden Sie die Zahl des Tieres akzeptieren oder sich ihren Befehlen widersetzen? Dies ist nicht etwas, das niemand zu denken gewagt hätte, dass eine repräsentative Form der Regierung es wagen würde auch nur darüber zu sprechen.