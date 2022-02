Reiner Füllmich: „Corona funktioniert nicht mehr, die nächste Taktik die angewendet wird, ist der Krieg“.

Die anglo-amerikanische Finanzmafia – die City of London und ihre fünfte Kolonne in den Vereinigten Staaten, die Wall Street – plant, einen Panikmodus durch einen anderen zu ersetzen. Das sagte Rechtsanwalt Reiner Füllmich am Mittwoch im Gespräch mit Maria Zeee.

„Corona funktioniert nicht mehr wirklich“, betonte er. „Die meisten Leute stellen Fragen. Und so wird die nächste Angsttaktik angewandt, und das ist der Krieg.

Er fügte hinzu, dass wahrscheinlich noch mehr dahintersteckt. „Durch einen möglichen Krieg oder die Angst vor einem möglichen Krieg in der Ukraine, Polen und Deutschland – das ist das Schlachtfeld – werden die Logistikketten unterbrochen“, erklärte Füllmich.

