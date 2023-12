Religiöse Führer treiben gemeinsam mit UN und WEF die globale Klima-Agenda voran

Von Darlene McCormick Sanchez

Globale Organisationen haben die Macht der Religion bei der Durchsetzung ihrer Ziele erkannt, aber einige religiöse Führer warnen, dass sie sich zu weit von der Kirche entfernen.

Tief in einem kambodschanischen Urwald hüllen buddhistische „Öko-Mönche“ Bäume in safranfarbene klerikale Gewänder, bevor sie die Bäume in den buddhistischen Glauben einweihen.

Diese Praxis ist ein Beispiel für „Waldaktivismus“, der sich in Kambodscha ausbreitete, nachdem thailändische Mönche in den 1990er-Jahren begannen, Bäume wie neue Mönche zu weihen.

Ordinierte Bäume sind heilig und werden vor illegaler Abholzung geschützt, da es in der buddhistischen Religion ein Tabu ist, einen ordinierten Mönch zu verletzen.

Bei den Vereinten Nationen und dem Weltwirtschaftsforum (WEF), wo der Glaube traditionell auf Distanz gehalten wird, setzt sich die Erkenntnis durch, dass Religion ein mächtiges Instrument sein kann, um die globale Erwärmung zu propagieren.

Buddhistische Mönche binden ein safranfarbenes Gewand um den Stamm eines Baumes, um ihn symbolisch zu weihen. Damit soll verhindert werden, dass der Baum gefällt wird, um Platz für eine Autobahn am Rande von Colombo, Sri Lanka, zu schaffen, am 10. Februar 2021. (-/AFP via Getty Images)

Die globalistischen Organisationen begrüßen nun die Hilfe von religiösen Führern im Kampf gegen den Klimawandel, eines der 17 UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung bis 2030.

Einige religiöse Führer sind jedoch besorgt über die Beteiligung ihrer Kollegen an der Klimadebatte.

„Ich denke, dass dies eine gefährliche Agenda ist und die Kirche davon abhält, das zu tun, was ihre Hauptaufgabe ist, nämlich Menschen für den Glauben an Jesus Christus zu gewinnen“, sagte Robert Jeffress, Pastor der First Baptist Church of Dallas, der Epoch Times.

„Wir sollten uns viel mehr Gedanken darüber machen, was Gott denkt“.

Die Vereinten Nationen sagen den Untergang voraus, wenn keine dringenden Maßnahmen ergriffen werden, um die Erde vor der Katastrophe steigender Ozeane und extremer Wetterereignisse zu bewahren, die durch die globale Erwärmung verursacht werden, auch wenn die wissenschaftlichen Beweise umstritten bleiben.

Das UN-Klimaziel für 2030 fordert eine „tiefgreifende, rasche und nachhaltige“ Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 42 Prozent, und die UNO strebt bis 2050 eine Netto-Null-Emission an. Sie sagt voraus, dass die globalen Temperaturen bis 2035 um mehr als 1,5 Grad Celsius steigen werden.

Pastor Robert Jeffress spricht den Treueschwur, bevor Präsident Donald Trump während einer Wahlkampfveranstaltung in Dallas, Texas, am 17. Oktober 2019 spricht. (Tom Pennington/Getty Images)

Fossile Brennstoffe ans Kreuz nageln

In Erwartung der UN-Klimakonferenz in Paris im Jahr 2015 gaben buddhistische, hinduistische, muslimische und christliche Gruppen Erklärungen zum Klimawandel ab und markierten damit einen Wendepunkt in der Unterstützung der globalen Klimaagenda durch religiöse Führer.

Die UNO kündigte in diesem Jahr das päpstliche Schreiben von Papst Franziskus an alle römisch-katholischen Bischöfe zum Klimawandel an, das den Titel Laudato Si trägt.

Das geistliche Oberhaupt von 1,36 Milliarden Katholiken setzte sich mit großem Nachdruck für die Rettung des Planeten ein und beklagte, dass die Umweltzerstörung den weltweit ärmsten Bürgern schade.

„Ich rufe daher dringend zu einem neuen Dialog darüber auf, wie wir die Zukunft unseres Planeten gestalten“, schrieb Papst Franziskus.

Papst Franziskus hält eine Rede, während andere religiöse Führer und Wissenschaftler während des Treffens „Glaube und Wissenschaft“ zuhören: Auf dem Weg zur COP26″ im Vatikan am 4. Oktober 2021. (ALESSANDRO DI MEO/POOL/AFP via Getty Images)

Und obwohl der Pontifex nicht am diesjährigen UN-Klimagipfel COP28 in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) teilnehmen konnte, sandte er eine Botschaft zur Eröffnung des allerersten Glaubenspavillons auf der Veranstaltung, in der er die Verantwortung religiöser Führer für den Schutz unseres Planeten betonte.

Viele religiöse Führer haben sich der Forderung der Vereinten Nationen angeschlossen, dass Finanzinstitute die Finanzierung von Projekten für fossile Brennstoffe einstellen sollen.

Führende Vertreter des Ökumenischen Rates der Kirchen, des Rates der Ältesten der Muslime und des New York Board of Rabbis veröffentlichten 2021 und 2022 Erklärungen, in denen sie erklärten, dass Banken, Pensionsfonds und Versicherungsunternehmen eine moralische Verpflichtung“ hätten, nicht mehr in fossile Brennstoffe zu investieren.

Sie drängten die Finanzinstitute, in sogenannte erneuerbare Energien für „Kinder und künftige Generationen des Lebens auf der Erde“ zu investieren.

Michael O’Fallon ist der Gründer von Sovereign Nations, einer Medien-Website, die sich für die Erhaltung der nationalen Souveränität einsetzt.

Er sprach mit der Epoch Times über das, was er als eine unheilvolle Entwicklung ansieht.

Michael O’Fallon spricht in London. (Mit freundlicher Genehmigung von Michael O’Fallon)

Die Agenda zum Klimawandel ist Teil des Bestrebens der Vereinten Nationen und des WEF, die Energie und den Wohlstand der Welt zu regeln, sagte er.

„Das wird allumfassend sein. Es wird alles verändern, wenn wir es nicht vollständig aufhalten“, warnte O’Fallon.

Als Beweis für die neue Weltordnung verwies er auf die Terra Carta, ein Dokument über die Rechte der Menschen und des Planeten nach dem Vorbild der 808 Jahre alten Magna Carta.

Die Terra Carta 2021 ist Teil des Plans für einen nachhaltigen Markt, der vom britischen König Charles, dem Oberhaupt der Kirche von England, ins Leben gerufen wurde.

König Karl III. hält eine Rede bei der Eröffnungsfeier des Weltklimagipfels während der COP28 in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, am 1. Dezember 2023. (Chris Jackson/Getty Images)

Laut ihres Mandates müssen der „Natur“ „grundlegende Rechte und Werte“ verliehen werden, um ein dauerhaftes und greifbares Erbe für diese Generation zu gewährleisten.

Selbst sonst traditionell konservative christliche Gruppen wie die National Association of Evangelicals (NAE) haben sich der Umweltbewegung angeschlossen.

Christen glauben daran, in die Fußstapfen Jesu zu treten, indem sie den Armen und Schwachen helfen – die nach Ansicht der Globalisten am meisten unter dem Klimawandel leiden werden.

„Wir möchten die Komplexität unserer Zeit, einschließlich Themen wie dem Klimawandel, mit biblischer Klarheit und einer tiefen Liebe meistern, die Gottes Herz für diese Welt widerspiegelt, insbesondere für diejenigen, die am wenigsten in der Lage sind, ihre Segnungen zu genießen“, sagte NAE-Präsident Walter Kim in einer Erklärung von 2022.

Aber Herr Jeffress sagte, er kaufe nicht, was die U.N. verkaufe.

Eine Frau betritt den „Glaubenspavillon“ auf dem COP28-Klimagipfel der Vereinten Nationen in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, am 6. Dezember 2023. (Giuseppe CACACE/AFP via Getty Images)

„Um es klar zu sagen: Jesus Christus ist derjenige, der die Agenda für die Kirche bestimmt, nicht die Vereinten Nationen“, sagte Jeffress.

„Und wenn Kirchen die Ziele und Anliegen der Vereinten Nationen übernehmen, dann prostituiert sich die Kirche selbst und lässt sich von einer externen Organisation benutzen.

Das Konzept der Nationen sei biblisch, was bedeute, dass eine globale Regierung nicht Teil von Gottes Plan sei, sagte er.

In seinem neuen Buch „Are We Living in the End Times?“, das diesen Monat erscheint, sagt Jeffress, dass die Menschen sich politisch und geistlich bewusst sein müssen, was geschieht. Der baptistische Südstaatenpastor ist als geistlicher Berater des ehemaligen Präsidenten Donald Trump bekannt.

Die sogenannte Klimadringlichkeit hat Umweltaktivisten von GreenFaith und Interfaith Power and Light zu Protesten und Störungen veranlasst.

GreenFaith organisierte im vergangenen Jahr eine Demonstration am New Yorker Standort von BlackRock, bei der es zu Verhaftungen kam, nachdem die Demonstranten die kolossale Investmentfirma ermahnt hatten, die „Zerstörung der Erde“ durch Investitionen in fossile Brennstoffe zu stoppen.

Klimaaktivisten protestieren vor dem Hauptsitz von BlackRock in New York am 29. Oktober 2022. (KENA BETANCUR/AFP via Getty Images)

Teil des weltweiten Appells, den sogenannten Klimawandel zu stoppen, ist die Vorstellung, dass die Armen der Welt am meisten unter weitverbreiteten Dürren und Überschwemmungen leiden werden.

Kritiker sagen jedoch, dass das Heilmittel der Globalisten weitaus schlimmer ist als das Szenario des Klimawandels, das einige Wissenschaftler bestreiten. Und sie sagen, dass sie nicht überrascht sind, dass die U.N. die Religion in ihre Druckkampagne einbezieht.

Die unabhängige Stiftung Climate Intelligence (CLINTEL) hat in diesem Sommer eine Erklärung abgegeben, in der sie feststellt, dass es keinen Klimanotstand gibt. Das Dokument wurde bis zum 1. Dezember von fast 2.000 Wissenschaftlern und Fachleuten aus rund 60 Ländern unterzeichnet.

„Die Hysterie, die das Thema umgibt, ist völlig ungerechtfertigt. Die ‚Heilung‘ – der schnellstmögliche Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und deren Ersatz durch erneuerbare Energien – wird wahrscheinlich schlimmer sein als die ‚Krankheit'“, sagte CLINTEL-Gründungsmitglied Marcel Crok in einem früheren Interview mit der Epoch Times.

Der Plan der U.N., die Macht der Religion zu nutzen, zeigt sich in ihrem Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework Plan, einem Pakt zwischen Ländern, der 2022 entwickelt wurde, um natürliche Ressourcen und gefährdete Arten auf der ganzen Welt zu retten.

Nach Ansicht der Vereinten Nationen sind religiöse und spirituelle Gruppen aufgrund ihrer großen Reichweite und ihres großen Einflusses eine wichtige und natürliche Wählerschaft“, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen.

Auf einer ähnlichen Tagung der Klimarahmenkonvention im Jahr 2022 wurden reiche Länder wie die Vereinigten Staaten aufgefordert, ärmeren Ländern Entschädigungen für durch den Klimawandel verursachte „Verluste und Schäden“ zu zahlen.

Auch das Weltwirtschaftsforum veröffentlichte 2016 einen Bericht mit dem Titel „The Role of Faith in Systemic Global Challenges“ (Die Rolle des Glaubens bei systemischen globalen Herausforderungen), der einen Abschnitt enthält, in dem erklärt wird, dass der Klimawandel nicht ohne Religion gelöst werden kann.

Klaus Schwab, Gründer und geschäftsführender Vorsitzender des WEF, sagte dem Global Agenda Council, dass Werte nicht allein durch intellektuelle Vernunft gerechtfertigt werden können, weshalb der Glaube laut dem Bericht einbezogen werden muss.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (L) spricht während des Jahrestreffens des Weltwirtschaftsforums in Davos, Schweiz, am 26. Mai 2022 neben dem Gründer und Executive Chairman des Weltwirtschaftsforums Klaus Schwab. (Fabrice COFFRINI/AFP via Getty Images)

Die Religion bietet eine moralische Haltung, die dazu beitragen kann, „die Sache zu legitimieren“, heißt es in dem Bericht.

„Es besteht die Notwendigkeit, Erzählungen von Hoffnung und Möglichkeiten zu entwerfen“, heißt es. „Religiöse Traditionen haben reichlich Erfahrung darin, kurzfristige Perspektiven mit einer langfristigen Perspektive und überzeugenden Erzählungen zu verbinden“.

Strom für Wohlstand

Diana Furchtgott-Roth ist Direktorin für Energie, Klima und Umwelt bei der Heritage Foundation und außerordentliche Professorin für Wirtschaftswissenschaften an der George Washington University.

Frau Furchtgott-Roth sagte der Epoch Times, dass sie nicht überrascht sei, dass internationale Organisationen die Religion benutzen, um die Menschen der Arbeiterklasse davon zu überzeugen, dass sie Opfer bringen müssen, um den Planeten zu schützen.

„Ich denke, dass Umweltschützer jede Methode nutzen, um ihre Agenda durchzusetzen, weil ihre Agenda zu teureren Strompreisen und teureren Transportpreisen führt“, sagte sie.

Die Anhänger der Klimaagenda scheinen nicht zu verstehen, dass erneuerbare Energien unzuverlässiger und teurer sind, was bedeutet, dass sie den Lebensstandard der Mittelschicht senken, so Frau Furchtgott-Roth.

Religiöse Führer mögen gute Absichten haben, sagte sie, aber sie müssen erkennen, dass reichlich vorhandene, billige Energie ein Grund für die Massenmigration in westliche Länder ist.

(L-R) Der britische Premierminister Boris Johnson, der kongolesische Präsident Felix Tshisekedi und US-Präsident Joe Biden auf der Bühne während der UN-Klimakonferenz COP26 in Glasgow, Schottland, am 2. November 2021. (Erin Schaff/POOL/AFP via Getty Images)

In Lateinamerika und Afrika steht weniger Energie zur Verfügung, was bedeutet, dass das Leben für die Armen härter ist, sagte Frau Furchtgott-Roth.

„Mehr Energie fördert das menschliche Fortkommen, den menschlichen Fortschritt. Man muss kein Wasser mehr in Eimern schleppen“, sagte sie. „Man muss keine Kerzen anzünden oder über Holz und Dung kochen.

Und eine Begrenzung der fossilen Brennstoffe könnte genau die Nahrungsmittelknappheit verursachen, die einige religiöse Führer als Folge des Klimawandels befürchten.

Steigende Brennstoffkosten wirken sich bereits auf die Lebensmittelpreise aus.

Der Independent Commodity Intelligence Services, der die Märkte analysiert, sagte im September voraus, dass die Lebensmittelpreise weiter steigen werden, da die Energie- und Düngemittelkosten zunehmen.

Frau Furchtgott-Roth verwies auf das plötzliche Verbot synthetischer Düngemittel und Pestizide in der Lebensmittelproduktion in Sri Lanka im April 2021.

Auf der UN-Klimakonferenz 2021 verkündete der sri-lankische Präsident Gotabaya Rajapaksa stolz die Umstellung seines Landes auf ökologische Landwirtschaft.

Ein Jahr später waren die Ernten dezimiert, und Tausende von Sri Lankern stürmten angesichts des drohenden Hungers die Präsidentenresidenz und zwangen Präsident Rajapaksa zum Rücktritt.

Ein srilankischer Aktivist, der eine Maske von Sri Lankas Präsident Gotabaya Rajapaksa trägt, nimmt am 16. November 2021 in Colombo, Sri Lanka, an einer Demonstration teil, um den Mangel an Rohstoffen anzuprangern, da das Land mit einer großen Devisenkrise konfrontiert ist. (ISHARA S. KODIKARA/AFP via Getty Images

„Wir haben also reale Versuche, Landwirtschaft ohne fossile Brennstoffe zu betreiben“, sagte Frau Furchtgott-Roth.

Religiöse Führer, die befürchten, dass der Klimawandel den Bedürftigen schadet, sollten verstehen, dass teurer Strom und Transport auch den Armen schaden.

Sie merkte an, dass der Umweltschutz für manche Menschen zu einer eigenen Religion geworden sei.