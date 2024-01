Renommierte Universität und Behörde in Thailand fordern eine Untersuchung der Übersterblichkeit und warnen, dass die Injektion Krankheiten und Tod verursachen

Langanhaltende Covid-19-Infektionen und wiederholte Covid-19-Impfungen könnten versteckte Krankheiten zum Vorschein bringen, die Immunität schwächen und zu Krebs und Hirnschäden führen, so die Behörden der Chulalongkorn und Rangsit Universitäten.

Die Warnung kam von Prof. Dr. Thiravat Hemachudha, Direktor des Health Science Centre for Emerging Infectious Diseases des Thailändischen Roten Kreuzes an der Chulalongkorn Universität, und Panthep Puapongphan, Dekan der Fakultät für Orientalische Medizin an der Rangsit Universität.

Sie erklärten am Sonntag, dass Symptome, die länger als drei Monate nach der Infektion mit Covid-19 anhalten, als „langes Covid“ bezeichnet werden und Symptome umfassen, die Herz, Lunge und Nerven betreffen, sowie Entzündungen von Haut, Sehnen, Fasergewebe, Muskeln und Gelenken.

Sie könnten auch zu Krebs führen und den Ausbruch verborgener Krankheiten wie Herpes auslösen.

Prof. Dr. Thiravat und Herr Panthep erklärten, dass es Bemühungen gebe, Daten über durch Impfungen verursachte Schäden und Todesfälle zu verbergen, sodass die offizielle Zahl der durch Impfungen verursachten Schäden unrealistisch niedrig sei.

Daher war vielen Menschen nicht bewusst, dass Impfungen sie beeinträchtigten, und sie konnten keine angemessene Behandlung finden.

Sie berichteten auch, dass die Sterblichkeitsrate in Thailand im Vergleich zur Zeit vor und während der Covid-19-Pandemie gestiegen sei. Sie forderten eine Untersuchung, ob dies mit der Impfung zusammenhänge. Entsprechende Zahlen wurden nicht genannt.

Studien aus anderen Ländern hätten gezeigt, dass die Covid-19-Impfung für einige Menschen tödlich gewesen sei, da sie Schäden an Herz, Blut und Atemwegen erlitten hätten.

Ferner stellte die medizinische Fakultät der Chulalongkorn University fest, dass bei fast 100 geimpften Covid-19-Patienten Entzündungen und Proteinveränderungen auftraten, die auf Hirnschäden hindeuteten.

Prof. Dr. Thiravat und Herr Panthep zitierten auch das Ramathibodi Hospital, das über ein Forschungsprojekt der medizinischen Fakultät der Mahidol Universität berichtete, wonach einige Personen nach der dritten Covid-19-Impfung eine schwache T-Zell-Immunität aufwiesen. Dies deute darauf hin, dass zu viele Impfungen die Immunität schwächen könnten.

Die wahren Daten sollten veröffentlicht werden, damit die Menschen informierte Impfentscheidungen treffen können.