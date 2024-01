Stoppt die Bombardierung des Gazastreifens, dann werden die Angriffe auf die Handelsschifffahrt aufhören. Warum nicht diesen Ansatz ausprobieren?

Wir könnten einfach versuchen, keinen weiteren Krieg zu provozieren, indem wir Gaza weiter zerstören.

Caitlin Johnstone

Ich habe eine Idee, die manche vielleicht für dumm halten, aber sie lautet: Hört auf, Gaza zu bombardieren, dann hören auch die Angriffe auf die Handelsschifffahrt auf. Warum nicht diesen Ansatz versuchen?

Die USA haben erneut einen Luftangriff im Jemen geflogen, der sich unter anderem gegen den internationalen Flughafen der Hauptstadt Sanaa gerichtet haben soll. Dies geschah einen Tag nach den Luftangriffen der USA und Großbritanniens auf Jemen als Vergeltung für die Angriffe der Huthis auf Handelsschiffe im Roten Meer.

Seit Wochen behindern die jemenitischen Huthi-Truppen mit ihrer Blockade die Handelsschifffahrt erheblich, und Berichten vom letzten Monat zufolge ist der israelische Hafen Eilat seit Beginn der Angriffe um 85 Prozent geschrumpft. Diese völlig unblutigen Unannehmlichkeiten waren alles, was Washington benötigte, um den Jemen anzugreifen, das vom Krieg verwüstete Land, in dem die USA und ihre Verbündeten die letzten Jahre damit verbracht haben, Saudi-Arabien bei der Ermordung von Hunderttausenden von Menschen durch ihre eigene Seeblockade zu helfen.

Jemen hat auf diese Angriffe mit trotzigen Erklärungen reagiert, dass sie nicht „unbeantwortet oder ungestraft“ bleiben würden.

Die USA können eine jahrzehntelange Blockade gegen Kuba verhängen, und das hat sich normalisiert. Israel kann anderthalb Jahrzehnte lang eine totale Luft-, Land- und Seeblockade gegen Gaza verhängen, und das hat sich normalisiert. Aber Jemeniten blockieren einige Schiffe, um einen Völkermord zu stoppen, und plötzlich ist er nicht mehr zu rechtfertigen.

Die dramatische Eskalation der Biden-Administration in einen weiteren schrecklichen Krieg im Nahen Osten wurde von Gesetzgebern auf beiden Seiten des Ganges scharf kritisiert, die argumentierten, die Angriffe seien illegal, weil sie ohne die Zustimmung des Kongresses erfolgten. Dieses hilflose Gejammer des Kongresses wird nie etwas bewirken, denn wie Glenn Greenwald beobachtet hat, unternimmt der US-Kongress nie etwas, um Präsidenten für Kriegshandlungen ohne ihre Zustimmung zur Rechenschaft zu ziehen.

Aber es gibt einige lohnende Ideen, die im Umlauf sind.

Nach der zweiten Runde der Bombardierung twitterte ein demokratischer Abgeordneter aus Georgia namens Hank Johnson:

„Ich habe eine Idee, die einige vielleicht für dumm halten, aber ich habe sie: Stoppt die Bombardierung von Gaza, dann hören auch die Angriffe auf die Handelsschifffahrt auf. Warum nicht diesen Ansatz versuchen?“

Donnerwetter, das ist gerade verrückt genug, um zu funktionieren. Tatsächlich rufen die Interventionsgegner dies seit Beginn des Jemen-Konflikts aus voller Kehle. Bereits Mitte Oktober schrieb Trita Parsi von Responsible Statecraft über die Notwendigkeit eines Waffenstillstands im Gazastreifen, um eine Ausweitung des Krieges in der Region zu verhindern – eine Position, die Parsi seither immer wieder vertritt.

„Riesige Fehleinschätzung“: Bidens Weigerung, auf einen Waffenstillstand in Gaza zu drängen, könnte die USA in den Nahostkrieg ziehen

Wie bereits erwähnt, droht der von den USA unterstützte Angriff Israels auf Gaza zu Konflikten mit den Huthis im Jemen, mit der Hisbollah im Libanon, mit mit dem Iran verbündeten Milizen im Irak und in Syrien und möglicherweise sogar mit dem Iran selbst zu führen – in jedem dieser Fälle könnten die USA und ihre Verbündeten leicht in einen umfassenden Krieg hineingezogen werden. Ein Frieden in Gaza würde diese völlig unnötigen Risiken vom Tisch nehmen.

Und es liegt in Washingtons Macht, einen Waffenstillstand in Gaza zu erzwingen. Biden könnte all dies mit einem einzigen Telefonanruf beenden, wie es andere US-Präsidenten in der Vergangenheit getan haben. Wie Parsi Anfang des Monats in The Nation schrieb:

1982 war Präsident Ronald Reagan „angewidert“ von der israelischen Bombardierung des Libanon. Er stoppte die Lieferung von Streubomben an Israel und sagte dem israelischen Premierminister Menachem Begin in einem Telefongespräch: ‚Das ist ein Holocaust‘. Reagan forderte Israel auf, seine Truppen aus dem Libanon abzuziehen. Begin lenkte ein. Zwanzig Minuten nach dem Telefongespräch ordnete Begin die Einstellung der Angriffe an. Es ist in der Tat absurd zu behaupten, Biden habe keinen Einfluss, vorwiegend angesichts der enormen Mengen an Waffen, die er an Israel geliefert hat. Israelische Offizielle geben das offen zu. Alle unsere Raketen, die Munition, die präzisionsgelenkten Bomben, alle unsere Flugzeuge und Bomben kommen aus den USA“, gab der pensionierte israelische Generalmajor Yitzhak Brick im November letzten Jahres zu. In dem Moment, in dem sie den Hahn zudrehen, kann man nicht mehr kämpfen. Man hat keine Wahl mehr. …. Jeder versteht, dass wir diesen Krieg nicht ohne die Vereinigten Staaten führen können. Punkt.‘

Letzten Endes bekommt man Frieden, wenn man nach Frieden strebt. So erreicht man ihn. Man erreicht ihn nicht, indem man unmögliche, imaginäre Ideale verfolgt, wie die totale Eliminierung der Hamas, während man Zehntausende unschuldiger Palästinenser abschlachtet. Man erreicht es nicht, indem man versucht, den Nahen Osten zur passiven Hinnahme eines aktiven Völkermords zu zwingen. Man erreicht ihn durch Verhandlungen, Deeskalation, Diplomatie und Entspannung.

Hier liegt der Weg zum Frieden. Die Tür ist nicht verschlossen. Sie ist nicht einmal geschlossen. Dass sie nicht aufgeht, zeigt, worum es diesen imperialistischen Bastarden wirklich geht.