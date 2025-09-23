Requiem für die NATO

Hans-Jürgen Geese

Fletcher Prouty (1917 – 2001) war ein Oberst der U.S. Air Force, zuständig für die militärische Unterstützung verdeckter amerikanischer Geheimdienstaktivitäten (später CIA).

Am 2. September 1945 befand sich Fletcher Prouty auf der japanischen Insel Okinawa, inmitten gigantischer Mengen an Kriegsmaterial, vorgesehen für die Versorgung von 500.000 amerikanischen Soldaten, die Japan erobern sollten. Aber das erübrigte sich schließlich, denn an eben jenem 2. September 1945 hatte das japanische Kaiserreich kapituliert.

Fletcher Prouty fragte den zuständigen Offizier, was denn nun mit all dem Kriegsmaterial geschehen werde? Würde das alles wieder zurück in die U.S.A. geschafft werden?