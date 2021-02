Restaurant in New York feuert Kellnerin, da sie die COVID-Impfung verzögert hatte

Das Restaurant teilte kürzlich mit, dass alle Mitarbeiter verpflichtet sind, sich impfen zu lassen.

Ein New Yorker Restaurant hat Berichten zufolge eine Kellnerin gefeuert, die mehr über die möglichen Auswirkungen des Impfstoffs COVID-19 auf die Fruchtbarkeit erfahren wollte.

Später in dieser Woche bestand das Restaurant darauf, dass alle Mitarbeiter geimpft werden müssen, um weiter im Restaurant arbeiten zu können.

Die Frau, Bonnie Jacobson, 34, sagte, sie „war nicht unbedingt gegen eine Impfung, wollte aber zuerst die möglichen Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit untersuchen.

„Was sind die Details?

Nach Angaben der New York Times feuerte die Red Hook Taverne in Brooklyn die Angstellte Jacobson am Montag, weil sie sich der Impfung widersetzte.

„Während ihrer Schicht ein paar Tage vor der Kündigung erhielt sie eine Nachricht der Restaurantleitung, die sie erst später am Abend las“, berichtete die Times. „Die Impfung wäre obligatorisch“, hieß es dort.

Jacobson reagierte auf die Mitteilung und sagte, dass sie mehr über die möglichen Auswirkungen des Impfstoffs auf die Fruchtbarkeit wissen wollte, bevor sie geimpft wird.

Ihre Antwort laut der Nachrichtenagentur lautete: „Zu diesem Zeitpunkt wird Ihr Arbeitsverhältnis gekündigt. Wir sind traurig. Wenn Sie Ihre Meinung ändern, lassen Sie es uns bitte wissen.“

„Ich unterstütze den Impfstoff voll und ganz“, sagte sie.

Die Zeitung berichtete, dass der Besitzer des Restaurants, Billy Durney, „sich nicht speziell zu Frau Jacobsons Fall äußern wollte, aber er sagte, dass die Richtlinien des Unternehmens überarbeitet wurden, um den Angestellten klarer zu machen, wie sie eine Ausnahme von der Impfung beantragen können.“

Durney sagte dem Outlet: „Als der Staat New York den Restaurantangestellten erlaubte, den COVID-19-Impfstoff zu erhalten, dachten wir, dass es die perfekte Gelegenheit war, einen Plan aufzustellen, um unser Team und unsere Kunden zu schützen.“

„Niemand hat sich diesen Herausforderungen gestellt, bevor wir eine Entscheidung getroffen haben, von der wir dachten, dass sie alle am besten schützen würde“, fügte Durney in seinem per E-Mail gesendeten Statement hinzu. „Und wir erkennen jetzt, dass wir unsere Richtlinien aktualisieren müssen, damit unserem Team klar ist, wie der Prozess funktioniert und was wir tun können, um sie zu unterstützen.“

Jacobson hatte seit August in der Red Hook Tavern auf Teilzeitbasis gearbeitet.

N.Y. Restaurant Fires Waitress Who Wouldn’t Get Covid-19 Vaccine