Kanada: Familie muss 18.000 Dollar Strafe zahlen und wird in Quarantäne geschickt, weil sie einen COVID-Test vorgelegt hat, der zwei Stunden veraltet war

lifesitenews.com: Eine kanadische Mutter wurde zusammen mit ihren vier Kindern und der Großmutter der Kinder zu einer Geldstrafe von jeweils 3.000 Dollar verurteilt und in ein von der Regierung betriebenes COVID-Quarantänezentrum gebracht, nachdem kanadische Grenzbeamte sich geweigert hatten, die Ergebnisse ihrer COVID-Tests zu akzeptieren, weil die Ergebnisse vor zwei Stunden abgelaufen waren.

Die Mutter, die heute unter der Bedingung der Anonymität von ihrer designierten Quarantäneeinrichtung (DQF) in Winnipeg, Manitoba, telefonisch mit LifeSiteNews sprach, sagte, dass sie zusammen mit ihren Kindern und der Großmutter der Kinder Anfang des Monats von Manitoba in die USA gereist war, um einen Arzttermin der 79-jährigen Großmutter wahrzunehmen und die Familie zu besuchen.

Im Bestreben, die Regeln für die Wiedereinreise nach Kanada zu befolgen, kam die Mutter, eine examinierte Krankenschwester (RNBN), die in der chronischen Pflege arbeitet, mit ihrer Mutter und ihren Kindern, um sich am Freitag, dem 12. Februar, einem PCR-COVID-Test zu unterziehen. Alle Tests kamen negativ zurück. Sie kamen auch mit einem 72-Stunden-Verfallsdatum, das von der kanadischen Regierung festgelegt wurde, was bedeutet, dass der Test nur für 72 Stunden gültig ist, nachdem der Test durchgeführt wurde.

Am Sonntag sind die Ergebnisse von fünf Tests eingetroffen. Der letzte kam am Montag um 13:30 Uhr an. Um 6:30 Uhr desselben Morgens fuhr die Mutter zur kanadischen Grenze und hatte noch 8 Stunden Zeit, bevor die Tests abliefen. Normalerweise wäre das mehr als genug Zeit gewesen. Doch dann begann das Auto der Familie Probleme zu haben.

„Drei Warnleuchten leuchteten auf, was mich zwang, langsamer zu fahren“, sagte die 47-jährige Mutter.

Die Familie schaffte es schließlich kurz nach 16 Uhr an die Grenze zwischen Pembina und Emerson, wo sie mit den Ergebnissen der Tests ausgestattet ankam. Sie kamen vorbereitet mit Testergebnissen und einem Quarantäneplan an, wenn sie nach Hause nach Winnipeg zurückkehrten. Doch als sie beim Zollbeamten ankamen, waren ihre COVID-Tests bereits nach 2 Stunden und 15 Minuten abgelaufen.

„Ich hätte an der Grenze anrufen sollen, um zu sagen, dass wir uns verspäten werden“, sagte die Mutter. „Aber ich hätte nie im Leben gedacht, dass die Fristen so starr sein würden.“

„Die Grenzbeamten hätten sagen können, dass die Tests abgelaufen sind und mir die Möglichkeit geben können, umzukehren und einen weiteren Test zu machen. Aber nein, sie haben uns länger als 3 Stunden dort gehalten und haben uns zu je 3000 Dollar gebüßt.

Die sechs Geldstrafen, die die Familie am 15. Februar 2021 von kanadischen Grenzbeamten erhielt, weil sie einen COVID-Nachweis vorlegten, der innerhalb von 2 Stunden abgelaufen war.

In den Bußgeldbescheiden heißt es, dass die Familie es versäumt hat, „einer Anordnung in Bezug auf eine Behandlungsmaßnahme zur Verhinderung der Einschleppung und Ausbreitung einer übertragbaren Krankheit“ gemäß Abschnitt 26 des Quarantänegesetzes nachzukommen.

Abschnitt 26 des Quarantänegesetzes besagt: „Hat ein Quarantänebeamter nach der medizinischen Untersuchung eines Reisenden berechtigten Grund zu der Annahme, dass der Reisende eine übertragbare Krankheit hat oder haben könnte oder von Vektoren befallen ist oder sich kürzlich in der Nähe einer Person aufgehalten hat, die eine übertragbare Krankheit hat oder haben könnte oder von Vektoren befallen ist, kann der Quarantänebeamte anordnen, dass der Reisende sich einer Behandlung oder einer anderen Maßnahme unterzieht, um die Einschleppung und Verbreitung der übertragbaren Krankheit zu verhindern.

Die kanadische Regierung hat angeordnet, dass ab dem 15. Februar „alle Reisenden, mit einigen Ausnahmen, die auf dem Landweg in Kanada ankommen, einen Nachweis über einen negativen COVID-19-Molekulartest vorlegen müssen, der innerhalb von 72 Stunden vor der Ankunft in den Vereinigten Staaten durchgeführt wurde.“

Global News berichtete am 9. Februar, dass „das Fehlen eines negativen Tests nicht notwendigerweise die Einreise in das Land verhindern wird. Sollten Kanadier oder Personen mit ständigem Wohnsitz in Kanada nicht in der Lage sein, das Testergebnis zu liefern, könnten sie mit „schweren Strafen“ konfrontiert werden, einschließlich Geldstrafen von bis zu 3.000 Dollar pro Person.“

Die Mutter sagte, sie habe versucht, völlig konform zu sein und alle Regeln zu befolgen.

„Ich habe nur getan, was sie mir gesagt haben. Und doch ist genau das passiert. Ich war bereit. Ich würde dies tun, ich würde das tun. Sie würden mich testen. Ich habe mein Bestes gegeben, um ihnen das zu geben, was sie wollten, und es war immer noch nicht genug. Ich hatte keinen Spielraum. Nein, sie waren so starr.

Die Mutter sagte, die Grenzbeamten hörten nicht auf ihre Bitten und sagten wiederholt, sie hätten „null Toleranz“ für Verstöße.

Die Mutter, ihre vier Kinder – im Alter von 9, 12, 14 und 16 Jahren – und ihre Großmutter erhielten jeweils die höchstmögliche Strafe. Der Familie wurde dann befohlen, zur nächsten Designated Quarantine Facility (DQF) zu fahren, die sich in Winnipeg befindet, wo ihnen gesagt wurde, dass sie bleiben müssen, bis sie einen weiteren COVID-Test erhalten können.

„Sie drohten mir, wenn ich nicht zum DQF gehe, würden sie mir noch einmal 3.000 Dollar Strafe aufbrummen und die Polizei schicken.“

Die Mutter, die fast in Tränen ausbrach, als sie sprach, sagte, dass jeder in ihrer Familie durch das, was passiert ist, traumatisiert wurde.

„Meine Kinder boten an, zusätzliche Arbeit zu leisten, um die Bußgelder zu bezahlen. Meine 14-jährige Tochter hat gweint. Sie war so verängstigt. Wir haben alle geweint“, sagte sie.

„Mein Mann ist wütend. Er kann nicht schlafen. Er ist ängstlich. Er macht sich Sorgen um uns. Er kann nicht glauben, dass sie das einer Familie während einer Pandemie antun, alles im Namen der Sicherheit“, fügte sie hinzu.

Die Mutter sagte, dass es keine Möglichkeit gibt, dass ihre Familie die Bußgelder bezahlen kann, und fügte hinzu, dass sie nicht sicher sind, was sie tun werden.

In der Zwischenzeit wurde die Familie gestern getestet und wartet auf das Ergebnis des Tests, das, wenn es negativ ist, die Rückkehr nach Hause ermöglichen könnte.

Die Mutter sagte, dass der Quarantäneort aus zwei Etagen eines Hotels in Winnipeg besteht. Sie sagte, dass sie nicht glauben kann, dass es wirklich der Sicherheit dient, ihre Familie dort zu behalten, weil sie mit viel mehr Menschen, wie Krankenschwestern, Quarantänepersonal und Wartungspersonal, in Kontakt gekommen sind, als wenn sie nach dem ursprünglichen Quarantäneplan zu Hause geblieben wären.

„Ich muss nicht hier sein, ich will nicht hier sein, und das ist gegen meine Freiheit. Das ist nicht der Ort, an dem ich sein sollte. Ich sollte zu Hause sein“, sagte die Mutter.

Das Justice Centre for Constitutional Freedoms (JCCF) hat Zwangsquarantänen als Verstoß gegen die Rechte und Freiheiten der Kanadier bezeichnet, die durch die Charta garantiert werden.

„Das Justizzentrum ist zutiefst besorgt über die aktuellen Reisebeschränkungen, die eine eklatante Verletzung der Rechte aus der Charta darstellen“, sagte JCCF-Anwalt Sayeh Hassan gegenüber LifeSiteNews.

„Wir haben eine Klage beim Bundesgerichtshof eingereicht, um diese Einschränkungen anzufechten. Wir glauben, dass sie verfassungswidrig sind und die Rechte und Freiheiten der Kanadier verletzen, Kanada frei zu verlassen und einzureisen, nicht willkürlich inhaftiert zu werden, das Recht auf einen Rechtsbeistand, das Recht, innerhalb einer angemessenen Zeit vor Gericht zu erscheinen, um die Inhaftierung anzufechten, das Recht auf eine angemessene Kaution und das Recht, als unschuldig zu gelten, bis die Schuld bewiesen ist.“

„Im Moment haben Menschen, die einer Straftat angeklagt sind, all diese Schutzmaßnahmen der Charta, aber gesetzestreue Kanadier nicht. Die Regierung wird Beweise vorlegen müssen, um zu zeigen, warum das Festhalten von gesunden, asymptomatischen Menschen mit negativen PCR-Tests unter der Charta gerechtfertigt ist“, fügte sie hinzu.

Die Mutter sagte, sie sei besorgt über die Macht, die Trudeau angenommen hat, um Gesetze zu verabschieden, für die die kanadischen Bürger nicht gestimmt haben.

„Er hat diese Gesetze gemacht. Keiner von uns hat für sie gestimmt. Es ist beängstigend“, sagte sie.