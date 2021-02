„Mathe ist rassistisch“: Die umstrittene Schulinitiative, die von Bill Gates finanziert wird

Der Milliardär Bill Gates mischt sich in den schulischen Mathematikunterricht in den Vereinigten Staaten ein und bezeichnet die damit verbundenen Praktiken als „rassistisch“.

Gates spendete Hunderte Millionen Dollar an Institutionen, die die kritische Rassentheorie unterstützen, die Idee, dass amerikanische politische und wirtschaftliche Institutionen laut The Washington Free Beacon am 17. Februar von Natur aus rassistisch sind .

In diesem Fall finanziert Gates sein Geld mehrere Organisationen, die mit Pathway to Equitable Math Instruction verbunden sind, einer Gruppe von 25 Bildungsorganisationen, die argumentieren, dass die Aufforderung an Schüler, ihre Arbeit zu zeigen und die richtige Antwort zu finden, ein Zeichen von Rassismus ist.

Sie argumentieren auch, dass das „Konzept, dass Mathematik rein objektiv ist“, „eindeutig falsch“ ist, und dass die Konzentration auf die „richtige Antwort“ auf mathematische Gleichungen ein Beispiel für weiße Vorherrschaft ist.

The Pathway veröffentlichte fünf Richtlinien, anhand derer Lehrer der Sekundarstufe erkennen sollen, wenn Schüler „weiße suprematistische Praktiken“ anwenden, die angeblich zu „schlechten Leistungen“ der Schüler führen.

Diese Unterrichtsänderungen zielen speziell auf schwarze, lateinamerikanische und mehrsprachige Schüler in den Klassen 6, 7 und 8 ab.

Die Initiative ist eine Reaktion auf Proteste und Unruhen im ganzen Land im vergangenen Jahr, bei denen der amerikanischen Gesellschaft Rassismus vorgeworfen wurde.

Schulbezirke und staatliche Bildungsministerien im ganzen Land planen ihrerseits, diesen Ansatz in ihren Einrichtungen umzusetzen.

Das North Carolina Board of Education genehmigte zum Beispiel einen Geschichtslehrplan, der Zweitklässlern beibringen soll, „wie verschiedene indigene, religiöse, geschlechtsspezifische und rassische Gruppen für Freiheit und Gleichheit eintreten“.

Außerdem lernen die Viertklässler, wie „Revolution, Reform und Widerstand“ den Staat geprägt haben.

Für den Moderator der Radiotalkshow „The Jason Rantz Show“, Jason Rantz, „helfen diese Ressourcen Pädagogen, ihre Klassenzimmer von der Plage der rassistischen Mathematik zu befreien, indem sie ihre Schüler dümmer machen.“

Andererseits würde es zu Unordnung führen, wenn man bedenkt, dass das Erheben der Hand, um in den Unterricht einzugreifen, auch ein Beweis für weiße Vorherrschaft ist.

„Von Schülern zu verlangen, dass sie ihre Hände heben, bevor sie sprechen, kann Paternalismus und Machtergreifung verstärken sowie den Prozess des Denkens, Lernens und Kommunizierens unterbrechen“, argumentiert die Bewegung.

Es ist unklar, warum die Bill and Melinda Gates Foundation solche umstrittenen radikalen Theorien finanziert, zusätzlich zu den zahlreichen Projekten, in denen sie ebenfalls als Experten auftreten.

Für die Politikwissenschaftlerin Carol M. Swain sind bestimmte Lehrpläne, „die von Black Lives Matter vorgeschlagen und an zu vielen Orten übernommen werden, wirklich zerstörerisch für die schwarze Gemeinschaft und die schwarze Familie und die Rassengerechtigkeit“, sagte sie Laura Ingraham von Fox News.