Der Sheriff von Arizona kritisiert die Grenzpolitik von Präsident Biden: „Die Kartelle lachen sich ins Fäustchen

Der Sheriff von Cochise County, Arizona, Mark Daniels, hat erklärt, dass es seit Beginn der Amtszeit von Präsident Biden zu einem Anstieg von Verbrechen im Zusammenhang mit Einwanderern an den Grenzen gekommen ist.

Daniels‘ Arbeit konzentriert sich auf die Überwachung illegaler Grenzübertritte durch den Einsatz eines ausgedehnten Netzwerks versteckter Überwachungskameras, das 83 Meilen der gemeinsamen Grenze mit Mexiko abdeckt.

Laut Daniels gehört zu den Problemen, die in Cochise County häufiger geworden sind, die Verfolgung von Fahrzeugen, die des Menschenschmuggels verdächtigt werden.

Bis Ende August letzten Jahres zeichneten die Kameras 1.200 illegale Einträge auf, und bis zum Ende desselben Jahres verdoppelte sich die Zahl auf 2.500. „Das ist es, was mir bei all dem Angst macht“, sagte Daniels, wie von Neonettle berichtet.

„Obwohl ich denke, dass die Politik nichts mit der Überwachung zu tun hat, hat sie sicherlich einen Einfluss auf die Grenze.“

Unter der Biden-Administration wurden mehrere Maßnahmen zur Grenzsicherung abgeschafft, darunter die vorübergehende Aussetzung von Abschiebungen illegaler Ausländer, die Aufhebung des Einreiseverbots aus terroristischen Ländern und der Stopp des Baus der Grenzmauer.

Letzten Monat verurteilte Daniels die ankommende Biden-Administration, nachdem sie eine Reihe von Exekutivanordnungen zur Einwanderung unterzeichnet hatte, die die Bemühungen der nun ehemaligen Administration von Präsident Donald Trump untergraben haben.

„Es ist problematisch. Das ist voreilig. Wir haben in den letzten Jahren so gut gearbeitet, wir brauchen eine sichere Grenze, sagte Daniels und behauptete, dass sich die Zahl der illegalen Einreisen in seinem Gebiet „verdoppelt“ habe, so der Washington Examiner.

„Die Leute fragen: ‚Nun, warum brauchen wir eine sichere Grenze?‘ Dieses politische Theater, das gespielt wird, macht uns allen Angst, die wir an der Südwestgrenze leben, den Sheriffs, den Polizeibehörden und unseren Bundespartnern, und alle Amerikaner sollten sich dafür einsetzen“, so der Sheriff weiter.

Die Biden-Administration konzentriert ihre Bemühungen darauf, 11 Millionen illegalen Einwanderern die Staatsbürgerschaft zu verschaffen und hat außerdem zugesagt, dass 2.500 Asylbewerber, die auf eine Anhörung warten, schließlich in den Vereinigten Staaten ein Urteil erhalten werden.

In einer Erklärung der Pressesprecherin Jen Psaki vom 16. Februar heißt es: „Der Präsident ist der Ansicht, dass der Ansatz der vorherigen Regierung unmoralisch war, aber auch ineffektiv, was die Bewältigung der Herausforderung angeht eines veralteten Einwanderungssystems.

Laut Daten des Census Bureau aus dem American Community Survey (ACS) betrug das Wachstum der Einwandererbevölkerung (legal und illegal) in den ersten beiden Jahren der Trump-Administration im Durchschnitt nur etwa 200.000 pro Jahr, was im Gegensatz zu den etwa 650.000 pro Jahr zwischen 2010 und 2017 steht, so National Review.

In diesem Zusammenhang sagte Daniels: „Die besten Bemühungen an der Grenze, die wir in den letzten drei Jahrzehnten in Cochise County hatten, waren die letzten zwei Jahre (…) Wir hatten einen Präsidenten, der sehr hart war, niemand würde das in Frage stellen.“

Der Sheriff sagte, dass die neue Regierung im Gegenteil dazu verpflichtet zu sein scheint, eine Deregulierung bei der Einreise illegaler Einwanderer zuzulassen. Heben sie [die Durchführungsverordnungen] auf, weil es Trump war der es autorisiert hate und er rachsüchtig ist, oder heben sie sie auf, weil sie nicht funktioniert hat?“

Bis zum 19. Februar wird das Department of Homeland Security damit beginnen, 25.000 illegale Einwanderer im Rahmen des Programms einzulassen, wobei es sich um einen widersprüchlichen Schritt inmitten der Pandemie der handelt.

Daniels merkte an, dass außerdem Schmuggler und Kartelle nun die Botschaft erhalten, dass die Grenze nun für Geschäfte offen ist. „Das ist es, was mir Angst macht“, sagte er.

„Wir müssen eine sichere Grenze haben. Die Kartelle sind die einzigen, die sich im Moment freuen, weil sie von diesem Durcheinander profitieren werden. Wir werden weiterhin tun, was richtig ist, was der Amtseid von uns verlangt, und das ist der Schutz unserer Bürger“, fügte er hinzu.

Mit Bidens neuer Politik sind die Aussichten für Daniels jedoch nicht sehr optimistisch. „Wir werden [dieses Jahr] alle Hände voll zu tun haben“, sagte er.