Aus dem Archiv: Ein Interessanter Artikel aus dem Jahr 2009 von der Sunday Times – Milliardärsclub will Überbevölkerung eindämmen

Amerikas reichste Leute treffen sich, um Wege zu diskutieren, wie man eine „katastrophale“ ökologische, soziale und industrielle Bedrohung bekämpfen kann.

Einige der führenden Milliardäre Amerikas haben sich heimlich getroffen, um zu überlegen, wie ihr Reichtum genutzt werden könnte, um das Wachstum der Weltbevölkerung zu verlangsamen und Verbesserungen im Gesundheits- und Bildungswesen zu beschleunigen.

Die Philanthropen, die an einem auf Initiative von Bill Gates, dem Mitbegründer von Microsoft, einberufenen Gipfel teilnahmen, diskutierten darüber, wie sie ihre Kräfte bündeln können, um politische und religiöse Hindernisse für Veränderungen zu überwinden.

Zu dem von einem Insider als „Good Club“ bezeichneten Kreis gehörten David Rockefeller Jr., der Patriarch der reichsten Dynastie Amerikas, die Finanziers Warren Buffett und George Soros, Michael Bloomberg, der Bürgermeister von New York, und die Medienmogule Ted Turner und Oprah Winfrey.

Zusammen mit Gates haben diese Mitglieder seit 1996 mehr als 45 Milliarden Pfund für Zwecke gespendet, die von Gesundheitsprogrammen in Entwicklungsländern bis hin zu Ghetto-Schulen in der Nähe der Heimat reichen.

Sie versammelten sich am 5. Mai im Haus von Sir Paul Nurse, einem britischen Nobelpreis-Biochemiker und Präsidenten der privaten Rockefeller University, in Manhattan. Die informelle Nachmittagssitzung war so diskret, dass einigen Adjutanten der Milliardäre gesagt wurde, sie seien bei einer „Sicherheitsbesprechung“.

Stacy Palmer, Redakteurin des Chronicle of Philanthropy, sagte, der Gipfel sei beispiellos gewesen. „Wir haben erst hinterher davon erfahren, zufällig. Normalerweise reden diese Leute gerne über gute Zwecke, aber dies ist anders – vielleicht weil sie nicht als globale Kabale gesehen werden wollen“, sagte er.

An diesem Wochenende wurden jedoch einige Details bekannt. Die Milliardäre bekamen jeweils 15 Minuten Zeit, um ihren Lieblingszweck zu präsentieren. Während des Abendessens diskutierten sie, wie sie sich auf eine „übergeordnete Sache“ einigen könnten, die ihre Interessen bündeln könnte.

Die diskutierten Themen reichten von der Reform der Aufsicht über die Ausgaben für Entwicklungshilfe bis hin zum Aufbau von ländlichen Schulen und Wassersystemen in Entwicklungsländern. In Anlehnung an Gates waren sie sich einig, dass die Überbevölkerung eine Priorität darstellt.

Dies könnte zu einer Herausforderung für einige Politiker der Dritten Welt werden, die glauben, dass Empfängnisverhütung und weibliche Bildung die traditionellen Werte schwächen.

Gates, 53, der den größten Teil seines Vermögens verschenkt, argumentierte, dass gesündere Familien, die von Malaria und extremer Armut befreit sind, ihre Gewohnheiten ändern und innerhalb einer halben Generation weniger Kinder haben werden.

Auf einer Konferenz in Long Beach, Kalifornien, im vergangenen Februar hatte er sich ähnlich geäußert. „Offizielle Prognosen besagen, dass die Weltbevölkerung ihren Höhepunkt bei 9,3 Milliarden erreichen wird [von heute 6,6 Milliarden], aber mit wohltätigen Initiativen, wie z.B. einer besseren reproduktiven Gesundheitspflege, glauben wir, dass wir das bei 8,3 Milliarden begrenzen können“, sagte Gates damals.

Patricia Stonesifer, ehemalige Geschäftsführerin der Bill and Melinda Gates Foundation, die mehr als 2 Milliarden Pfund pro Jahr für gute Zwecke spendet, nahm am Rockefeller-Gipfel teil. Sie sagte, die Milliardäre hätten sich getroffen, um zu besprechen, wie man die Spendenbereitschaft erhöhen könne“, und sie beabsichtigten, den Dialog“ in den nächsten Monaten fortzusetzen.

Ein anderer Gast sagte, es habe „keine so grobe Abstimmung“ gegeben, aber es habe sich ein Konsens herauskristallisiert, dass sie eine Strategie unterstützen würden, in der das Bevölkerungswachstum als eine potenziell katastrophale ökologische, soziale und industrielle Bedrohung angegangen würde.

„Dies ist etwas so Alptraumhaftes, dass alle in dieser Gruppe darin übereinstimmten, dass es Antworten von Großhirnen braucht“, sagte der Gast. „Sie müssen unabhängig von Regierungsbehörden sein, die nicht in der Lage sind, die Katastrophe abzuwenden, die wir alle heraufziehen sehen.“

Warum die ganze Geheimniskrämerei? „Sie wollten von reich zu reich sprechen, ohne sich Sorgen zu machen, dass alles, was sie sagen, in den Zeitungen landen würde, was sie als eine alternative Weltregierung darstellen würde“, sagte er.