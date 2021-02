WHO genehmigt AstraZeneca-Impfstoff für den Notfalleinsatz, aber einige Nationen sagen „Nein danke“

childrenshealthdefense.org: Der umstrittene Impfstoff, in den Bill Gates viel Geld investiert hat, wird von einigen Ländern wegen weit verbreiteter Bedenken über Nebenwirkungen und Wirksamkeit abgelehnt.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat am Montag zwei Versionen des Impfstoffs COVID von AstraZeneca-Oxford für den Notfalleinsatz zugelassen und das trotz wachsender Sicherheitsbedenken in anderen Ländern und früherer Fragen zu den klinischen Studien des Arzneimittelherstellers.

Länder wie die USA, Großbritannien, Israel, Saudi-Arabien und andere haben ihre eigenen regulatorischen Verfahren für die Zulassung von Impfstoffen und anderen Medikamenten für den Notfalleinsatz, aber die Länder, die nicht über den notwendigen regulatorischen Rahmen verfügen, verlassen sich auf die WHO, um Impfstoffe zu prüfen.

Die Zulassung der von AstraZeneca-SKBio (Republik Korea) und dem Serum Institute of India hergestellten Impfstoffe durch die WHO ebnet den Weg für 300 Millionen Dosen, die im Rahmen des COVAX-Programms von Bill Gates in der ersten Hälfte des Jahres 2021 von 145 Länder erreichen soll.

Aber während die WHO voranschreitet, machen andere Länder eine Pause bei AstraZeneca angesichts anhaltender Berichte über Nebenwirkungen und mangelnde Wirksamkeit.

Laut Fierce Pharma wird die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) den COVID-Impfstoff von AstraZeneca möglicherweise nicht zulassen, da es Bedenken hinsichtlich der Herstellung gibt und eine Anfang des Monats veröffentlichte Studie zeigt, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen leichte und mittelschwere COVID-19-Fälle nur 21,9 % beträgt und damit weit unter der für die Zulassung des Impfstoffs erforderlichen 50 %-Schwelle liegt.

Wie das Wall Street Journal berichtet, hat Südafrika die Pläne zur Verteilung des COVID-Impfstoffs von AstraZeneca ausgesetzt, nachdem dieselbe Studie nur eine 10-prozentige Wirksamkeit beim Schutz gegen leichte und mittelschwere COVID-19-Fälle der neuen südafrikanischen Variante gezeigt hatte.

Südafrikas Gesundheitsminister Zweli Mkhize sagte, das Land werde die geplante Einführung des Impfstoffs vorübergehend stoppen, bis mehr Informationen über die Wirksamkeit des Impfstoffs vorliegen“ und stattdessen den noch nicht zugelassenen Impfstoff von Johnson & Johnson verteilen.

Obwohl die Europäische Arzneimittelbehörde den COVID-Impfstoff von AstraZeneca für alle Personen über 18 Jahren zugelassen hat, wurde er in Deutschland nicht für die Verwendung bei Personen über 65 Jahren zugelassen, da es an Wirksamkeit mangelt“.

Laut BBC sagte Frankreichs Gesundheitsbehörde, dass es noch nicht genügend Daten über die Wirksamkeit des Impfstoffs bei Menschen über 65 Jahren gebe. Österreich, Belgien, Polen und die Schweiz empfahlen ebenfalls, den Impfstoff nicht an ältere Menschen zu verabreichen, unter Berufung auf unzureichende Beweise.

Reuters berichtete heute, dass Gesundheitsbehörden in einigen europäischen Ländern auf Widerstand gegen den COVID-Impfstoff von AstraZeneca stoßen, nachdem bei Krankenhauspersonal und Mitarbeitern an der Front unerwünschte Reaktionen aufgetreten waren. Obwohl ein Sprecher von AstraZeneca sagte, dass Nebenwirkungen zu erwarten seien, treten in Frankreich, Deutschland und Schweden mehr Nebenwirkungen des COVID-Impfstoffs von AstraZeneca auf als bei dem Impfstoff von Pfizer-BioNTech, so Reuters.

Zwei Regionen in Schweden haben letzte Woche die Impfungen vorübergehend gestoppt, nachdem 400 Menschen den AstraZeneca COVID-Impfstoff erhalten hatten und bei 100 Menschen Nebenwirkungen auftraten, die sie arbeitsunfähig machten. Eine andere Region beobachtete eine überraschende Anzahl von Nebenwirkungen nach einer Massenimpfung von mehr als 500 Menschen.

„Es scheint einen größeren Anteil an Nebenwirkungen gegeben zu haben als erwartet“, sagte Andreas Heddini, medizinischer Direktor von AstraZeneca in der nordischen Region gegenüber SVT News. „Wir haben gesehen, dass bei etwa 10 Prozent der Geimpften mit solchen Nebenwirkungen zu rechnen ist.“

Während der Studien von AstraZeneca im Jahr 2020 wurden mehrere unerwünschte Reaktionen gemeldet, darunter Schäden am Rückenmark, die mit transversaler Myelitis übereinstimmen, Tod und akute Neuroenzephalopathie. Obwohl die weltweiten Studien vorübergehend pausiert wurden, ging die Studie in Indien weiter und der indische Gesundheitsminister Rajesh Bhushan sagte während einer Pressekonferenz, dass das unerwünschte Ereignis „den Zeitplan in keiner Weise beeinflussen wird.“

Der Impfstoff von AstraZeneca unterscheidet sich von den mRNA-COVID-Impfstoffen von Pfizer und Moderna. Der Impfstoff von AstraZeneca basiert auf den genetischen Anweisungen des Virus für den Aufbau des Spike-Proteins – Proteine des SARS-CoV-2-Virus, die es benutzt, um in menschliche Zellen einzudringen. Während die Impfstoffe von Pfizer-BioNTech und Moderna einzelsträngige RNA verwenden, um diese Anweisungen zu „speichern“, nutzt der Impfstoff von AstraZeneca doppelsträngige DNA. Die Forscher fügten dann das Gen für das Coronavirus-Spike-Protein zu einer modifizierten Version eines Schimpansen-Adenovirus hinzu, das in Zellen eindringen kann.

Der AstraZeneca-Impfstoff ähnelt dem umstrittenen Ebola-Impfstoff, einem DNA- und rekombinant-basierten Adenovirus-Impfstoff, der, wie The Defender im Dezember berichtete, für einige Bevölkerungsgruppen ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung von HIV darstellen kann.

Trotz der verwirrenden Ergebnisse von AstraZeneca und einer Wirksamkeit von nur 63,09% im Vergleich zur 95%igen Wirksamkeit der Impfstoffe von Pfizer-BioNTech und Moderna wird der Impfstoff gefeiert, weil er einfacher und billiger zu produzieren ist als andere Konkurrenten, die bereits von der WHO zugelassen wurden. Die WHO konzentriert sich darauf, die Produktion und den Vertrieb des Impfstoffs hochzufahren, erklärte Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der WHO.

Der Impfstoff von AstraZeneca wird die Massen über ein Programm namens „COVAX“ erreichen, einem Mechanismus zur Beschaffung und Verteilung von Impfstoffen. COVAX wurde von Bill Gates gegründet und wird von der Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) geleitet, die 1999 mit Startkapital der Bill & Melinda Gates Foundation gegründet wurde. Seit 1999 hat die Stiftung mehr als 4 Milliarden Dollar für GAVI bereitgestellt und hat einen ständigen Sitz im Vorstand.

Gates‘ Stiftung ist auch Mitbegründerin der 2017 ins Leben gerufenen Coalition for Epidemic Preparedness and Innovations (CEPI), die Impfstoffe gegen künftige Epidemien entwickeln soll, und ist nach den USA der größte Geldgeber der WHO.

Gates finanzierte die Herstellung und den Vertrieb des COVID-Impfstoffs von AstraZeneca über GAVI und CEPI, stellte dem Serum Institute of India Millionen für die Herstellung des Impfstoffs zur Verfügung und finanziert die „Sicherheits- und Wirksamkeitsstudien“ des COVID-Impfstoffs von AstraZeneca in Brasilien und Südafrika. Obwohl die Daten aus diesen Studien noch nicht veröffentlicht wurden, bilden sie die Grundlage für die jüngste Warnung von Gates, dass eine „dritte Dosis des Impfstoffs“, Auffrischungsimpfungen oder ein „abgestimmter Impfstoff“ zur Bekämpfung von Coronavirus-Varianten erforderlich sein könnten. Nach Angaben von GAVI spielt die Gates-Stiftung eine wichtige finanzielle und technische Rolle bei der Gestaltung der Impfstoffmärkte und stellt gleichzeitig die Daten und die finanzielle Unterstützung für Marktinvestitionen bereit. Der Impfstoff von AstraZeneca bildet den Großteil des von Gates‘ COVAX bereits erworbenen Vorrats.

Die WHO empfiehlt den Einsatz des Impfstoffs von AstraZeneca auch in Ländern, die Bedenken hinsichtlich Sicherheit und Wirksamkeit geäußert haben, und für alle Altersgruppen über 18 Jahre, einschließlich der älteren Bevölkerung. Die WHO-Experten behaupten, dass die Vorteile die Risiken dieses experimentellen Impfstoffs überwiegen.