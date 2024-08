RFK Jr.: “CIA beging Wahlmanipulation mit Brief über Hunter Bidens Laptop”

“Bei der Wahl 2020, als diese 51 CIA-Beamten einen Brief unterzeichneten, in dem sie behaupteten, Hunter [Bidens] Laptop sei ein russischer [Schwindel]…[das war Wahlmanipulation]…diese 51 Führungskräfte…[was] sie den Russen vorwarfen, haben sie tatsächlich selbst getan.”

Robert F. Kennedy Jr. beschreibt für Roseanne, wie die Führungskräfte der CIA Wahlmanipulation begangen haben, als sie einen Brief unterzeichneten, in dem behauptet wurde, Hunter Bidens Laptop sei ein russischer “Schwindel”.

RFK Jr. stellt fest, dass die CIA-Unterzeichner von dem heutigen Außenminister Antony Blinken zusammengerufen wurden, der den damaligen CIA-Chef kontaktierte und die Aktion anforderte.

Ferner merkt der Präsidentschaftskandidat an, dass “die Mainstream-Medien alle kompromittiert sind” und die amerikanische Öffentlichkeit “empört” über die Wahlmanipulation der CIA sein sollte. Er fügt hinzu, dass er “kein Fan” von Donald Trump sei, aber dass das “irrelevant” ist.

“Wenn sie es bei ihm tun, werden sie es bei allen anderen auch tun. Sehen die Leute das nicht?”

"During the 2020 election when these 51 CIA officers signed a letter…saying Hunter [Biden's] laptop was a Russian [hoax]…[that was election interference]…these 51 leaders…[what] they were accusing the Russians of, they were actually doing."



