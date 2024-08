Große globale Studie: Covid-Impfungen verursachten “größtes Nicht-Kriegs-Sterbeereignis der letzten 100 Jahre”

Von Frank Bergman

Der Hauptautor einer groß angelegten globalen Studie über überhöhte Sterberaten in 125 Ländern hat soeben Alarm geschlagen über die schockierenden Auswirkungen der Covid-mRNA-Spritzen auf die Menschheit.

Eine neue Studie eines kanadischen Forscherteams über die Übersterblichkeit hat ergeben, dass die Zahl der Todesfälle seit der COVID-19-Pandemie dramatisch angestiegen ist.

Die Forscher stellten jedoch fest, dass die Muster der überhöhten Sterblichkeit weltweit nicht durch das Virus erklärt werden können, auch nicht durch langes Covid.

Wie Slay News bereits berichtete, untersuchte die Studie von Forschern der Correlation Research in the Public Interest die Übersterblichkeit in 125 Ländern während und nach der Pandemie.

Dabei wurde festgestellt, dass die Sterblichkeitsmuster eng mit der Verhängung von Beschränkungen wie Abriegelungen und mit der Einführung von Covid mRNA-Impfungen korrelieren.

Die Untersuchung ergab, dass pandemiebedingte Einschränkungen weltweit zu 30 Millionen Todesfällen führten.

Darüber hinaus stellten die Forscher fest, dass 17 Millionen Todesfälle auf die Covid-mRNA-Injektionen zurückzuführen sind.

Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass “keine besondere Sterblichkeit aufgetreten wäre, wenn keine Pandemie ausgerufen worden wäre und die Erklärung nicht umgesetzt worden wäre”.

Joseph Hickey, Ph.D., einer der Co-Autoren der Studie und Präsident von Correlation, hat gerade ein neues Interview mit “The Defender In-Depth” gegeben, in dem er die bahnbrechenden Ergebnisse der Studie im Detail erläutert.

Hickey warnt, dass seine Studie beweist, dass Covid-Schüsse und Abriegelungen für das “größte nicht kriegsbedingte Sterbeereignis der letzten 100 Jahre” verantwortlich sind.

Er erklärt, dass sich “Gesamtmortalität” auf “die Anzahl der Todesfälle ohne Filterung nach Todesursache” in einem bestimmten Zeitraum bezieht.

“Überschüssige Todesfälle” bezieht sich darauf, “wie viele Todesfälle über das hinausgehen, was für einen bestimmten Zeitraum vorhergesagt worden wäre”.

Hickey und die Co-Autoren der Studie analysierten Rohdaten aus der Zeit vor der Pandemie von 2015 bis 2019 sowie Daten, die zwischen 2020 und 2023 erhoben wurden.

Hickey sagte, dass die Daten, die aus 125 Ländern gesammelt wurden, “eine große Anzahl von übermäßigen Todesfällen” aufwiesen.

“Wir haben errechnet, dass während des COVID-Zeitraums etwa 0,39 % der Weltbevölkerung überzählig gestorben sind.

“Im Vergleich dazu waren es während der Spanischen Grippe-Pandemie 1918 etwa 0,97 %.

Hickey sagte, dies sei “das größte nicht kriegsbedingte Sterblichkeitsereignis in 100 Jahren” weltweit gewesen.

Die Studie ergab auch, dass die Muster der Übersterblichkeit weltweit “sehr heterogen” waren, da sie “von Land zu Land”, zwischen Regionen innerhalb eines Landes und zwischen Altersgruppen erheblich variierten.

“Es gibt einige Länder, in denen unmittelbar nach der Ausrufung der Pandemie im März 2020 ein enormer Anstieg der Übersterblichkeit zu verzeichnen war, der sehr stark, sehr schnell und sehr gering ausfiel”, so Hickey.

“Aber das ist nicht in allen Ländern der Fall.

“Es gibt Nachbarländer, in denen das überhaupt nicht der Fall ist.

“Es gibt Länder, die während des gesamten Jahres 2020 keine überschüssige Sterblichkeit aufweisen, und erst 2021, wenn die Impfstoffe eingeführt werden, kommt es plötzlich zu einem Überschuss.

“Und diese Überschreitung kann eine starke Spitze sein oder ein erhöhtes und anhaltendes Plateau.”

Hickey wies darauf hin, dass es in keinem der Länder vor der Ausrufung der Pandemie zu einem Überschuss an Todesfällen gekommen sei, was nicht mit der Ausbreitung eines tödlichen Virus vereinbar sei.

“Wenn man von einem neuen, sehr tödlichen Erreger ausgeht, der sich auf der ganzen Welt ausbreitet, sollte man diesen hohen Grad an Heterogenität nicht sehen … er ist einfach nicht mit der Hypothese eines besonders virulenten Spezialerregers vereinbar”, sagte er.

“Wenn es einen besonders virulenten und gefährlichen Erreger gäbe, der sich auf der ganzen Welt ausbreitet, würde er nicht auf eine politische Erklärung einer Pandemie warten, um eine Übersterblichkeit zu verursachen”, fügte Hickey hinzu.

Stattdessen ist eine viel einfachere und elegantere Erklärung, dass Unterschiede in der nationalen Politik, nationale Maßnahmen der einen oder anderen Art, für diese sehr unterschiedlichen Ergebnisse bei der Übersterblichkeit verantwortlich sind”, sagte Hickey.

Hickey sagte, dass die Studie seines Teams auch die Covid mRNA-Impfungen als einen bedeutenden Beitrag zur Übersterblichkeit identifiziert hat.

“Bei der Einführung des Impfstoffs wird ein Produkt direkt in den Körper injiziert, das toxisch sein kann”, sagte Hickey und wies darauf hin, dass dies auf mehrere mögliche Faktoren zurückzuführen sein könnte.

“Wenn es eine Immunsuppression gibt, die auf die Impfstoffe zurückzuführen ist, ist sie dann auf das eigentliche Impfstoffprodukt zurückzuführen und darauf, wie es mit dem Körper interagiert, oder ist sie auf etwas Einfacheres zurückzuführen wie … einige eindeutig toxische Komponenten wie die kationischen Lipidmembranen, die, wenn sie injiziert werden, dazu führen, dass der Körper mit einer toxischen Substanz fertig werden muss”, sagte er.

“Oder ist es eher eine kompliziertere Reaktion des Immunsystems auf die Aufnahme des Spike-Antigens und die damit verbundene detaillierte Immunantwort?

“Diese Hypothese wirft eine Menge Fragen auf, die in Zukunft sehr sorgfältig untersucht werden müssen.

Hickey sagte, dass die Auswirkungen der Impfung auch ungeimpfte Personen betroffen haben könnten und dass es zu Wechselwirkungen mit pandemiebedingten Einschränkungen gekommen sein könnte.

“Es ist auch möglich, dass, wenn Impfstoffe eine immunsupprimierende Wirkung haben, Menschen, die sich impfen lassen, dann eher mit gewöhnlichen oder allgegenwärtigen Krankheitserregern infiziert werden”, sagte Hickey.

“Sobald sie infiziert sind, könnten sie dann … ungeimpfte Menschen anstecken, die aufgrund der Maßnahmen und des Stresses, der mit der Einführung des Impfstoffs einhergeht, ebenfalls einer gewissen Immunsuppression ausgesetzt sein könnten”.

Die Spitzenwerte der überzähligen Todesfälle in den untersuchten Ländern korrelieren sehr eng mit den Spitzenwerten der Impfungen in diesen Ländern, so Hickey.

“Australien ist ein wirklich bemerkenswertes Beispiel, wo im Januar 2022 – das ist der Sommer in Australien, wenn es normalerweise einen Tiefpunkt in der Gesamtmortalität gibt – genau zu dieser Zeit eine Auffrischungsimpfung stattfand, die erste Auffrischungsimpfung, und es gibt eine sehr abnormale Spitze in der Sterblichkeit genau zur gleichen Zeit”.

Seine Analyse ergab auch “keinen offensichtlichen Nutzen der [COVID-19] Impfstoffe”.

Hickey stellt fest, dass “die Länder, die am meisten geimpft wurden, die die höchste Impfquote aufwiesen, bis ins Jahr 2023 eine anhaltende Übersterblichkeit aufweisen”.

“Letzten Endes ist die Übersterblichkeit auf politische Interventionen zurückzuführen, auf … Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die nicht hätten ergriffen werden sollen”, so Hickey.

“Und das gilt auch für die Einführung der Impfstoffe, denn es gibt ganz klar keine Beweise dafür, dass die Impfstoffe mehr Todesfälle verhindert oder irgendeinen Nutzen gebracht haben.”

Hickey sagte, dass Correlation an weiteren “großartigen, interessanten Forschungsarbeiten” arbeitet, einschließlich einer “umfassenden Studie darüber, was im Frühjahr 2020 in … subnationalen Gerichtsbarkeiten geschah”, und merkte an, dass sein Team bereits “einige sehr interessante Ergebnisse dabei identifiziert hat.”

“In unseren nächsten Veröffentlichungen werden wir auf spezifischere Gerichtsbarkeiten eingehen, und es werden wieder große Veröffentlichungen sein, an denen wir mit unserem Team bei Correlation sehr hart arbeiten”, sagte Hickey.

“Wir werden weder von Regierungen noch von Unternehmen finanziert.

“Jede Finanzierung, die wir erhalten, stammt von Einzelspenden”, sagte Hickey.

“Alles, was wir tun können, ist zu versuchen, die Wahrheit zu finden …

“Wir tun das Beste, was wir können, um so viel wie möglich aufzuklären.