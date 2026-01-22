RFK Jr.: Drahtlose Strahlung ist ein „großes Gesundheitsproblem“

US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. sprach am 16. Januar mit USA Today, einen Tag nachdem das US-Gesundheitsministerium (HHS) eine neue Studie zu den gesundheitlichen Auswirkungen drahtloser Strahlung gestartet hatte – ein Schritt, von dem Befürworter sagen, dass er einen bedeutenden Kurswechsel in der Bundespolitik widerspiegeln könnte.

von Suzanne Burdick, Ph.D.

Am selben Tag, an dem HHS die Studie startete, entfernte die US-amerikanische Arzneimittelbehörde (FDA) unter Kennedys Leitung alte Webseiten, auf denen behauptet worden war, Mobiltelefone seien nicht gefährlich.

Kennedy sagte, er sei „sehr besorgt“ über die negativen gesundheitlichen Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung (EMR), ein Begriff, der sowohl Radiofrequenz-(RF)-Strahlung als auch elektromagnetische Felder (EMF) umfasst.

Nach Kennedys Angaben gibt es „buchstäblich über 10.000 Studien“ zu EMR, die „schädliche Auswirkungen, einschließlich Krebs und Tumorwachstum“, dokumentieren.

Miriam Eckenfels, Leiterin des EMR- & Wireless-Programms von Children’s Health Defense (CHD), sagte, sie sei „begeistert“, Kennedy öffentlich über die gesundheitlichen Auswirkungen von EMR sprechen zu hören.

„Die Zeit ist reif“, sagte sie. „Obwohl sich die wissenschaftlichen Belege weiter häufen, treibt die Federal Communications Commission aggressiv ihre vorgeschlagene Regelsetzung voran, um lokalen Gemeinden die Kontrolle darüber zu entziehen, wo Mobilfunkmasten aufgestellt werden.“

Der Kongress habe Gesetzentwürfe vorgeschlagen, die dasselbe bewirken würden, sagte Eckenfels. „Viele Gemeinden sehen sich mit geplanten Mobilfunkmasten an Orten konfrontiert, an denen sie diese am wenigsten haben wollen.“

Tausende Studien dokumentieren Schäden durch drahtlose Strahlung

Kennedy, dem zuvor vorgeworfen wurde, zu übertreiben, nannte keine Quelle für seine Behauptung, dass mehr als 10.000 Studien schädliche Wirkungen drahtloser Strahlung belegen.

Online-Zusammenstellungen zeigen jedoch, dass es mindestens Tausende begutachteter Studien gibt, die die Schäden durch drahtlose Strahlung belegen.

So zeigt beispielsweise eine aktuelle Zusammenstellung von Henry Lai, Ph.D., dass seit 1990 über 2.500 begutachtete Studien veröffentlicht wurden, die signifikante negative Auswirkungen durch EMF-Exposition festgestellt haben.

Lai, emeritierter Professor für Bioingenieurwesen an der University of Washington, untersucht und sammelt seit über zwei Jahrzehnten Forschung zu EMR. Jahrelang erschienen Lais aktualisierte Zusammenstellungen auf der Website der BioInitiative. Heute sind sie auf SaferEMR.com zu finden, die von Joel Moskowitz, Ph.D., einem Professor für öffentliche Gesundheit an der University of California, Berkeley, betrieben wird.

Das EMF-Portal, betrieben von der RWTH Aachen in Deutschland, listet rund 48.850 Veröffentlichungen zu EMF auf und fasst etwa 7.000 dieser Studien zusammen.

Einige davon befassen sich mit möglichen therapeutischen Anwendungen bestimmter Arten drahtloser Strahlung. So diskutiert beispielsweise eine Arbeit, wie Elektrokrampftherapie zur Behandlung von Depressionen eingesetzt werden kann.

Viele zeigen jedoch negative gesundheitliche Auswirkungen, so W. Scott McCollough, leitender Prozessanwalt für die EMR- & Wireless-Fälle von CHD.

„Mehr als die Hälfte berichtet über signifikante Effekte, obwohl es – wie üblich – unterschiedliche Meinungen über die Qualität der Forschungsergebnisse gibt.“

Das US-Militär hat eine lange Geschichte der Erforschung drahtloser Strahlung. 1971 veröffentlichte das U.S. Naval Medical Research Institute einen Bericht, der 2.311 wissenschaftliche Studien zu den biologischen und gesundheitlichen Auswirkungen von EMR überprüfte.

Der Bericht brachte EMR mit 23 chronischen Krankheiten in Verbindung, doch die Bundesregulierungsbehörden unternahmen nichts, um die Öffentlichkeit zu schützen. „Ich freue mich sehr, dass HHS die biologischen und gesundheitlichen Auswirkungen drahtloser Strahlung untersuchen wird“, sagte Camilla Rees, die kürzlich einen Bericht über die Erkenntnisse der US-Marine mitverfasst hat.

In seinem Bericht über das Interview mit Kennedy zitierte USA Today eine systematische Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2024, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Auftrag gegeben worden war. Die Übersichtsarbeit, die 63 Studien zu Mobiltelefonen und Krebs analysierte, behauptete, keinen Zusammenhang zwischen Handynutzung und Krebs gefunden zu haben.

Die Studie war eine von zwölf von der WHO unterstützten systematischen Übersichtsarbeiten zu möglichen gesundheitlichen Auswirkungen von RF-Strahlung.

USA Today erwähnte jedoch nicht, dass im Oktober 2025 unabhängige Wissenschaftler der International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields (ICBE-EMF) den WHO-Übersichten widersprachen.

Die Wissenschaftler veröffentlichten einen begutachteten Bericht, in dem sie argumentierten, dass die WHO-Übersichten „keine Sicherheitsgarantie“ lieferten.

ICBE-EMF ist ein „Zusammenschluss von Wissenschaftlern, Ärzten und verwandten Fachleuten“, die drahtlose Strahlung untersuchen und Expositionsrichtlinien für drahtlose Strahlung empfehlen, „basierend auf den besten begutachteten wissenschaftlichen Veröffentlichungen“.

„Die von der WHO in Auftrag gegebenen systematischen Übersichtsarbeiten sind schlicht unzureichend, um zu dem Schluss zu kommen, dass drahtlose Strahlung sicher ist“, sagte der ICBE-EMF-Vorsitzende John Frank, Arzt und Epidemiologe an der University of Edinburgh und emeritierter Professor für öffentliche Gesundheit an der University of Toronto, in einer Pressemitteilung.

Es würde „die Öffentlichkeit in die Irre führen“, die WHO-Übersichten als Beleg dafür darzustellen, dass die aktuellen Richtlinien zur Exposition gegenüber drahtloser Strahlung sicher seien, sagte Frank.

Die meisten der WHO-Übersichten wiesen „erhebliche Mängel“ auf – darunter methodische Probleme und Befangenheitsbedenken –, die ihre Schlussfolgerungen zur Sicherheit von RF-Strahlung untergruben, so ICBE-EMF.

Die Gruppe erklärte, dass trotz dieser Mängel eine der WHO-Übersichten gezeigt habe, dass RF-Strahlenexposition die männliche Fruchtbarkeit verringere, während eine andere einen Zusammenhang zwischen Mobilfunkstrahlung und zwei Krebsarten bei Tieren festgestellt habe.

ICBE-EMF veröffentlichte zusammen mit seinem Bericht ein ergänzendes Dokument, in dem Beispiele für Verbindungen der Autoren der WHO-Übersichten zur Drahtlosindustrie detailliert aufgeführt wurden.

Wird die neue HHS-Studie zu regulatorischen Änderungen führen?

Es ist noch unklar, ob Kennedys Bereitschaft, sich öffentlich zur drahtlosen Strahlung zu äußern, und die neue HHS-Studie zu den Risiken von Mobilfunkstrahlung zu bedeutenden regulatorischen Änderungen führen werden.

„Mehr Forschung ist nicht die Antwort“, schrieb Theodora Scarato, Leiterin des Wireless- und EMF-Programms bei Environmental Health Sciences, in einer Stellungnahme. „Die vorhandenen wissenschaftlichen Belege und Gerichtsurteile erfordern bereits sofortiges politisches Handeln. Die Sicherheitsrichtlinien müssen aktualisiert werden, um die heutigen kontinuierlichen Expositionen in der realen Welt widerzuspiegeln, und durchsetzbare Schutzmaßnahmen müssen jetzt eingeführt werden, um Kinder zu schützen.“

HHS könne und solle verlangen, dass Mobiltelefone mit Kennzeichnungen versehen werden, die klar offenlegen, welcher drahtlosen Strahlung Nutzer ausgesetzt sind, sagte sie.

Mobiltelefone sollten „auffällige Black-Box-Warnhinweise“ für besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen tragen, darunter Kinder, Schwangere und Menschen mit medizinischen Implantaten oder elektronischen Medizinprodukten wie Herzschrittmachern.

McCollough stimmte zu, dass regulatorische Änderungen notwendig seien. Er sagte jedoch, die neue Studie der Regierung könne ein Schritt in diese Richtung sein. „Wir wissen, dass drahtlose Exposition zu Schäden führt, aber es gibt noch Wissenslücken.“

Die wissenschaftliche und medizinische Gemeinschaft habe seit Langem Bereiche benannt, in denen mehr Forschung nötig sei. So identifizierten die National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine in einem Bericht aus dem Jahr 2008 eine Reihe von Themen im Zusammenhang mit drahtloser Strahlung, die untersucht werden müssten. Dazu gehöre auch, wie drahtlose Strahlung junge Kinder, Föten und Schwangere beeinflusst.

„HHS ist sich sehr wohl bewusst, was wissenschaftlich getan werden muss“, sagte McCollough. „Aber die Veränderung muss bei der FCC beginnen, und sie muss jetzt beginnen.“

Nach McCollough:

„Die FCC muss anerkennen, dass ihre aktuellen RF-Expositionsrichtlinien nicht biologisch fundiert sind, und sich verpflichten, solide, wissenschaftlich fundierte maximale Expositionswerte festzulegen.

Sie muss außerdem endlich anerkennen, dass es viele Menschen gibt, die bereits durch expositionsbedingte Erkrankungen krank geworden sind oder sogar gestorben sind, und ihnen Möglichkeiten geben, der Art unfreiwilliger Exposition zu entgehen, die durch Mobilfunkmasten und andere Quellen im öffentlichen Raum entsteht.“

Mona Nilsson, Mitbegründerin und Leiterin der Swedish Radiation Protection Foundation – die den Einfluss der Telekommunikationsbranche auf die EMR-Forschung untersucht hat – sagte gegenüber The Defender, sie hoffe, dass die HHS-Studie „das Wohlergehen und den Schutz von Kindern und der allgemeinen Öffentlichkeit“ stärker priorisieren werde als die Drahtlosindustrie.

Lennart Hardell, M.D., Ph.D., stimmte zu. „Industrienahe Personen, einschließlich Forscher, haben seit Langem wissenschaftliche Belege für Gesundheitsgefahren durch RF-Strahlung untergraben und ignoriert.“

Blair Levin, Politikberater bei New Street Research und ehemaliger Stabschef der FCC, sagte laut Broadband Breakfast, es sei unwahrscheinlich, dass die Bemühungen von HHS in Änderungen der Bundespolitik münden würden.

Levin schrieb in einer Stellungnahme: „Angesichts der bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse halten wir es für unwahrscheinlich, dass Gerichte eine HHS-Regulierung aufrechterhalten würden, falls HHS versuchen sollte, der Drahtlosindustrie kostspielige Änderungen ihrer derzeitigen Betriebsabläufe aufzuerlegen.“

Die American Academy of Pediatrics hat ihre Empfehlungen zur Mobilfunkstrahlung seit fast einem Jahrzehnt nicht aktualisiert – und ein Link auf der Elternratgeber-Webseite der Organisation führt AT&T als einen ihrer Unternehmenssponsoren auf.

Das Interview in Englisch. Deutsche untertitel können in den YouTube-Einstellungen aktiviert werden.