RFK Jr. enthüllt Big Pharmas Würgegriff auf die amerikanischen Medien

Tyler Durden

RFK Jr. schlägt Alarm: Die Abendnachrichten sind nicht einfach eine Sendung – sie sind ein milliardenschwerer Echokammer-Apparat für Konzerninteressen.

Wie „Camus“ in einem Post auf X schreibt, finanzieren Pharma-Giganten laut Insidern bis zu 75 % der Werbeeinnahmen des TV-Nachrichtenmarktes und überschwemmen die Sendungen mit einer Flut von Medikamentenwerbung.

An einem typischen Abend bewerben 17 von 22 Werbespots direkt pharmazeutische Produkte für ältere Zuschauer, die größten Käufer von verschreibungspflichtigen Medikamenten.

Doch der Einfluss endet nicht bei der Werbung.

RFK Jr. enthüllt, dass Top-Anchors wie Anderson Cooper atemberaubende Gehälter verdienen – angeblich 20 Millionen Dollar jährlich –, wobei ein Großteil dieses Geldes aus pharma-nahen Sponsoren stammt.

Als COVID ausbrach, wurde der Nachrichteninhalt an das gewinnorientierte Narrativ angepasst: Anchors schürten Angst, beschämten abweichende Stimmen und zeigten täglich Sterbezahlen auf dem Bildschirm, wodurch sie die staatliche Orthodoxie festigten, die letztlich die Gewinne ihrer Werbekunden steigerte.

Jüngere Generationen schalten nicht mehr ein.

RFK Jr.s eigener Sohn, 28 Jahre alt, hat noch nie die Abendnachrichten gesehen – er informiert sich anderswo, frei von der Marketingmacht der Pharmaindustrie.

Doch Millionen konsumieren weiterhin täglich Sendungen, die von den Agenden der Pharma- und Lebensmittelindustrie geprägt sind.

Große Frühstücksflockenmarken und Hersteller von verarbeiteten Lebensmitteln dominieren ebenfalls die Werbeplätze und sichern sich übergroßen Einfluss darauf, was ausgestrahlt und was verschwiegen wird.

In einer Medienlandschaft, die von Konzernmillionen angetrieben wird, wird Dissens bestraft und alternative Sichtweisen werden an den Rand gedrängt.

RFK Jr. vermutet, dass dies der Grund ist, warum Kritiker unablässigen Gegenwind erfahren.

Amerikas Nachrichten werden Ihnen präsentiert von Big Pharma und Big Food – sie formen die nationale Debatte und zementieren profitorientierte Dogmen, während unabhängige Stimmen untergehen.