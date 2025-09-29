RFK Jr. sagt, die USA lehnen WHO-Erklärung wegen pro-abortiver Sprache und „radikaler Gender-Ideologie“ ab

„Wir können keine Sprache akzeptieren, die eine zerstörerische Gender-Ideologie vorantreibt“, sagte Kennedy in einer Rede vor der UNO. „Ebenso wenig können wir Behauptungen akzeptieren, die ein verfassungsmäßiges oder internationales Recht auf Abtreibung behaupten.“

Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. teilte den Vereinten Nationen mit, dass die Vereinigten Staaten keine Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterstützen werden, die Abtreibung und radikale Gender-Ideologie fördern.

Kennedy hielt eine kraftvolle Botschaft über die globale chronische Krankheitskrise, verteidigte die nationale Souveränität der USA und entlarvte den arglistigen Versuch der UNO, einen Konsens zu konstruieren.

In einer Rede auf einem UN-Treffen zur Prävention und Bekämpfung chronischer Krankheiten sagte Kennedy, dass die USA eine vorgeschlagene UN-Erklärung ablehnen würden, weil diese ihre Rolle überschritten habe.

RFK Jr. just walked into the UN and SHREDDED its “oppressive” declaration on non-communicable disease.



“The WHO cannot claim credibility or leadership until it undergoes radical reform.”



“The declaration is filled with controversy.”



Kennedy slammed “provisions about everything… pic.twitter.com/Dmbsj9GmLJ — Holden Culotta (@Holden_Culotta) September 25, 2025

„Ich rufe die internationale Gemeinschaft auf, zusammenzukommen, um diese Geißel zu bekämpfen. Wir können die Epidemie nicht allein besiegen, aber der Ansatz der UNO ist fehlgeleitet. Er versucht gleichzeitig zu wenig und zu viel“, sagte Kennedy.

Die Erklärung „überschreitet die richtige Rolle der UNO und ignoriert die dringendsten Gesundheitsprobleme“, sagte Kennedy. „Deshalb wird die USA sie ablehnen.“

„Wir können keine Sprache akzeptieren, die eine zerstörerische Gender-Ideologie vorantreibt“, erklärte der oberste Gesundheitsbeamte der Trump-Administration. „Ebenso wenig können wir Behauptungen akzeptieren, die ein verfassungsmäßiges oder internationales Recht auf Abtreibung behaupten.“

„Die WHO kann keine Glaubwürdigkeit oder Führungsrolle beanspruchen, bis sie sich einer radikalen Reform unterzieht“, sagte RFK Jr., der die UN-Erklärung als „politischer“ Natur bezeichnete.

„Die Erklärung ist voller Kontroversen, mit Bestimmungen über alles, von Steuern bis hin zu unterdrückendem Management durch internationale Gremien bei übertragbaren Krankheiten“, sagte RFK Jr. „Die USA werden sich von der Erklärung abwenden, aber wir werden uns niemals von der Welt oder unserem Engagement zur Beendigung chronischer Krankheiten abwenden.“

„Die Mitgliedsstaaten entschieden Anfang dieses Jahres, dass dieses Treffen eine Erklärung im Voraus durch Konsens verabschieden sollte, um sicherzustellen, dass diese Versammlung nicht durch Kontroversen beeinträchtigt wird. Aber die Erklärung ist voller Kontroversen“, sagte er. „Der Entwurf der Erklärung, der uns heute vorliegt, hätte nicht auf die heutige Tagesordnung gesetzt werden dürfen.“

„Diese außergewöhnliche Erklärung – die im Wesentlichen den gesamten UN-Prozess für illegitim erklärt – stellt einen Wendepunkt in den internationalen Beziehungen dar. Ein US-Kabinettsmitglied stand vor dem Weltgremium und wies nicht nur bestimmte Bestimmungen zurück, sondern auch das grundlegende Prinzip, dass die UNO die Autorität habe, Gesundheitsmandate souveränen Nationen aufzuzwingen“, bemerkte Douglas Sayer Ji in seinem Substack.

„Die Implikationen reichen weit über die Gesundheitspolitik hinaus. Kennedys Haltung signalisiert, dass Amerika seine Verfassung, seine demokratischen Prozesse oder die Rechte seiner Bürger nicht länger ungewählten internationalen Gremien unterordnen wird – unabhängig von der humanitären Sprache, die zur Rechtfertigung einer solchen Unterordnung verwendet wird.“

In einer separaten Videobotschaft, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, äußerte sich Kennedy noch deutlicher.

„Eine solide globale Politik muss Familien, Kulturen und Gemeinschaften respektieren. Sie muss praktisch, kosteneffektiv und lokal gesteuert sein“, erklärte Kennedy.

„Konkret können wir keine Sprache akzeptieren, die radikale Gender-Ideologie vorantreibt. Wir glauben an die biologische Realität des Geschlechts. Frauen verdienen Würde, Sicherheit und Frauenräume nur für Frauen“, argumentierte er.

„Wir können auch keine Behauptungen eines verfassungsmäßigen oder internationalen Rechts auf Abtreibung akzeptieren. Wie Präsident Trump gesagt hat: ‚Globale Bürokraten haben absolut kein Recht, die Souveränität von Nationen anzugreifen, die unschuldiges Leben schützen wollen‘“, sagte Kennedy.

„Wir können auch keine Autorität an die Weltgesundheitsorganisation abtreten“, erklärte Kennedy. „Das Versagen der WHO während COVID kostete der Welt wertvolle Zeit und zahllose Leben. Solange die WHO sich keiner bedeutenden Reform unterzieht, kann sie keine Glaubwürdigkeit oder Führungsrolle beanspruchen.“