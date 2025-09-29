Täuscht sich der Kreml in den Dritten Weltkrieg hinein?

Paul Craig Roberts

John Helmer und ich sind uns einig, dass Präsident Trump die Kontrolle über die Außenpolitik an seine Berater verloren hat.

Dass Trump die Kontrolle verloren hat, zeigt sich deutlich an Trumps Bezeichnung Russlands als „Papiertiger“ und seiner Aussage, dass er glaubt, Kiew sei „in der Lage, die gesamte Ukraine zurückzuerobern und möglicherweise noch weiterzugehen“, was eine Invasion Russlands nahelegt, falls die EU und die NATO die Ukraine weiterhin unterstützen. Russland, so Trump, befinde sich in „GROSSEN wirtschaftlichen Schwierigkeiten“ und „jetzt sei die Zeit für die Ukraine zu handeln“.

Dies ist die neokonservative Linie, und Trumps Berater haben sie genutzt, um Trump einzufangen. Die friedliche Lösung scheint vom Tisch zu sein.

Kreml-Sprecher Peskow deutet an, dass Russland weiterhin lieber Illusionen als Realitäten vorzieht, indem er erklärt, dass Moskau nach wie vor offen sei, eine friedliche Lösung des Konflikts zu suchen. Während Trump Russland verspottet, betont Peskow, dass Putin Trumps Bemühungen zur Vermittlung im Ukraine-Konflikt „hoch schätze“ und die Beziehung zwischen Trump und Putin als „warm“ beschreibt.

Wenn Trumps Rat an die Ukraine, jetzt sei die Zeit gekommen, die gesamte Ukraine vom Papiertiger Russland zurückzuerobern und vielleicht auch Russland zu überfallen, Beweis für eine warme Beziehung zu Putin ist – welche Worte würden dann eine kalte oder feindliche Beziehung beschreiben?

Präsident Trump wiederholt meine seit Anfang 2022 geäußerte Meinung über die gedankenlose, ja hirnlose – Trump nennt es „ziellose“ – Art und Weise, wie Putin den Konflikt mit der Ukraine missmanaged hat. Indem er sich weigerte, das Offensichtliche zu sehen – dass es sich um einen echten Krieg handelte, den Russland schnell gewinnen musste, bevor sich der Westen tief einmischte und den Krieg ausweitete – schuf Putin im Westen den Eindruck, Russland sei entweder nicht willens oder nicht in der Lage zu kämpfen. Eine Folge davon ist, dass Präsident Trump Russland als Militärmacht abtut:

„Mit Zeit, Geduld und der finanziellen Unterstützung Europas und insbesondere der NATO ist es sehr wohl eine Option, die ursprünglichen Grenzen, von denen dieser Krieg ausging, zurückzuerobern. Warum nicht? Russland kämpft seit dreieinhalb Jahren ziellos einen Krieg, den eine echte Militärmacht in weniger als einer Woche hätte gewinnen müssen.“

Trumps Kommentare spiegeln die Meinung seines Sondergesandten für die Ukraine, Keith Kellogg, wider, der kürzlich behauptete, die USA könnten „Russland in den Arsch treten“ und darauf bestand, dass die Ukraine den Krieg gewinnen könne – trotz Russlands anhaltender Gewinne im Osten der Ukraine und seines klaren Personalvorteils.

Einige Analysten vermuten, dass Putin von seiner prowestlichen Zentralbankdirektorin getäuscht wurde, die ihn davon überzeugte, dass die russische Wirtschaft nicht in der Lage sei, einen echten Krieg zu führen. Wie auch immer, es ist klar aus den Einstellungen von Trump und Kellogg und den Plänen der Neokonservativen, dass Washington Russland nicht ernst nimmt als Militärmacht. Der strategische Fehler, den Putin gemacht hat, führt höchstwahrscheinlich in den Atomkrieg.

Trump zeigte erneut, dass der militärisch-industrielle Sicherheitskomplex der USA bereits die Außenpolitik übernommen hat. Es gibt kein Trump-Gerede mehr über eine Normalisierung der Beziehungen zu Russland. Stattdessen gibt es Trump-Gerede darüber, russische Flugzeuge abzuschießen.

Estland, zweifellos bestochen von den zionistischen Neokonservativen, behauptet fälschlicherweise, dass russische Flugzeuge in seinen Luftraum eingedrungen seien. Auf die Frage dazu bei der UN-Generalversammlung in New York City am 23. September sagte Präsident Trump, dass NATO-Länder russische Flugzeuge abschießen sollten, die in ihren Luftraum eindringen.

So haben wir also den „Friedenspräsidenten“, der Zwergstaaten, die sich nicht einmal aus einem nassen Papiersack freikämpfen können, im Grunde dazu aufruft, Russland den Krieg zu erklären. Natürlich könnte Putin, da er dem Krieg abgeneigt ist, so tun, als sei es nicht passiert – wie er es gewohnt ist. Es scheint kein Ende zu geben, wie weit Putin gehen wird, um der Tatsache auszuweichen, dass er sich im Krieg mit der westlichen Welt befindet. Er hat zwar ein- oder zweimal gesagt, dass der Westen mit Russland im Krieg sei, aber er hat nie so gehandelt, als ob er es glauben würde.

Es gibt keine Beweise dafür, dass Putin es tut. Putin erlaubte Israel, die syrische Luftabwehr beim Abwehren eines israelischen Angriffs so zu täuschen, dass ein russisches Flugzeug abgeschossen wurde – ohne etwas dagegen zu unternehmen. Also können Estland und der Westen Gleiches erwarten. Sie können so viele russische Flugzeuge abschießen, wie sie wollen, und Putin wird sagen, es sei nicht passiert – genauso wie er sagte, der US-/ukrainische Angriff auf Russlands strategische Bomberkräfte sei lediglich ein Terrorakt gewesen, kein Kriegsakt.

2015 schoss die Türkei ein russisches Flugzeug ab – ohne Konsequenzen. Putin zieht Angriffe auf Russland fast nie zur Verantwortung. Er ließ sogar zu, dass seine inkompetente Zentralbankdirektorin dem Westen 300 Milliarden Dollar übergab, ohne sie zu entlassen. Putin und sein Außenminister Lawrow verlassen sich weiterhin auf westlichen guten Willen, der schlicht nicht existiert. Länder, die Israels Völkermord an Palästina beiseite stehen lassen – wie es auch Russland tut – haben kein Konzept von gutem Willen.

Russland bestreitet Estlands Behauptung, aber Fakten spielen im Westen keine Rolle. Was zählt, sind Agenden und deren Erfolg. Die Agenda besteht darin, Russland zu erledigen, und alles, was Putin tut, hilft dabei, Russland zu erledigen.

Meine Sorge ist, dass Putin irgendwann doch kämpfen wird – und dann kommt es zum Atomkrieg.