Warum Trumps angebliche Kursänderung in der Ukraine keine ist

Vor zwei Tagen, während ich diese Website umzog, machte Präsident Donald Trump einen ziemlich lächerlichen Kommentar (Hervorhebung hinzugefügt):

Donald J. Trump @realDonaldTrump – 23. Sep. 2025, 18:55 UTC

Nachdem ich die militärische und wirtschaftliche Lage zwischen der Ukraine und Russland kennengelernt und vollständig verstanden habe und nachdem ich die wirtschaftlichen Probleme gesehen habe, die sie Russland bereiten, denke ich, dass die Ukraine mit der Unterstützung der Europäischen Union in der Lage ist, zu kämpfen und ganzes Gebiet der Ukraine in ihrer ursprünglichen Form zurückzugewinnen. Mit Zeit, Geduld und der finanziellen Unterstützung Europas und insbesondere der NATO sind die ursprünglichen Grenzen, von denen dieser Krieg begann, durchaus eine Option. Warum nicht? Russland führt seit dreieinhalb Jahren ziellos einen Krieg, den eine echte Militärmacht in weniger als einer Woche hätte gewinnen sollen. Das soll Russland nicht kleinreden. Tatsächlich lässt es sie sehr wie einen „Papiertiger“ dastehen. Wenn die Menschen, die in Moskau und in all den großen Städten, Orten und Bezirken in ganz Russland leben, herausfinden, was wirklich in diesem Krieg vor sich geht — die Tatsache, dass es für sie fast unmöglich ist, durch die sich bildenden langen Schlangen Benzin zu bekommen, und all die anderen Dinge, die in ihrer Kriegswirtschaft stattfinden, wo das meiste Geld darauf verwendet wird, gegen die Ukraine zu kämpfen, die großen Geist hat und sich nur verbessert — dann wäre die Ukraine in der Lage, ihr Land in seiner ursprünglichen Form zurückzuerobern und, wer weiß, vielleicht sogar noch weiter zu gehen! Putin und Russland haben große wirtschaftliche Probleme, und jetzt ist die Zeit für die Ukraine zu handeln. In jedem Fall wünsche ich beiden Ländern alles Gute. Wir werden weiterhin Waffen an die NATO liefern, damit die NATO damit tun kann, was sie will. Viel Glück an alle!

DONALD J. TRUMP, PRÄSIDENT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA

Manche behaupteten, diese Äußerung zeige, dass Trump seine Meinung über die Ukraine geändert habe.

Davon war keine Rede. Trump verspottete in Wirklichkeit die wahnhaften Einschätzungen, die General Keith Kellogg und General Dan Caine ihm gegeben hatten:

Sondergesandter des Präsidenten Keith Kellogg sagte am Montag, er und der Vorsitzende der Joint Chiefs of Staff hätten Präsident Trump kürzlich beraten, dass Russland seinen Krieg gegen die Ukraine verliere – da Moskau mehr als 1 Million Opfer hinnehmen musste, während es seit November 2022 weniger als 1 % des ukrainischen Territoriums eingenommen habe.

…

„Wenn Putin denkt, Russland gewinne, dann unterscheiden sich seine Definition von Gewinnen und meine Definition von Gewinnen absolut“, sagte Kellogg. „Wenn er gewinnen würde, wäre er in Kiew. Wenn er gewinnen würde, wäre er westlich des Dnjepr. Wenn er gewinnen würde, wäre er in Odessa. Wenn er gewinnen würde, hätte er die Regierung gestürzt. Russland verliert in Wirklichkeit diesen Krieg“, fügte er hinzu.

…

Die beiden Militärexperten gaben ihre Einschätzung als Antwort auf Trumps Drängen, ob Putins Prahlereien über angebliche Erfolge in der Ukraine wahr seien, sagte Kellogg und gab damit einen seltenen Einblick in private Diskussionen im Weißen Haus.

…

„Ich reagierte ziemlich energisch und sagte schließlich: ‚Herr Präsident, hören Sie nicht nur auf mich. Ihr Vorsitzender der Joint Chiefs, Dan Caine, ist draußen. Er ist draußen im Flur, holen Sie ihn herein und stellen Sie ihm diese Frage. Er ist Ihr ranghöchster, Ihr wichtigster militärischer Berater‘“, sagte Kellogg. „Und er tat es, und Dan sagte dasselbe. Er sagte: ‚Nein, nicht am Gewinnen.‘“

Als Trump die unglaubwürdigen Propagandaaussagen wiederholte, die Kellogg gemacht hatte, war das reiner Sarkasmus. Trump weiß, dass „das Streben nach einer entscheidenden russischen Niederlage ein praktisch unmögliches Ziel ist, das ernsthafte und ungerechtfertigte Risiken mit sich bringt“.

Er benutzte den Sarkasmus, um sich von weiterem Handeln in Bezug auf die Ukraine freizusprechen. Es entlastet ihn auch vom Druck, weiterhin Gespräche mit Russland zu führen.

Es dauerte zwei Tage, bis die New York Times dies anerkannte (archiviert):

Doch wenn man die Oberfläche ankratzt, scheint ein tieferes Bedürfnis in Trumps Kursumkehr während der UN-Treffen in New York in dieser Woche verborgen zu sein. Trump scheint sich die Hände vom Ukraine-Konflikt waschen zu wollen, nachdem es ihm nicht gelungen ist, Präsident Wladimir W. Putin an den Verhandlungstisch zu bringen, und die Chancen schwinden, als Vermittler zwischen den beiden Kriegsparteien aufzutreten.

Trumps Erklärung war nicht, wie die NY Times behauptet, eine „Kursumkehr“. Im Kern sagt er, dass er weiterhin Waffen an Europa verkaufen werde, aber dass das alles ist, was er tun wird – zumindest offen. Es wird keine neue US-Hilfe für die Ukraine geben und keine US-Truppen, die zu ihrer Rettung eilen.

Hinter den Kulissen wird die USA natürlich ihr Bestes tun, um die Kontrolle über den Konflikt zu behalten. Die NATO, die vollständig unter US-Kontrolle steht, wird weiterhin die europäischen Dummköpfe zu einer immer tieferen Verwicklung in den Krieg drängen. Die US-Geheimdienste werden der Ukraine weiterhin helfen, russische Truppen und vielleicht sogar Ziele in Russland anzugreifen (maschinelle Übersetzung):

US-Präsident Donald Trump hat Informationen über eine „geplante Offensive“ der ukrainischen Streitkräfte erhalten, die Geheimdienstinformationen der Vereinigten Staaten erfordern wird. Dies berichtet die amerikanische Wirtschaftszeitung The Wall Street Journal. Gleichzeitig stellt die Publikation fest, dass der amerikanische Präsident trotz der veränderten Rhetorik in Bezug auf Russland weiterhin verweigert, Angriffe mit den Waffen seines Landes tief im Territorium der Russischen Föderation zuzulassen.

In dieser Politik gibt es nichts Neues. Die USA hatten unter Trump immer geplant, die Verantwortung und Last des Krieges in der Ukraine, den sie angestiftet hatten, auf Europa abzuwälzen. Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte diesen Plan am 12. Februar während eines Militärgipfels in Brüssel angekündigt:

Hegseth sagte auch den europäischen Mitgliedern der NATO, dass sie den Löwenanteil der künftigen Hilfe für Kiew leisten müssten, und warnte, dass Washington „keine unausgeglichene Beziehung“ mit seinen Verbündeten länger tolerieren werde. „Die Sicherung der europäischen Sicherheit muss ein Imperativ für die europäischen Mitglieder der NATO sein“, sagte Hegseth. „Europa muss den überwältigenden Anteil der künftigen tödlichen und nicht-tödlichen Hilfe für die Ukraine leisten.“

Trumps „Kursänderung“ ist keine. Seine Ankündigung ist eine Fortsetzung seiner Politik. In der heutigen Washington Post bestätigt ein „hochrangiger Beamter des Weißen Hauses“ dies (archiviert):

Die wütende Rhetorik von Präsident Donald Trump gegenüber Russland ist „eine Verhandlungstaktik“, die darauf abzielt, Druck auf den Kreml auszuüben, sagte ein hochrangiger Beamter des Weißen Hauses am Mittwoch, einen Tag nachdem der Präsident globale Politiker schockiert und ukrainische Führer erfreut hatte, indem er Kiews Ambitionen für eine entscheidende Niederlage Russlands unterstützte.

…

Trump signalisiere während eines Tages bei der UN-Generalversammlung, an dem er sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj traf, keine wesentliche Änderung der US-Politik gegenüber Kiew, sagte der Beamte …

Russland scheint Trumps Äußerungen besser verstanden zu haben als westliche Journalisten. Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew kommentierte die Ereignisse in New York auf seine gewohnte Weise: