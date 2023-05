RFK Jr. schwört, Assange, Snowden und andere Whistleblower zu begnadigen, falls er zum Präsidenten gewählt wird

„Ich werde mutige Wahrheitssprecher wie Julian Assange begnadigen und die Korruption und Verbrechen untersuchen, die sie aufgedeckt haben.“

Im Rennen um die US-Präsidentschaftswahlen 2024 hat Robert F. Kennedy Jr. ein wichtiges Wahlkampfversprechen abgegeben: die Begnadigung von WikiLeaks-Gründer Julian Assange.

Kennedy Jr. betonte, dass die Vereinigten Staaten kein Land sein sollten, das Andersdenkende inhaftiert.

Das kühne Versprechen des Präsidentschaftskandidaten gilt auch für andere Whistleblower, darunter Edward Snowden, der wie Assange verfolgt wurde, weil er Missstände in der Regierung aufgedeckt hat.

In den sozialen Medien vertrat Kennedy die Ansicht, dass die USA die freie Meinungsäußerung schützen sollten, anstatt Journalisten und Whistleblower zu verfolgen. In einer Reihe von Tweets verpflichtete er sich, Personen wie John Kiriakou, Chelsea Manning, Reality Winner, Daniel Hale, Thomas Drake, Jeffrey Sterling und Edward Snowden zu begnadigen.

Wikileaks wurde 2006 gegründet und erlangte 2010 durch die Veröffentlichung einer Reihe von Leaks, die von der Geheimdienstanalystin der US-Armee, Chelsea Manning, bereitgestellt wurden, große Aufmerksamkeit. Die durchgesickerten Informationen enthüllten bisher unbekannte Vorfälle, bei denen das US-Militär in den Kriegen in Afghanistan und im Irak Zivilisten tötete. Ferner veröffentlichte Wikileaks mehr als 25.000 Nachrichten von amerikanischen Diplomaten, aus denen hervorging, dass die USA sensible biografische und biometrische Daten von wichtigen UN-Beamten suchten. Die Organisation veröffentlichte 2010 auch ein Video, das die Tötung von Zivilisten durch einen US-Militärhubschrauber in Bagdad zeigt.

Die US-Regierung leitete nach den Leaks von 2010 eine strafrechtliche Untersuchung gegen Wikileaks ein, und Assange musste sich in Schweden wegen des Vorwurfs der sexuellen Nötigung vor Gericht verantworten. Nachdem er seinen Kampf gegen die Auslieferung verloren hatte, suchte Assange 2012 Zuflucht in der Botschaft von Ecuador in London, wo ihm wegen politischer Verfolgung und der Gefahr einer Auslieferung an die USA Asyl gewährt wurde. Nach Streitigkeiten mit den ecuadorianischen Behörden wurde Assange jedoch 2019 das Asyl entzogen, und er ist derzeit in Belmarsh, einem Gefängnis der Kategorie A in London, inhaftiert.