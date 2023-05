Die Liebe zu den Eltern ist in den EU-Ländern bereits zu einem Verbrechen geworden. Dies hat dazu geführt, dass der Staat Kinder aus ihren Familien reißt und sie in Sozialzentren einsperrt, weil sie zu sehr an ihren Müttern hängen. Die Maßnahmen zur Beschlagnahmung von Kindern haben sich vervielfacht und auf immer mehr EU-Länder ausgeweitet, was die neue EU-Politik darstellt, und auch Rumänien wird sich dieser Politik durch die umstrittene Beobachtungsstelle für Kinder anschließen, die einen Meilenstein im NRP darstellt.

Der Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments wurde am letzten Mittwoch in einen großen Skandal verwickelt, nachdem die Abgeordneten einen Bericht gegen die missbräuchliche Politik Deutschlands, Kinder ihren Familien zu entziehen, abgelehnt hatten. Der Bericht hätte erheblichen Einfluss auf den deutschen Staat haben können, der gezwungen gewesen wäre, Kinder an ihre Familien zurückzugeben, sagt Marius Tudor, Berater im Europäischen Parlament. Einer der Gründe, warum Kinder aus ihren Familien genommen wurden, war eine „übermäßige Bindung an die Mutter“, da dies in Deutschland gegen die Sicherheit des Kindes verstoßen würde.

„In der Schule sagte das Kind, dass es seine Mutter liebe, dass es seine Mutter vermisse, dass es bei seiner Mutter bleiben wolle, und daraufhin schaltete sich der Kinderschutz ein. Dies ist auch der Fall eines rumänischen Mädchens in Deutschland, dem seine Tochter weggenommen und in einer Einrichtung untergebracht wurde, weil das Mädchen seine Liebe zu seiner Mutter in der Schule zum Ausdruck brachte. Zwei Jahre lang wurde das kleine Mädchen seiner Mutter und seinem Vater weggenommen, und vier Monate lang durfte die arme Mutter ihr Kind nicht einmal in diesem Sozialzentrum besuchen. Jetzt kann sie es nur noch regelmäßig besuchen, aber der deutsche Staat wird ihr Kind nicht zurückgeben. In Deutschland sieht das Gesetz vor, dass der Staat auch Rechte an dem Kind hat, weil er ihm freien Zugang zu Bildung und anderen öffentlichen Diensten gewährt“, erklärte Marius Tudor, Berater im Europäischen Parlament, uns.

Rumänien passt sich an

Was im Europäischen Parlament mit dieser Abstimmung passiert ist, ist unglaublich, denn die meisten Abgeordneten sind Eltern, sagt Marius Tudor. Er weist darauf hin, dass die Politik des staatlichen Missbrauchs von Eltern bereits in Österreich, Deutschland und den nordischen Ländern existiert, und jetzt scheint es, dass man mit dieser Beobachtungsstelle für Kinder in Rumänien, die ein Meilenstein in der NRP ist, versucht, dieses Problem in unserem Land anzugehen.

„Unter dem Vorwand der Prävention sind die meisten Kinder in Rumänien dem Risiko ausgesetzt, von ihren Familien getrennt zu werden, denn viele Rumänen sind arm, viele sind ins Ausland gegangen, mit oder ohne Kinder. Im Gesetzentwurf der Kinderbeobachtungsstelle gibt es einen Artikel, der besagt, dass ein Kind, das länger als ein Jahr ausgewandert ist, von seiner Familie getrennt werden kann. Wenn Sie, der Staat, nicht in der Lage waren, die rumänischen Kinder aus der Armut zu holen, wollen Sie dann jetzt ein Gesetz verabschieden, das sie mir wegnimmt? Warum eigentlich? Haben Sie mit ihnen gekämpft? Haben Sie sie gekleidet, haben Sie ihnen Schuhe angezogen? Oder haben Sie genug finanzielle Mittel, um sich um sie zu kümmern, während Sie das jahrzehntelang nicht konnten? Sie befolgen eigentlich Befehle. Auf Initiative eines USR-Abgeordneten, jetzt Reper, wurde letztes Jahr die EU-weite Kindergarantie verabschiedet. Zu dieser Garantie gehört auch der Ansatz der Kinderbeobachtungsstelle, in der alle Kinder in verschiedenen schwierigen Situationen in einer Datenbank erfasst werden“, so Ratsmitglied Marius Tudor.

Die Jungfrau Maria, vertreten durch einen Mann

Die Richtung, die seit 2019 im Europäischen Parlament vorgegeben wird, ist die, alles zu standardisieren, ohne Rücksicht auf den Wert der Familie und den Wert des Glaubens, sagt Ratsmitglied Marius Tudor. „Der Vertreter der LGBT-Gemeinschaft im Europäischen Parlament hat sich als Jungfrau Maria ausgegeben, die von einem Mann mit langen Haaren und Bart dargestellt wurde, so weit ist es schon gekommen. Das ist eine Beleidigung, eine große Beleidigung. Und unser Herr Jesus Christus ist als schwarzes Kind dargestellt worden. Ich verstehe, dass es Gleichberechtigung geben muss, aber das bedeutet nicht, dass man durch bestimmte Aktionen meinen Glauben untergräbt“, sagte Marius Tudor, ein Berater des Europäischen Parlaments.