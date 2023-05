Ernüchternde Wahrheit über den Krieg in der Ukraine enthüllt

Machen wir uns nichts vor: Der Krieg in der Ukraine ist ein Krieg der USA gegen Russland, bei dem die ukrainische Jugend auf dem Altar der neokonservativen Ambitionen geopfert wird. Das sagte Robert F. Kennedy Jr. im Gespräch mit Freddie Sayers von Unherd.

Das eigentliche Ziel? Ein Regimewechsel in Russland und die Erschöpfung des russischen Militärs, damit es nicht anderswo in der Welt eingesetzt werden kann, so Kennedy.

„Präsident Biden hat seine Absicht erklärt: Er möchte Wladimir Putin loswerden. Sein Verteidigungsminister Lloyd Austin sagte im April 2022, unser Ziel sei es, das russische Militär zu erschöpfen. Was bedeutet ‚erschöpfen‘? Es bedeutet, dass wir Ukrainer auf sie hetzen“, sagte er.

Der Kommandeur der ukrainischen Spezialeinheiten, der „wahrscheinlich besten Elitetruppe in Europa“, sagte Kennedy, dass 80 Prozent seiner Truppen tot oder verwundet seien und die Einheit nicht wiederaufgebaut werden könne.

„Es sterben bis zu achtmal so viele Ukrainer wie Russen“, sagte er.

Kennedy wies ferner darauf hin, dass die ukrainische Regierung die Ukrainer in der Donbass-Region systematisch umbringt.

Nur gut 100 Kilometer von Russland entfernt sind US-Atomraketen stationiert. Als die Russen Atomraketen auf Kuba stationierten, das rund 3.800 Kilometer von Washington DC entfernt ist, drohten die Amerikaner mit einer Invasion des Landes, sagte er.