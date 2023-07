RFK Jr. stürzt sich auf Anthony Fauci und bezeichnet ihn als „wirklich schlechtes menschliches Wesen“.

Robert F. Kennedy Jr. ist, um es milde auszudrücken, kein Fan von Anthony Fauci.

Der demokratische Präsidentschaftskandidat wurde kürzlich in einem Interview nach seiner Kritik an Fauci gefragt, dem Leiter des National Institute of Allergy and Infectious Diseases von 1984 bis 2022, der während der COVID-Pandemie für manche zum Nationalhelden wurde.

„Ich denke, er war ein wirklich schlechter Mensch“, sagte Kennedy dem Podcaster Lex Fridman.

Fridman ist Forscher am Massachusetts Institute of Technology, der sich laut seiner Website mit maschinellem Lernen beschäftigt.

Fridmans zweieinhalbstündiges Gespräch mit Kennedy umfasste ein breites Spektrum an Themen, darunter Ernährung und Sport, Gott und Religion sowie Kennedys 14-jähriger Kampf mit der Sucht, der ein Jahr nach dem Tod seines Vaters begann.

An einem Punkt fragte Fridman Kennedy nach dem Buch, das er 2021 mit dem Titel „The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma und der globale Krieg gegen Demokratie und öffentliche Gesundheit“.

Fridman versuchte, Kennedys Haltung mit der der Menschen, die Fauci unterstützen, in Einklang zu bringen.

Was ist Ihrer Meinung nach die größte positive Sache, die Anthony Fauci für die Welt getan hat? Was ist das Gute, das er für die Welt getan hat, insbesondere während dieser Pandemie?“ fragte Fridman.

Kennedy war entschlossen.

„Wissen Sie, ich will hier nicht sitzen und lieblos sagen, dass der Mann nichts getan hat, aber mir fällt nichts ein“, sagte er zu Fridman.

„In Bezug auf seine wichtigsten Programme, die AIDS-Programme und seine COVID-Programme, denke ich, dass der Schaden, den er angerichtet hat, den Nutzen bei weitem überwiegt.“

„Glauben Sie, dass er glaubt, er tue etwas Gutes für die Welt?“ fragte Fridman, aber Kennedy lehnte es ab, diese Frage zu beantworten.

„Ich versuche, nicht über Dinge zu spekulieren, von denen ich nichts weiß oder die ich nicht beweisen kann“, sagte er. „Ich kann Ihnen nicht sagen, was seine Beweggründe waren. … Er hat viele Dinge getan, von denen ich denke, dass sie wirklich sehr, sehr schlecht für die Menschheit und sehr trügerisch sind.“

Fridman fragte Kennedy, ob er glaube, dass die Schwierigkeit von Faucis Job etwas mit seinen Fehlern zu tun habe.

Kennedy wies diese Theorie zurück. „Nein“, sagte er. „Nein. Ich denke, er war ein wirklich schlechter Mensch.“

Er fügte hinzu: „Es gab im Laufe der Jahre viele, viele gute Leute in dieser Abteilung. … Viele Menschen, deren Karrieren [Fauci] zerstört hat, weil sie versucht haben, die Wahrheit zu sagen. Einer nach dem anderen wurden die größten Wissenschaftler in der Geschichte [der National Institutes of Health] aus dieser Behörde vertrieben.“

Robert Kennedy Jr trashes Dr. Fauci:



"I think he was a genuinely bad human being. He’s done a lot of things that I think are really, very bad things for humanity. Very deceptive." pic.twitter.com/QChOVaQz7N — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) July 6, 2023

Das Gespräch verlagerte sich dann auf das, was Kennedy in dem Buch von Fauci als „Big Pharma“ bezeichnete.

Kennedy nahm kein Blatt vor den Mund, als es um die Unternehmen ging, die die 72 Impfstoffe herstellen, die jetzt für amerikanische Kinder „effektiv vorgeschrieben“ sind. Er nannte sie schlichtweg ein „kriminelles Unternehmen“.

„Insgesamt haben diese Unternehmen in den letzten zehn Jahren 35 Milliarden Dollar an Strafen und Schadenersatz gezahlt“, sagte Kennedy zu Fridman, „und ich glaube, seit 2000 etwa 79 Milliarden Dollar. Es handelt sich also um die korruptesten Unternehmen der Welt. Und das Problem ist, dass sie Serienverbrecher sind. Sie tun dies wieder und wieder und wieder.“

„Als wir sie verklagten, fanden wir die Memos ihrer Erbsenzähler, in denen stand: ‚Wir werden so viele Menschen töten, aber wir werden trotzdem Geld verdienen.‘ … Diese Berechnungen werden sehr, sehr regelmäßig gemacht. Und wenn sie dann erwischt werden, müssen sie eine Strafe zahlen.“

„Die Art und Weise, wie das System aufgebaut ist … niemand geht jemals ins Gefängnis, also gibt es wirklich keine Strafe. Es wird alles zu einem Teil der Kosten des Geschäftsbetriebs“, sagte er.

Kennedy, ein Umweltanwalt, ist von seinen Pflichten als Vorsitzender der gemeinnützigen Organisation Children’s Health Defense beurlaubt, deren Aufgabe auf ihrer Website wie folgt beschrieben wird: „Wir wollen Gesundheitsepidemien bei Kindern beenden, indem wir aggressiv daran arbeiten, schädliche Belastungen zu beseitigen, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und Schutzmaßnahmen einzuführen, um künftigen Schaden zu verhindern.

„Wir kämpfen gegen Korruption, Massenüberwachung und Zensur, die den Profit über den Menschen stellen, und setzen uns für das weltweite Recht auf gesundheitliche Freiheit und körperliche Autonomie ein.