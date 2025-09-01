RFK Jr. trifft das Medizinkartell dort, wo es am meisten weh tut, mit einem spiel verändernden Schritt des HHS

Dies ist der schlimmste Albtraum von Big Pharma und Big Medicine. Das, was sie so reich macht, wird endlich ausgehöhlt.

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie gehen zu Ihrem Arzt, und der gibt Ihnen zehn Minuten Zeit. Sie sagen: „Hey, Doc, ich habe ein Problem. Wie kann ich es lösen?“

Der Arzt stellt Ihnen ein Rezept aus, Sie bringen es in die Apotheke und nehmen diese Pille ein Leben lang ein – bis Sie sterben.

Das ist es, was die meisten Menschen erleben, wenn sie einen Arzt aufsuchen.

Aber RFK Jr. ändert das mit einer kühnen neuen Vision, um die Beziehung zwischen Arzt und Patient endgültig zu verbessern.

Er kündigte an, dass er im Gesundheitsministerium ein Team leiten wird, das das medizinische Ausbildungssystem überarbeiten und endlich das in den Mittelpunkt stellen soll, was zu lange ignoriert wurde: Ernährungstraining.

„Die Haupttodesursache in den Vereinigten Staaten ist schlechte Ernährung“, die jedes Jahr 1 Million Amerikanerleben fordert.

Man sollte meinen, dass die Ausbildung von Ärzten, die ihren Patienten helfen, ihre Gewohnheiten zu verbessern, oberste Priorität haben sollte. Leider steht sie ganz unten.

In dem heutigen korrupten System, „die meisten Medizinstudenten erhalten in den vier Jahren des Medizinstudiums weniger als 20 Stunden Ernährungsunterricht.“

Diese mangelnde Konzentration, so Kennedy, sei völlig unzureichend – und er plant, dies zu ändern.

„Wir schütten mehr als 4 Billionen Dollar jährlich in die Behandlung dieser vermeidbaren Krankheiten. Und wir bilden weiterhin Ärzte aus, die nicht darauf vorbereitet sind, die Ursachen dieser Krankheiten zu bekämpfen“, beklagte Kennedy.

„Die gute Nachricht“, sagt er, ist, dass „die Ernährung nicht nur die Ursache für diese Erkrankungen ist, sie kann sie auch VERHINDERN und UMKEHREN.“

„Wir können die Epidemie der chronischen Krankheiten umkehren, indem wir einfach unsere Ernährung und unseren Lebensstil ändern“, erklärte Kennedy.

Um das Problem zu lösen, sagte Kennedy: „Wir müssen die Ernährung zu einem grundlegenden Bestandteil der JEDE Ausbildung des Arztes.“

Er schlägt also einen Schritt vor, der die „Pille für jede Krankheit“ in der Medizin, die die Gesundheit der Amerikaner über Jahrzehnte hinweg zerstört hat, direkt bedroht.

Kennedy kündigte an: „Wir beginnen damit, dass wir das Thema Ernährung direkt in die medizinischen Vorbereitungsprogramme der Hochschulen einbinden und es im MCAT testen.“

„Jeder zukünftige Arzt sollte die Sprache der Prävention beherrschen, bevor er ein Stethoskop in die Hand nimmt“, betonte er.

Kennedy sagt, dass dieser Schritt unter der Führung von Präsident Trump „die Ernährungsausbildung in der gesamten amerikanischen Medizin systematisch verändern wird, und zwar für mehr als 200 medizinische Fakultäten, 13.000 Assistenz- und Stipendienprogramme und letztendlich für jeden der 1,1 Millionen praktizierenden Ärzte des Landes.“

„In Zukunft werden Ärzte nicht mehr nur Medikamente verschreiben, sie werden auch Diäten vorschreiben können“, erklärte Kennedy.

„Durch ein zuverlässiges Screening auf ernährungsbedingte Krankheiten und die Zusammenarbeit mit Ernährungsexperten, um lebensmittelbasierte Lösungen zu empfehlen, werden unsere Reformen unserem Land Hunderte von Milliarden Dollar ersparen und Millionen von schwächenden chronischen Krankheiten verhindern.“

„Dies ist ein Ansatz, der sowohl radikal als auch vernünftig ist“, so Kennedy weiter.

„Wir werden die Medizin wieder mit ihren Wurzeln verbinden. Hippokrates, der Vater der Medizin, sagte: Nahrung sei deine Medizin und Medizin sei deine Nahrung. Sein Rat gilt auch heute noch.“

Dies ist der schlimmste Albtraum von Big Pharma und Big Medicine. Gesunde Amerikaner bedeuten weniger Krankheit, um davon zu profitieren.

Und wenn Ärzte anfangen, Diäten zu verschreiben, die funktionieren, anstatt für jede Krankheit eine Pille zu schlucken, dann wird Big Pharmas Erfolgszug – und ihr Einfluss auf die Politik – beginnen, in Flammen aufzugehen.

Dies ist ein großer Schritt, den jeder, dem die Menschheit am Herzen liegt, begrüßen und feiern kann.