Weißes Haus entlässt CDC-Gesundheitsdirektorin – und ersetzt sie mit einem Mann aus Peter Thiels Netzwerk

Washington. – Am Mittwochabend entließ das Weiße Haus überraschend Susan Monarez, die Leiterin der US-Seuchenschutzbehörde CDC. Die Begründung kam vom Sprecher des Weißen Hauses, Kush Desai:

„Wie ihre Anwälte außerordentlich deutlich machen, folgt Susan Monarez nicht der Agenda des Präsidenten, Amerika wieder gesund zu machen.“

Die Entlassung löste ein Beben in der Behörde aus: Gleich drei weitere CDC-Führungskräfte erklärten ihren Rücktritt, darunter der Leiter des medizinischen Dienstes.

Neuer starker Mann: Jim O’Neill

Ein anonymer Regierungsbeamter bestätigte der Nachrichtenagentur AP, dass Jim O’Neill, stellvertretender US-Gesundheitsminister, kommissarisch die Leitung der CDC übernimmt.

O’Neill ist kein klassischer Mediziner, sondern eng mit dem Silicon-Valley-Milliardär Peter Thiel verbunden. Er war:

Mitbegründer der Thiel Fellowship ,

, Direktor der Thiel Foundation ,

, sowie Partner bei Mithril Capital Management, einem Investmentfonds, den er gemeinsam mit Thiel ins Leben rief.

Damit zieht einer der wichtigsten Netzwerker aus dem Umfeld von Palantir – dem Daten- und Überwachungsriesen – in die Spitze der amerikanischen Gesundheitsbehörde ein.

Signal für einen Kurswechsel

Das Weiße Haus verkauft die Personalentscheidung als Teil der Gesundheitsagenda von Präsident Trump. Doch die Hintergründe deuten auf eine stärkere Verknüpfung von Biopolitik, Big Tech und Silicon Valley hin. Kritiker sprechen bereits von einem Machtwechsel hinter den Kulissen, bei dem technologische Kontrolle über klassische medizinische Expertise gestellt werde.

Vier neue COVID-19-Impfstoffe

Parallel gab die US-Arzneimittelbehörde FDA, unter der Leitung von Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., die Zulassung von vier neuen COVID-19-Impfstoffen bekannt. Die Mitteilung kam von FDA-Sprecherin Karoline Leavitt.

🚨🚨 SWAMP WATCH🚨🚨



Trump authorizes FOUR new Covid Vaccines pic.twitter.com/8pD0yCEa1W — National File (@NationalFile) August 29, 2025

Damit setzt die Regierung ein widersprüchliches Signal: Auf der einen Seite der Ruf nach einer „gesunden Nation“, auf der anderen Seite eine erneute Expansion des Impfstoffmarktes – mit Milliardenpotenzial für Pharma und Tech.

Fazit:

Die Entlassung von Susan Monarez ist mehr als ein Personalwechsel. Mit Jim O’Neill zieht Peter Thiels Netzwerk direkt in die Schaltzentrale amerikanischer Gesundheitspolitik ein. Die kommenden Monate werden zeigen, ob das Versprechen „Amerika wieder gesund zu machen“ tatsächlich eingelöst wird – oder ob Big Tech und Big Pharma endgültig die Agenda übernehmen.