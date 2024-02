RFK Jr: „Wir werden massenhaft vergiftet“.

„Die Amerikaner sind nicht plötzlich faul geworden“, sagt Robert Kennedy Jr. in seiner Rede zur Fettleibigkeitskrise.

„Wir werden massenhaft vergiftet von einer Lebensmittelindustrie, die hoch subventioniert ist und den Kongress beherrscht.“

„Wir sind das einzige Land der Welt, in dem öffentliche Gelder für Lebensmittel in Erfrischungsgetränke fließen. Das bedeutet, dass 10 % der Lebensmittelmarken für Zuckerwasser ausgegeben werden, das für Diabetiker bestimmt ist“.

Ferner werden mehr als 90 % der Medicare-Rechnungen für die Behandlung chronischer Krankheiten ausgegeben, eine Gesundheitsepidemie, die Kennedy als „Soße für die Pharmaindustrie“ bezeichnete.

RFK Jr: “We’re Being Mass Poisoned”



“Americans didn’t suddenly get lazy,” says @RobertKennedyJr, speaking on the obesity crisis.



“We’re being mass poisoned by a food industry that is highly subsidized and that owns Congress.”



“We’re the only country in the world that allows… pic.twitter.com/qbNuKhdUoO