RFK Jr. zerreißt „Experten“, die behaupten, Impfstoffe seien „zweifelsfrei sicher

Robert F. Kennedy Jr. hat sich gegen eine Gruppe von „Experten“ gewandt, die behauptet hatten, Impfstoffe seien „eindeutig sicher“.

Kennedy widerlegte die Behauptungen der Globalisten in einem Interview mit der BBC, das in den sozialen Medien viral ging.

Während des Interviews zerpflückt Kennedy die Behauptungen, indem er grundlegende Logik anwendet, einfache Fragen stellt und öffentlich verfügbare Daten zitiert.

Der BBC-Interviewer fragt ihn nach einem Brief, den er an Präsident Donald Trump geschickt hat.

Der Brief wurde von 350 verschiedenen Organisationen unterzeichnet und unterstützt, die behaupten, dass Impfstoffe „eindeutig sicher“ seien.

Er fährt fort, dass 350 Organisationen sich einig seien, dass „solide medizinische Literatur“ widerlegt habe, dass Impfstoffe unsicher sein könnten.

Der Interviewer suggeriert, dass Kennedys Ansichten über die Sicherheit von Impfstoffen falsch sein müssen, da der Brief im Widerspruch zu seinen Aussagen stehe.

RFK Jr. antwortet jedoch mit harten Fakten und der Realität.

Er fragt den Interviewer, wie Impfstoffe als „eindeutig sicher“ angesehen werden können, wenn das US-Gesundheitsministerium (HHS) mehr als 3,3 Milliarden Dollar an Entschädigungen für Verletzungen und Todesfälle durch Impfungen gezahlt hat.

Kennedy behauptet dann, dass Kinder wie Wegwerfartikel behandelt werden.

Er fragt, ob es richtig sei, in einem Land zu leben, in dem eine Regierung sagen könne: „Wir machen Ihr Kind krank oder töten es, um ein anderes Kind zu retten.

Der demokratische Präsidentschaftskandidat zitiert dann Daten, die zeigen, dass weit mehr Kinder an Masernimpfungen gestorben sind als an der Krankheit selbst.

RFK Jr. zerreißt daraufhin die Aussage der zitierten „Experten“ mit der Frage, wie solche Organisationen glaubwürdig sein können, wenn sie bei einem so wichtigen Thema nachweislich falsche Behauptungen aufstellen.

