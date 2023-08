„Alles, was man Ihnen über den Krieg in der Ukraine erzählt hat, ist eine Lüge“

Fast alles, was Ihnen die Mainstream-Medien über den Krieg in der Ukraine erzählt haben, ist eine Lüge. Das sagte Tucker Carlson in seiner Sendung auf X. Er erwähnte explizit NBC News und die New York Times.

Die Medien behaupten, die russische Armee sei inkompetent. Die Ukraine sei eine Demokratie. Dass Wladimir Putin Hitler sei und versuche, die Welt zu beherrschen. Und dass die Ukrainer zum Glück gewinnen. Nichts davon stimmt, sagt Carlson.

"Pretty much everything that NBC News and the New York Times have told you about the war in Ukraine is a lie."



