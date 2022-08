Richter, der die FBI-Razzia gegen Trump genehmigte, hat Verbindungen zu Jeffrey Epstein und Obama

Der Richter, der die FBI-Razzia im Haus des ehemaligen US-Präsidenten Trump genehmigt hat, spendete 2008 für den Wahlkampf von Barack Obama. Kurz zuvor vertrat er Mitarbeiter des verurteilten Pädophilen Jeffrey Epstein, dem Immunität gewährt worden war.

Quellen berichten der New York Post, dass Richter Bruce Reinhart den Durchsuchungsbefehl unterzeichnete, woraufhin FBI-Agenten Trumps Villa stürmen konnten. Der ehemalige Präsident sagte, die Razzia sei nicht angekündigt worden.

Reinhart wurde im März 2018 zum Richter ernannt, nachdem er 10 Jahre lang selbständig gearbeitet hatte. Im November desselben Jahres berichtete der Miami Herald, dass er mehrere von Epsteins Angestellten vertreten hatte, darunter seine Piloten, die Planerin Sarah Kellen und Nadia Marcinkova, die Epstein einmal als seine „jugoslawische Sexsklavin“ bezeichnet haben soll. Kellen und Marcinkova wurde im Gegenzug für Informationen Immunität gewährt.

Aufzeichnungen der Bundeswahlkommission zeigen, dass Reinhart sowohl für die Obama-Kampagne als auch für den Obama Victory Fund gespendet hat.

Sein Name tauchte später in einem Verfahren auf, das von zwei Epstein-Opfern angestrengt wurde. Ihm wurde vorgeworfen, während der Epstein-Ermittlungen das Lager gewechselt und angeblich sensible Informationen weitergegeben zu haben.

Im Jahr 2011 bestritt er, irgendetwas Falsches getan zu haben, und behauptete, er sei nicht mehr in die Ermittlungen gegen Epstein verwickelt. Im Jahr 2013 wurde ihm jedoch von ehemaligen Kollegen widersprochen, die sagten, er habe als Staatsanwalt vertrauliche Informationen über den Fall Epstein erhalten.