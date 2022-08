Höchste Selbstmordrate unter US-Soldaten seit mehr als 80 Jahren

Wie Zahlen belegen, hat die US-Armee hat im Jahr 2021 176 Soldaten im aktiven Dienst durch Selbstmord verloren

Laut den Daten des Defense Suicide Prevention Office und einer im Journal of the American Medical Association veröffentlichten Studie ist dies die höchste Zahl von Selbstmorden bei aktiven Armeeangehörigen seit 1938.

Die Selbstmordrate in allen militärischen Bereichen ist seit 2015 weiter gestiegen.

Verstärkt wird dieser Trend durch die Zahl der US-Soldaten und Veteranen, die sich in den Kriegen nach 9/11 das Leben genommen haben.

Die Brown University veröffentlichte eine Studie, aus der hervorgeht, dass 30.177 aktive Soldaten und Veteranen Selbstmord begangen haben. Im Vergleich dazu beläuft sich die Zahl der tatsächlich in Kriegseinsätzen nach dem 11. September 2001 getöteten Soldaten auf 7 052.

Einige Experten sagen, dass körperlich und geistig anstrengende Berufe wie das Militär ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) mit sich bringen. Es handelt sich dabei um eine der wenigen psychischen Störungen, die mit einem bestimmten Ereignis in Verbindung gebracht werden können.

„PTBS kann auch auftreten, wenn man ständig unter großem Stress steht“, sagte Dr. Danielle McGraw gegenüber The Epoch Times.

McGraw ist eine zugelassene klinische Psychologin und Inhaberin von Flourish Mental Wellness in Scottsdale, Arizona. Sie hat auch mit aktiven und ehemaligen Militärangehörigen gearbeitet, die mit PTSD zu kämpfen haben.

Sie sagt, wenn sich Menschen gestresst fühlen, kann dies zu Gefühlen der Hoffnungslosigkeit in Bezug auf ihre Situation führen, was wiederum zu Gedanken der Selbstverletzung führen kann.

Ein weiterer Faktor sind Schamgefühle, die oft zu der Entscheidung beitragen, sich das Leben zu nehmen.

Sich wie eine Schachfigur fühlen

Jonah Nelson, ein Veteran der US-Armee, erklärte gegenüber der Epoch Times, dass das Thema Selbstmord im Militär oft gemieden wird.

Als ehemaliger Armeeingenieur war Nelson während der US-Golfkriegsoperationen Desert Shield und Desert Storm Anfang der 1990er Jahre im Irak und in Saudi-Arabien eingesetzt.

Er war nicht überrascht, als er erfuhr, dass die Selbstmordrate unter den aktiven Soldaten seines Dienstzweigs einen historischen Höchststand erreicht hat.

„Im Moment haben sie keine zuverlässige Methode, um uns zu helfen“, sagte er.

Nelson wies außerdem darauf hin, dass Soldaten oft Situationen ausgesetzt sind, die sich negativ auf die psychische Gesundheit auswirken können.

Er erinnert sich, wie Mitglieder seines Zuges menschliche Überreste aus zerbombten Fahrzeugen bergen mussten. Laut Nelson kehrten die betroffenen Soldaten am Ende des Tages mit einem „anderen Aussehen“ zum Stützpunkt zurück.

„Ich schätze, man redet einfach nicht über solche Dinge“, sagte er.

Experten für psychische Gesundheit haben in den letzten Jahren besorgniserregende Kommentare von anderen Militärveteranen gehört.

Dr. Tracy Latz ist eine integrative Psychiaterin und Autorin mit 35 Jahren Erfahrung im Umgang mit suizidgefährdeten und an PTBS leidenden Patienten. Sie erklärte gegenüber der Epoch Times, dass das Gefühl der Sinnlosigkeit ebenfalls zu dem Problem beiträgt.

„Veteranen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, berichten, dass sie das Gefühl haben, dass sie und ihre Kameraden in erster Linie als Schachfiguren für die politische Macht der Regierung benutzt werden, anstatt ein Gefühl für einen wirklichen Sinn in ihren Aufgaben zu haben.“

Rote Fahnen

Erschwerend kommt hinzu, dass die Isolation und Einsamkeit der Soldaten während ihrer Stationierung in Übersee oder ihrem Einsatz in Kampfgebieten erdrückend sein kann.

Eine Umfrage von Blue Star Families Military Lifestyles aus dem Jahr 2021 zeigt, dass acht von zehn Befragten im aktiven Dienst in den letzten 18 Monaten von ihren Familien getrennt waren. Außerdem waren 31 Prozent sechs Monate oder länger weg.

Das Verteidigungsministerium (Department of Defence, DOD) hat im Januar 2019 begonnen, einen jährlichen Suizidbericht zu veröffentlichen, um das eskalierende Problem zu verfolgen.

„Das Ministerium ist fest entschlossen, Suizide in unserer Militärgemeinschaft zu verhindern. Jeder Tod durch Suizid ist eine Tragödie“, so das Verteidigungsministerium auf seiner Website für das Büro für Suizidprävention.

In Zusammenarbeit mit dem United States Department of Veterans Affairs (VA) und den United Service Organizations (USO) stehen kostenlose Hilfsmittel wie Krisenhotlines für Militärangehörige, die mit psychischen Problemen zu kämpfen haben, 24 Stunden am Tag zur Verfügung.

Die USO bietet auch Dienstleistungen für entsandte Militärangehörige wie Super Bowl-Partys, gemeinsame Mahlzeiten und Filmabende an, um die sozialen Kontakte zu stärken und das Gefühl der Isolation während des Auslandseinsatzes zu verringern.

Latz wies darauf hin, dass Menschen, die unter PTBS leiden, mit einer Reihe von Symptomen wie Schlafstörungen, Rückblenden und aufdringlichen Erinnerungen an das erlebte Trauma zu kämpfen haben können.