Das Bemühen des Kremls, Konflikte zu vermeiden, führt zu mehr Konflikten

Der Kreml hat bewiesen, dass Russland zögert, entschiedene Maßnahmen zu ergreifen. Das heißt aber nicht, dass Russland nicht handeln wird. Tatsächlich ist die Zurückhaltung des Kremls fast eine Garantie dafür, dass Russland zu einem entschlossenen Handeln gezwungen sein wird.

Die Ukraine stiehlt russische Vermögenswerte und der Ukraine außerhalb des Donbass wird ein Leben als Land in Frieden gestattet. Es gibt keine russische Einmischung in die Regierung, mit der sie sich im Krieg befindet. Das ermutigt zu weiteren ukrainischen Provokationen.

Anstatt Vergeltungsmaßnahmen gegen seine Feinde zu ergreifen, kooperiert Russland mit ihnen. Russland lässt ukrainisches Getreide fließen und verschafft der Ukraine damit weitere Mittel für einen Krieg mit Russland. Kümmert sich der Kreml mehr um den Hunger von Ausländern als um das Leben seiner eigenen Soldaten? Washington will Russland als terroristischen Staat abstempeln, und Russland befördert weiterhin US-Astronauten zur Raumstation und setzt damit eine Partnerschaft mit einem Land fort, mit dem sich Russland im Krieg befindet.

Russland duldet die ukrainischen Angriffe auf den Atomreaktor von Saporoshje mit Artilleriebeschuss. Warum sollten ukrainische Streitkräfte in die Nähe eines Atomreaktors kommen? Sicherlich geht der Kreml zu diesem späten Zeitpunkt nicht mehr davon aus, dass die ukrainische Regierung irgendeinen Sinn oder irgendeine Menschlichkeit hat. Obwohl sich Russland im Krieg mit den USA und Europa befindet, die die „begrenzte Militäroperation“ im Donbass mit an die Ukraine gelieferten Waffen am Laufen halten, unterstützt der Kreml weiterhin die Feinde Russlands, indem er Europa weiterhin mit Energie beliefert.

Der Westen sieht dies nicht als Handlungen eines Landes, das mit ernsten Absichten in den Krieg zieht.

Hätte der Kreml die Energie abgestellt, hätte er die NATO und die Ukraine auch ohne eine „begrenzte militärische Operation“ in die Knie zwingen können.

Hätte der Kreml den Donbass 2014 wieder in Russland aufgenommen, wie es Russland mit der Krim getan hat, hätte es keine ukrainischen Angriffe auf den Donbass gegeben, die ein russisches Eingreifen erfordert hätten.

Der Kreml hat den Eindruck erweckt, dass er nicht in der Lage ist, proaktiv zu denken und zu handeln, sondern nur reagiert, wenn es keine andere Wahl gibt.

Der Kreml versteht weder die Politik noch die Medien. Die extrem defensive Führung beeilt sich, jede Anschuldigung zu dementieren, wodurch die Anschuldigungen in den Nachrichten bleiben. Russlands Dementis haben für den Westen keine Bedeutung. Für den Kreml wäre es von Vorteil, die Anschuldigungen zu ignorieren und alle Lieferungen und die Zusammenarbeit mit dem Westen abzubrechen.

Wird der Kreml jemals lernen, dass Russland nicht von der Rolle des Musterknaben profitiert? Diese Rolle vermittelt Schwäche und ermutigt Russland nur zu weiteren Provokationen, die zu einem größeren und ernsteren Konflikt führen können.

Wird die Zurückhaltung des Kremls zu einem ukrainischen Tschernobyl führen?

Energodar berichtet, dass die ukrainischen Streitkräfte dem Kernkraftwerk Saporoschje einen weiteren Schlag versetzt haben

TASS, 7. August. Die Streitkräfte der Ukraine (AFU) haben einen weiteren Beschuss auf das Kernkraftwerk Saporoschje (ZNPP) abgefeuert. Das Gebiet des Lagers für abgebrannte Brennelemente (SNF) befand sich im betroffenen Bereich, berichtete der Pressedienst der militärisch-zivilen Verwaltung (MCA) der Stadt Energodar am Sonntag.

„Heute Abend haben die bewaffneten Verbände der Ukraine einen Angriff mit einer 220 mm Hurricane MLRS Streumunition durchgeführt. Bei der Annäherung an die Kraftwerksblöcke öffnete sich die Rakete und setzte Splittermunition frei. Die Bereiche für die Lagerung abgebrannter Brennelemente und die automatische Strahlungskontrolle befanden sich in dem angegriffenen Gebiet. „Die einschlagenden Elemente beschädigten die Verwaltungsgebäude und das angrenzende Gelände der Lagereinrichtung. Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Splittermunition und der Raketentriebwerksmotor das Betriebsaggregat nur um 400 Meter verfehlten“, heißt es in dem Bericht.

Wenn die ukrainischen Streitkräfte das Kernkraftwerk Saporoschje beschädigen, werden die von Kiew kontrollierten Gebiete die ersten sein, die darunter zu leiden haben, erfuhr TASS vom Pressedienst der CAA Energodar.

„Angesichts der Tatsache, dass der Wind in dieser Region hauptsächlich aus dem Nordwesten weht, werden im Falle einer von Menschen verursachten Katastrophe die Städte Nikopol, Saporoshje, Kryvyi Rih sowie die meisten westlichen Regionen der Ukraine als erste betroffen sein“, sagte ein Sprecher der CAA.

Am Samstag meldete die CAA, dass die ukrainische Seite Energodar im Laufe des Tages dreimal beschossen hat, darunter auch das Sanatorium des Kernkraftwerks Saporoshje und die Wasserfassung. Die Mitarbeiter der öffentlichen Versorgungsbetriebe konnten sich den Orten, an denen die Granaten einschlugen, nicht unmittelbar nähern, da die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Beschusses hoch ist. Am Freitag beschossen die ukrainischen Streitkräfte das Kernkraftwerk Saporoschje, woraufhin der Generaldirektor der IAEO, Rafael Grossi, betonte, dass „militärische Aktionen, die die Sicherheit des Kernkraftwerks Saporoschje gefährden, völlig inakzeptabel sind und um jeden Preis verhindert werden müssen“.

Derzeit hat Kiew die Kontrolle über mehr als 70 % des Gebiets der Region Saporoschje verloren. Das friedliche Leben wird dort allmählich wiederhergestellt, die Region wird rechtlich und wirtschaftlich in Russland integriert, und die lokalen Behörden erklären ihre Absicht, sich der Russischen Föderation anzuschließen und im September ein Referendum zu dieser Frage abzuhalten. Gleichzeitig versucht die Ukraine, den Aufbau eines friedlichen Lebens zu stören, indem sie unter anderem zivile Objekte in den Siedlungen beschießt.