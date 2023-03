Richter in Ontario entscheidet zugunsten des Vaters, der versucht, die COVID-Impfung der Kinder auf Drängen der Mutter zu verhindern

Wenn es um die Frage staatlicher Botschaften und COVID-19-Impfstoffe geht, scheinen die meisten Gerichte die Botschaften der Regierungen nicht in Frage gestellt zu haben.

Der Familienrichter des Newmarket Superior Court of Justice, der ehrenwerte Richard T. Bennett, entschied kürzlich in einem 67-seitigen Urteil zugunsten des Rechts eines Vaters, in einem Gerichtsverfahren über die Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen „Expertenbeweise“ anzuführen, sodass die Debatte über die Impfung von Kindern vor Gericht weitergeführt werden kann.

„Wenn es um die Frage staatlicher Botschaften und COVID-19-Impfstoffe geht, scheinen die meisten Gerichte die Botschaften der Regierungen nicht infrage gestellt zu haben“, so Bennett in seinem Urteil.

In dem Fall geht es um einen Streit zwischen geschiedenen Eltern darüber, ob sie ihren drei kleinen Kindern im Alter von 4, 5 und 10 Jahren den experimentellen COVID-Impfstoff spritzen sollen.

Die Mutter – identifiziert als S.E.G. – war diejenige, die den Streit ursprünglich vor Gericht gebracht hatte und für die Impfung ist.

Der Vater, J.W.T., hat jedoch Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Wirksamkeit der Impfungen und hat sich dagegen ausgesprochen, dass seine Kinder geimpft werden.

Bennett argumentierte in seinem Urteil, dass „viele Gerichte zwar bereit sind, zu akzeptieren und gerichtlich zur Kenntnis zu nehmen, dass, weil die öffentliche Gesundheit uns sagt, dass sie ’sicher‘ sind“, dies „als ‚Tatsache‘ für die Wahrheit dieser Aussage festgestellt werden sollte“, er dies jedoch nicht als ausreichenden Beweis betrachtet.

„Die Pharmaunternehmen, die Gesundheitsbehörden, die Regierung und die Mainstream-Medien sagen uns alle, dass diese Impfstoffe ’sicher‘ sind“, erklärte Bennett.

Bennet verwies insbesondere auf den Chefarzt von Ontario, Kieran Moore, und erinnerte das Gericht daran, dass er unmittelbar nach seiner Ankündigung, wie wichtig die Maskierung ist, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, bei einer gesellschaftlichen Veranstaltung ohne Maske gesichtet wurde.

Trotz der Behauptungen der pharmazeutischen Industrie, der Regierungen der Welt und der Medien gibt es einen wachsenden Berg von Beweisen, die darauf hindeuten, dass die COVID-Injektionen nicht so sicher oder wirksam sind, wie sie vermarktet werden.

Im weiteren Verlauf des Urteils erwähnte Bennett die zahlreichen Medienberichte über den plötzlichen Tod von Jugendlichen und jungen Erwachsenen und sagte, dass er „Ereignisse, von denen er Kenntnis hat, nicht ignorieren kann, die möglicherweise im Widerspruch zu der Behauptung stehen, dass diese Impfstoffe ’sicher und wirksam‘ sind.“

„Ist es möglich, dass es einen Zusammenhang zwischen der Impfung dieser Spieler und diesen Vorfällen gibt?“, fragte er.

„Die Charta der Rechte [und Freiheiten] gewährleistet, dass Angeklagte das Recht auf ein faires Verfahren haben“, schloss er.