Großbritannien „rationiert“ Gemüse… und es geht um Normalisierung.

Kit Knightly

In den vergangenen Tagen haben große britische Supermärkte bestimmte Obst- und Gemüsesorten „rationiert“. Aldi, Morrisons, Tesco und Sainsbury’s haben die Abnahmemengen von Paprika, Tomaten und Gurken begrenzt.

Erst gestern hat sich auch Lidl in diese Liste eingereiht.

Viele – darunter auch Justin King, der ehemalige CEO von Sainsbury’s – haben die Chance genutzt, die Schuld auf den Brexit zu schieben.

Aber das ergibt wenig Sinn, denn Marokko – von wo das Vereinigte Königreich eine Menge Gemüse importiert – ist offensichtlich nicht in der EU. Außerdem ist auch Irland betroffen, und wir sind nur 5 Monate davon entfernt, dass Frankreich (und andere EU-Länder) mit einer eigenen „katastrophalen Lebensmittelknappheit“ konfrontiert sind.

Die andere Seite des Brexit-Gefälles ist fest entschlossen, jegliche Engpässe auf das Wetter zu schieben. Das ist natürlich auch für das Establishment hilfreich, da der Aspekt „schlechtes Wetter“ schnell und einfach in Diskussionen über den Klimawandel eingebracht werden kann. In der Tat ist dies bereits geschehen.

Der eigentliche Grund für die Engpässe – vorausgesetzt, es handelt sich um echte Engpässe und nicht nur um psychologischen Unsinn wie das Toilettenpapierfiasko zu Beginn der „Pandemie“ – ist, dass sie auf die eine oder andere Weise herbeigeführt wurden.

Wie man eine Tomatenknappheit verursacht…

1) Man sagt den Leuten, es gäbe eine Tomatenknappheit.

2) Die Leute kaufen in Panik Tomaten.

3) Es gibt eine Tomatenknappheit.

Machen Sie nicht mit, Leute.

— Dr Zoe Harcombe, PhD (@zoeharcombe) February 27, 2023

Die Kosten für die Produktion, die Ernte und den Transport aller Kulturpflanzen sind in die Höhe geschnellt, weil die Kosten für Öl und Gas absichtlich aufgebläht wurden. Die Kosten für den Anbau von Feldfrüchten sind gestiegen, weil es einen „Mangel“ an Düngemitteln gibt – ebenfalls absichtlich herbeigeführt.

Beides wird dem Krieg in der Ukraine „angelastet“, aber der Krieg, aber auch die Energie- und Düngemittelkrise gehen dem Krieg in der Ukraine voraus (siehe hier und hier). Wir haben im letzten Frühjahr ausführlich darüber berichtet, als die „Lebensmittelknappheit“ zum ersten Mal in die Schlagzeilen geriet.

Apropos Ukraine: Im kriegsgebeutelten Cherson ist es derzeit leichter, Tomaten zu bekommen als in London. Das ist die Realität, mit der wir konfrontiert werden.

Hier gibt es keinen Tomatenmangel – aber ich bin in Cherson, einer ukrainischen Stadt an der Front, die täglich von den Russen beschossen wird, und nicht in einem britischen Supermarkt.

— Lindsey Hilsum (@lindseyhilsum) February 23, 2023

Kurzum, die Rationierung ist nur ein weiteres Narrativ, das keinen internen Sinn ergibt. Sie ist auf den Brexit zurückzuführen, ist es aber nicht. Es ist wegen des Wetters, aber nicht überall. Es gibt sie in einigen Geschäften und in anderen nicht, und anscheinend gibt es sie an einigen Orten und an anderen nicht, und anscheinend betrifft sie nur große Supermärkte.

Einem Landwirt zufolge könnten diese Supermärkte die fehlenden Importe ausgleichen, indem sie im Inland angebaute Produkte kaufen, weigern sich aber, diese Kosten zu übernehmen. Ein weiterer Beweis dafür, dass die Erzählung von der Lebensmittelknappheit einen Zweck erfüllen muss.

Und währenddessen werden leere Regale und Rationierungen normalisiert.

Neil Oliver hat es in seinem jüngsten Monolog auf den Punkt gebracht:

In den Supermärkten werden Tomaten rationiert. Man sagt uns, es ginge um Versorgungsketten, schlechtes Wetter und die Heizungspreise, aber im Moment vermute ich, dass es in Bezug auf die Kommunikation eher darum geht, das Wort „Rationierung“ zu propagieren. Dabei geht es weniger um eine glaubwürdige Lebensmittelknappheit als vielmehr darum, dass wir uns daran gewöhnen, dieses Wort zu hören.

Zweifellos wird der Rest später kommen, wenn die Erfahrung etwas hergibt. Ich wette, dass die Rationierungs-App für unsere Smartphones bereits auf einer Festplatte liegt und bereit ist, wenn wir es sind.

Gegenwärtig handelt es sich eher um einen vertrauten Prozess der psychologischen Manipulation. Wir sollen uns mit der allgemeinen Vorstellung von Lebensmittelknappheit vertraut machen, damit wir gut vorbereitet sind, wenn die geplante Realität ausgerollt wird.

Die gleiche Behandlung erhielten wir mit Worten wie „Abriegelung“ und „Pandemie“, „Mandat“ und „Leugner“. Rationierung ist ein Wort aus der Generation unserer Eltern und Großeltern, ein wenig wie „Krieg in Europa“ und „faschistisch“, und jetzt sind sie wieder in Mode. Rationierung, frage ich Sie, während die Mülldeponien mit täglich neu abgeladenen Lebensmitteln anschwellen.

Das ist alles, worum es geht. Und es ist sorgfältig kalkuliert.

So wie Roald Dahl der erste kleine Vorgeschmack auf die rückwirkende Zensur ist – die sowohl durch sein umstrittenes Vermächtnis als auch durch die Tatsache, dass er für Kinder geschrieben hat, akzeptabel gemacht wurde -, so ist dies das dünne Ende des Rationierungskeils. Immerhin sind es nur Tomaten. Das ist doch keine Härte, oder?

Und doch sagte der Vorsitzende des britischen Bauernverbands, dass es wahrscheinlich noch schlimmer werden würde, und nannte es „die Spitze des Eisbergs“ (er machte nicht einmal ein Salat-Wortspiel, was eine schrecklich verpasste Gelegenheit ist).

Vielleicht sollten wir alle Insekten oder im Labor gezüchtete Paste essen, anstatt Gemüse zu importieren, oder?