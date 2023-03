Medien bieten bizarre Erklärung für den Anstieg der tödlichen Herzinfarkte

Untersuchungen haben ergeben, dass die Zahl der Todesfälle durch Herzinfarkt zwischen 2020 und 2022 in der Altersgruppe der 25- bis 44-Jährigen um 30 Prozent höher liegt als erwartet. Das ist ein enormer Anstieg. Warum ist das so?

Die Ärztin und Medizinjournalistin Celine Gounder sagte auf CBS News, dass diese jungen Menschen jetzt viel häufiger einen Herzinfarkt erleiden, weil sie keine Gesichtsmaske trugen oder weil sie sich erst später impfen lassen konnten und somit nicht rechtzeitig „geschützt“ waren. Ja, wirklich. Mit anderen Worten, sie sind selbst schuld.

Hey, @celinegounder, I'm surprised to hear you suggest that the reason younger people are at a higher risk for heart attacks is due to their lower rates of vaccination and mask-wearing. You must have been kidding, right? pic.twitter.com/x62JOA6dZK