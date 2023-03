Massenhafte Drohnenangriffe lösen Chaos und Alarm in Russland aus

Russland wurde am Dienstag von mehreren Drohnen angegriffen, wobei eine dieser Drohnen Berichten zufolge einen Brand in einem Öldepot im Süden des Landes verursachte und eine weitere Drohne außerhalb Moskaus einschlug.

Der Angriff auf die Öleinrichtung ereignete sich in Tuapse, das etwa 150 Meilen (ca. 241 km) südöstlich der Halbinsel Krim liegt. Reuters zitiert lokale Medien und berichtet: „Rettungsdienste löschten in der Nacht ein Feuer in einem Öllager im Süden Russlands, nachdem eine Drohne über dem Boden gesichtet wurde, so die Nachrichtenagentur RIA am Dienstag. Entscheidend ist, dass Tuapse etwa 500 Kilometer vom nächstgelegenen ukrainisch kontrollierten Gebiet entfernt ist, was für eine erhebliche Reichweite spricht, wenn die Drohne von den Ukrainern gestartet wurde.

Die Brände, die gegen 2:30 Uhr in der Anlage ausbrachen, wurden gelöscht, nachdem sie sich auf eine Fläche von etwa 200 Quadratmetern ausgebreitet hatten. „Die Öltanks waren nicht betroffen. Es gab keinen Austritt von Ölprodukten. Es gab keine Verletzten“, schilderte ein örtlicher Beamter, Sergei Boyko.

Am selben Tag stürzte in der Region Moskau eine weitere Drohne ab. Gouverneur Andrej Worobjow erklärte, dass es sich dabei wahrscheinlich um einen Einsatz handelte, der zivile Infrastrukturen zum Ziel hatte.

„Dies geschah in der Nähe des Dorfes Gubastowo, das Ziel war wahrscheinlich eine zivile Infrastruktureinrichtung, sie wurde nicht beschädigt. Es gibt keine Opfer oder Zerstörungen vor Ort“, sagte Vorobyov auf seinem Telegram-Kanal, wie von der Moscow Times übersetzt.

„Der FSB und andere zuständige Behörden befassen sich mit der Situation, nichts bedroht die Sicherheit der Bewohner“, fügte er hinzu. Die Moscow Times weist darauf hin, dass es sich bei der Drohne unbestätigten Berichten zufolge um eine ukrainische UJ-22 Airborne des Herstellers Ukrjet handelte.

Das russische Verteidigungsministerium wies in einer Erklärung auf einen weiteren Drohnenangriff in Südrussland hin, der in zeitlicher Nähe zu dem Angriff auf die Öleinrichtung erfolgte und nach eigenen Angaben abgefangen wurde:

Die Angriffe – in den Regionen Krasnodar und Adygea – seien „abgewehrt“ worden und hätten keinen Schaden angerichtet, hieß es. Zuvor hatten staatliche russische Nachrichtenagenturen von einem Brand in einem Öllager in Krasnodar, rund 240 km südöstlich der Halbinsel Krim, berichtet, nachdem eine Drohne über dem Gebiet gesichtet worden war.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte: „Das Kiewer Regime hat versucht, unbemannte Luftfahrzeuge einzusetzen, um zivile Infrastrukturen in der Region Krasnodar und der Republik Adygea anzugreifen.“ Weiter hieß es: „Die UAVs wurden von Einheiten der elektronischen Kriegsführung neutralisiert.“

🧵 Air raid sirens & alerts all over Western #Russia including the #Moscow region appeared on TV and radio. "Attention! Attention! Air Raid Alert declared! Everyone must immediately seek shelter! …Risk of a rocket strike!" pic.twitter.com/e0EPkz7XIp — Igor Sushko (@igorsushko) February 28, 2023

Möglicherweise kam es auch zu einem Drohnenzwischenfall im Grenzgebiet der Region Belgorod. The Daily Beast beschrieb dies als eine Nacht des Chaos für die Russen:

Die Angriffe waren Teil eines „massiven Drohnenangriffs“, der sich in den letzten 24 Stunden offenbar intensiviert hat, wie lokale Medien berichten. Am Montagmorgen mussten die Bewohner eines Wohnhauses in der Region Belgorod nahe der ukrainischen Grenze mitten in der Nacht evakuiert werden, nachdem eine von vier Drohnen in das Gebäude gestürzt war, wie Baza berichtet. Eine weitere Drohne landete auf dem Dach eines Supermarktes und explodierte, wodurch das Gebäude in Flammen aufging.

⚡️Drones filled with explosives attacked the Rosneft oil depot in the Krasnodar Territory — Baza. pic.twitter.com/fustSjPUEj — War Monitor (@WarMonitors) February 28, 2023

Und möglicherweise ein weiterer Anschlagsversuch in St. Petersburg:

Stunden später kam der Flughafen Pulkowo in St. Petersburg zum Stillstand, da die Behörden den umliegenden Luftraum sperrten, angeblich als Reaktion auf ein „nicht identifiziertes Flugobjekt“, das in der Gegend gesichtet wurde.

⚡️Ukrainian source Tpyxa claims this is a video of the drone that was over St.Petersburg.



Looks a bit like an RQ-4 pic.twitter.com/mkvmzPp9dQ — War Monitor (@WarMonitors) February 28, 2023

Aus Russland wird berichtet, dass in der Nacht zum Dienstag ein halbes Dutzend bis ein Dutzend oder mehr Drohnen gegen verschiedene russische Städte geschickt worden seien.

Im vergangenen Jahr kam es zu einer Reihe von sporadischen Drohnen- und angeblichen Sabotageangriffen auf sensible russische Einrichtungen, darunter auch Militärbasen, da die Ukraine und ihre Unterstützer immer mehr an Einfluss gewinnen.

In einem Untersuchungsbericht vom Dezember, der von einem Veteranen der US-Spezialeinheiten verfasst wurde, hieß es, die CIA stecke hinter vielen der verdeckten Sabotageaktionen, die immer häufiger auf russischem Boden stattfinden. Präsident Putin hat kürzlich erklärt, er betrachte den Konflikt in der Ukraine und den vom Westen unterstützten Stellvertreterkrieg dort als einen Kampf um das Überleben des russischen Volkes und bezeichnete ihn in neuen Kommentaren als „existenzielle Bedrohung“.

Der Zeitpunkt dieser erneuten, dreisten Angriffe auf Russland erscheint bezeichnend, denn gerade in den vergangenen Tagen hat es auf internationaler Ebene eine gewisse Dynamik gegeben, um ernsthaft über einen möglichen Frieden zu verhandeln – nachdem China am Freitag seinen 12-Punkte-Plan für einen ausgehandelten Waffenstillstand vorgestellt hat. Werden die Friedensbemühungen sabotiert, bevor ein Prozess überhaupt in Gang kommen kann? Wenn der russische Boden weiterhin angegriffen wird, ist es sehr unwahrscheinlich, dass die beiden Seiten auch nur annähernd ernsthaft über Verhandlungen nachdenken werden.