Richterin in Italien lehnt Kinderimpfung ab

Die Richterin Dr. Lucia Leoncini am Gericht in Pistoia hatte am 4. März 2022 zu entscheiden, ob sich bei drei minderjährigen Kindern, deren Eltern hinsichtlich der sogenannten Corona-Impfung uneins waren, die impfwillige Mutter durchsetzen würde, oder ob eine Impfung dem Willen des Vaters entsprechend zu unterbleiben habe. Die Richterin gab dem Vater Recht: es wurde der Mutter untersagt, die Kinder zum Impfzentrum zu begleiten und dort für diese eine Impfeinwilligungserklärung abzugeben.

Die Richterin hat für ihre Entscheidung wissenschaftliche und statistische Erkenntnisse bezüglich der sogenannten Impfungen herangezogen. Sie führt aus, es sei „zusätzlich zu dem, was bereits über die umfangreichen wissenschaftlichen Unterlagen gesagt wurde, die von der Beklagten vorgelegt wurden und denen nicht ausdrücklich widersprochen oder widersprochen wurde, von den verfügbaren