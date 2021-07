Rivalität zwischen Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten erschüttert die „Golf-Einheit

Von Salman Rafi Sheikh: Er ist Forschungsanalyst für Internationale Beziehungen und Pakistans Außen- und Innenpolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Da sich die strategische Partnerschaft zwischen Saudia und den VAE angesichts der direkt wachsenden Konkurrenz und Rivalität zwischen ihnen weitgehend auflöst – was wiederum ein Ergebnis des eigenen Versuchs der VAE ist, sich als neuer Führer der „sunnitisch-muslimischen Welt“ zu positionieren, und dem Bestreben Saudi-Arabiens, sein Überleben als traditioneller Hegemon zu sichern – steht die „Einheit am Golf“ vor einer noch nie dagewesenen Krise, einem internen Umbruch, der die Erschütterungen, die der dreimalige Boykott Katars durch die Golfstaaten dem Golf-Kooperationsrat bescherte, deutlich übertrifft. Sehr zur Freude der Türkei und des Irans, die beide nicht nur eine andere Version des Islams vertreten, sondern auch eine andere regionale und globale geopolitische Politik verfolgen, gibt die Rivalität innerhalb der beiden großen Golfstaaten ihnen eine bisher unerreichte Möglichkeit, sich als alternativ führende Akteure innerhalb der muslimischen Welt zu positionieren. Da der Golf-Kooperationsrat (GCC), der vor 40 Jahren nach der iranischen Revolution gegründet wurde, um dem „schiitischen Halbmond“ eine gemeinsame/vereinte „sunnitische Golf-Front“ entgegenzusetzen, gegenüber seinem traditionellen Rivalen nicht mehr so geeint ist, sondern entlang konkurrierender und divergierender nationaler Interessen der VAE und Saudi-Arabiens gespalten ist, schwindet seine Fähigkeit, Macht innerhalb der muslimischen Welt zu projizieren.

Diese wachsende interne Rivalität manifestierte sich kürzlich in der OPEC, wo die VAE den Antrag Saudi-Arabiens auf eine Verlängerung der bestehenden Förderbeschränkungen um weitere acht Monate ablehnten. In der OPEC lehnen die VAE die zwischen Russland und Saudi-Arabien ausgehandelten Produktionsquoten ab und wollen in der Lage sein, 3,8 Millionen Barrel pro Tag zu produzieren, anstatt 3,2 Millionen, wie es das Ölkartell vorsieht.

Während sowohl die VAE als auch Saudia bis vor ein paar Jahren mit ihren Plänen prahlten, eine Einheit im GCC im Stil der EU zu schaffen, haben diese Pläne nie das Reißbrett verlassen. Im Gegenteil, da die GCC-Machthaber nun darauf abzielen, sich gegenseitig auszuschalten, sieht Integrität zunehmend wie eine Utopie aus.

Im Gegensatz zu Saudia haben die VAE Milliarden in ihre Ölförderung investiert, um die Produktion, die Versorgung und den Verkauf zu steigern. So hat die Abu Dhabi National Oil Company, bekannt als ADNOC, Pläne aufgestellt, in den nächsten fünf Jahren 120 Milliarden US-Dollar auszugeben, um ihre Rohölproduktion zu steigern. Abu Dhabi hat Unternehmen wie Occidental Petroleum und die italienische Eni ins Boot geholt, um mehr Öl zu erkunden und zu entwickeln und so viel wie möglich zu den heutigen höheren Preisen zu verkaufen. In diesem Zusammenhang passen die saudischen Bestrebungen, die Ölproduktion zu drosseln, nicht zu den allgemeinen Plänen Abu Dhabis, seine Wirtschaft zu modernisieren und seine finanzielle Machtbasis zu nutzen, um politische und wirtschaftliche Macht im Dienste externer geopolitischer Interessen zu projizieren.

Diese wachsenden Differenzen beschränken sich jedoch nicht nur auf die Ölförderung. Saudia-UAE stehen sich in einem breiten Spektrum geopolitischer und geoökonomischer Angelegenheiten gegenüber. Als Saudi-Arabien vor kurzem ankündigte, ab Januar 2024 keine Verträge mehr mit ausländischen Unternehmen abzuschließen, die ihren regionalen Hauptsitz nicht im Königreich haben, löste dies nicht nur eine Schockwelle im gesamten Nahen Osten – insbesondere in den VAE – aus, sondern verdeutlichte auch die Entschlossenheit der Saudis, die geopolitische und geoökonomische Zentralität, die sie an die VAE verloren haben, zurückzuerobern. Indem das Königreich seine eigene historische Zentralität zurückerobert, will es die Pläne der VAE vereiteln, Washingtons neuer Favorit im Nahen Osten zu werden.

So könnte es zwar sein, dass die saudische Führungselite das Friedensabkommen der VAE mit Israel erleichtert hat, aber es ist auch nicht zu leugnen, dass die VAE ihre aufgewerteten Beziehungen zu Israel als Einfallstor sehen, um Washington auf ihre Seite zu ziehen und sogar ihre Beziehungen sowohl zu Israel als auch zu Washington zu nutzen, um die hegemonialen Ambitionen der Saudis zu unterdrücken. Saudias MBS, auch wenn er immer noch nicht der König ist, hält die Position Saudiarabiens als „großer Bruder“ in der Region für selbstverständlich. Die VAE hingegen lehnen diese Behauptung nicht nur ab, sondern sehen sich selbst als den geeigneteren Kandidaten für die besagte Position. Die Entscheidung der Joe-Biden-Administration, den Verkauf von F-35-Jets an die VAE abzuschließen, wird das wachsende regionale und internationale Gewicht von Abu Dhabi nur noch verstärken.

Mit anderen Worten: Obwohl die VAE traditionell eine Politik verfolgten, bei der sie entweder der saudischen Linie folgen oder die Saudis von einem alternativen Kurs überzeugen, haben die VAE aufgrund ihrer wachsenden Verbindungen zu den Häusern der regionalen und globalen Mächte – Tel Aviv und Washington – die Möglichkeit, eine dritte Option zu verfolgen: Widerstand und Ablehnung der Politik Riads. Dem folgt eine aktive Projektion der Emirate als das „neue“ regionale Machthaus.

Die Saudis wurden besonders besorgt über die emiratischen Ambitionen, als 2017 E-Mails des emiratischen Botschafters in Washington enthüllt wurden, in denen der Botschafter den wachsenden Wunsch Abu Dhabis zum Ausdruck brachte, die VAE nicht nur als führenden regionalen Akteur zu projizieren, sondern auch die Fähigkeit zu erwerben, die saudische Politik zu beeinflussen. Die E-Mails zeigten eindeutig, wie die emiratische Elite darauf hinarbeitete, sich aus dem saudischen Einflussbereich herauszuziehen. In einer dieser E-Mails hatte der Botschafter einem ehemaligen US-Beamten sogar gesagt: „Ich denke, dass wir auf lange Sicht einen guten Einfluss auf KSA (Königreich Saudi-Arabien) haben könnten, zumindest bei bestimmten Leuten dort.“

Diese E-Mails stellten effektiv fest, dass die VAE sich nicht als „Juniorpartner“ des Königreichs in der Region sehen. In vielerlei Hinsicht spiegeln die Politik und die Handlungen der VAE weitgehend die Haltung wider, die auch Katar eingenommen hatte, was die Saudis 2017 zur Verhängung einer diplomatischen und wirtschaftlichen Blockade veranlasste.

Im aktuellen Kontext haben sich die emiratischen Ambitionen im Zuge der scheinbaren Entschlossenheit der Joe-Biden-Administration verstärkt, die Saudis – insbesondere MBS – für ihre direkte Verwicklung in den Mord an Jamal Khashoggi zu „bestrafen“. Für die VAE stellt der wachsende Keil zwischen den USA und der saudischen Führung eine einzigartige Öffnung dar, die sie zu ihrem Vorteil nutzen können. Die Saudis sind in den Augen der Emiratis schwach und daher widerstandsfähig. Ein erfolgreicher Widerstand gegen die saudische Politik in dieser Phase wird die Weichen für das zukünftige Vorgehen der VAE als regionales Machtzentrum mit einer überregionalen und anti-saudischen Ausrichtung stellen.