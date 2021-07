USA/DC: Ärzte können nun Kinder ohne Zustimmung der Eltern Impfen

mercola.com

Der Rat des District of Columbia hat die Eltern entmachtet, indem er ein Gesetz erlassen hat, das es einem Arzt, einer Versicherungsgesellschaft oder einem Schulverwalter untersagt, die Impfgeschichte eines Kindes in Aufzeichnungen zu veröffentlichen, die von der Mutter oder dem Vater des Kindes eingesehen werden können

Das Gesetz verweigert die grundlegenden Rechte der Eltern, ihr Kind vor Impfschäden zu schützen und über die notwendigen Mittel und Kenntnisse zu verfügen, um es auf Anzeichen einer potenziell lebensbedrohlichen Impfreaktion zu überwachen, die eine sofortige medizinische Behandlung erfordert

Es verstößt auch gegen die Impfstoffsicherheitsbestimmungen des National Childhood Vaccine Injury Act von 1986, ein Bundesgesetz, das bestätigt, dass Impfstoffverletzungen und Todesfälle real sind und die Verhinderung von Impfreaktionen zu einer nationalen Priorität gemacht hat

Zusätzlich werden die Rechte der Eltern und ihres Kindes auf informierte Zustimmung verletzt, während Ärzte, andere Impfer und alle anderen, die an der Impfentscheidung beteiligt sind, keine Haftung übernehmen, wenn das Kind verletzt wird.

Im vergangenen Jahr haben viele Gesetzgeber in den USA und anderen Ländern dafür gestimmt, die bürgerlichen Freiheiten im Namen der öffentlichen Gesundheit abzuschaffen oder stark einzuschränken. Eine der empörendsten gesetzgeberischen Maßnahmen, die die Eltern- und Menschenrechte verletzen, fand im November 2020 in Washington, D.C., statt, als Beamte des Stadtrats den Ärzten die Macht gaben, Kinder im Alter von 11 Jahren zu impfen und dies vor den Eltern zu verbergen.

Der Bürgermeister von D.C. weigerte sich, sein Veto gegen das Gesetz einzulegen und im Januar 2021 saß der US-Kongress auf seinen Händen und gab stillschweigend seine Zustimmung zum Inkrafttreten des gefährlichsten Kinderimpfgesetzes in Amerika.

In einem atemberaubenden Verstoß gegen die medizinische Ethik und mehrere Bundesgesetze erlaubt das neue Impfverheimlichungsgesetz in Washington, D.C., Ärzten, kleinen Kindern, die zu unreif sind, um zu wissen, was informierte Zustimmung bedeutet oder wie eine Impfreaktion aussieht und sich anfühlt, eine „informierte Zustimmung“ zu entlocken.

Die Mehrheit des Stadtrats von D.C., mit nur drei Gegenstimmen, entmachtete die Eltern auf grausame Weise, indem sie dafür stimmte, dass es für einen Arzt, eine Versicherungsgesellschaft oder eine Schulverwaltung illegal ist, die Impfgeschichte eines Kindes in Aufzeichnungen zu veröffentlichen, die von der Mutter oder dem Vater des Kindes eingesehen werden können.

Eltern werden keine Informationen haben, um ihr Kind vor Verletzungen zu schützen

Ein 11-jähriges Kind kennt oder versteht seine persönliche Gesundheitsgeschichte nicht, aber die meisten Eltern schon. Wenn ein Kind frühere Impfreaktionen erlebt hat, schwere Allergien oder andere Gesundheitszustände hat, die das Impfrisiko erhöhen könnten, haben Eltern, die im Dunkeln gelassen werden, keine Möglichkeit, ihr Kind vor weiteren Schäden zu schützen.

Eltern, die nicht wissen, welche Impfstoffe ihre Kinder erhalten haben, werden nicht in der Lage sein, sie auf Anzeichen einer potenziell lebensbedrohlichen Impfreaktion zu überwachen, die eine sofortige medizinische Behandlung erfordert. Wenn das Kind nach der Impfung verletzt wird oder stirbt, werden die Eltern nicht wissen, dass sie sich vor Ablauf der Anmeldefrist an das bundesweite Vaccine Injury Compensation Program (VICP) wenden müssen.

Eltern wissen nicht, dass ihrer Versicherung die Kosten für Impfungen in Rechnung gestellt wurden. Eltern werden nicht wissen, dass eine Schule, die ihr Kind besucht, im Besitz der geheimen Impfunterlagen ihres Kindes ist, selbst wenn eine Impfbefreiung aus religiösen Gründen bei der Schule vorliegt.

Dieser eklatante Verstoß gegen das moralische Recht und die rechtliche Verantwortung der Eltern, im Namen ihres minderjährigen Kindes Entscheidungen über medizinische Risiken zu treffen, wurde von der American Academy of Pediatrics gebilligt und vom Stadtrat von D.C. durchgesetzt, während der Bürgermeister und der US-Kongress wegschauten.

Washington, DC, Impfverheimlichungsgesetz verstößt gegen Bundesgesetze

Erstens verstößt das Impfstoffverheimlichungsgesetz von D.C. gegen die Impfstoffsicherheitsbestimmungen des National Childhood Vaccine Injury Act von 1986, einem Bundesgesetz, das bestätigt, dass Impfstoffverletzungen und Todesfälle real sind und die Verhinderung von Impfreaktionen zu einer nationalen Priorität macht.

Eltern von DPT-geimpften Kindern sicherten sich die Impfstoffsicherheitsbestimmungen des Gesetzes von 1986, das Ärzte und anderes medizinisches Personal anweist, den Eltern schriftliche Informationen über den Nutzen und das Risiko von Impfstoffen zu geben, BEVOR ein Kind geimpft wird, und das auch vorschreibt, dass Impfstoffanbieter die Impfstoffe, die das Kind erhalten hat, in einer Akte aufzeichnen, auf die die Eltern zugreifen können.

Insbesondere schreibt das Gesetz von 1986 vor, dass „Gesundheitsdienstleister, die einen Impfstoff verabreichen“, dem gesetzlichen Vertreter eines Kindes „eine Kopie des Informationsmaterials“ aushändigen müssen, das von den Centers for Disease Control „vor der Verabreichung“ eines Impfstoffs entwickelt wurde.

Das Gesetz von 1986 verlangt auch, dass jede Person, die einen Impfstoff verabreicht, „sicherstellt, dass in der permanenten Krankenakte dieser Person oder in einem permanenten Büroprotokoll oder einer Datei, zu der ein gesetzlicher Vertreter auf Anfrage Zugang hat“, bestimmte Informationen aufgezeichnet werden:

Nr. 1: das Datum der Verabreichung des Impfstoffs; Nr. 2: der Impfstoffhersteller und die Chargennummer des Impfstoffs; und Nr. 3: der Name und die Adresse und ggf. der Titel des Gesundheitsdienstleisters, der den Impfstoff verabreicht.

Diese Bestimmungen zur Information und Aufzeichnung der Impfstoffsicherheit wurden speziell in das Gesetz von 1986 aufgenommen, um Eltern mit Informationen zu versorgen, die sie benötigen, um gut informierte Impfstoffentscheidungen für ihre minderjährigen Kinder zu treffen; um Eltern zu helfen, Impfstoffreaktionen zu erkennen und zu verhindern; und um sicherzustellen, dass eine Impfstoffreaktion an das staatliche Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) gemeldet wird.

Wenn ein Arzt einem kleinen Kind heimlich einen oder mehrere Impfstoffe injizieren und die Impfaufzeichnungen verstecken kann, wie sollen die Eltern dann wissen, was passiert, wenn eine Impfreaktion auftritt? Sie werden nicht über die Informationen verfügen, die sie benötigen, um ihr Kind in eine Notaufnahme zu bringen, oder sie werden nicht in der Lage sein, die Verbindung zwischen den Impfungen und dem Rückfall des Kindes in eine schlechte Gesundheit herzustellen.

Dieser Mangel an kritischen Informationen über die medizinische Vorgeschichte ihres Kindes bedeutet auch, dass Eltern wahrscheinlich die Frist für die Einreichung eines Anspruchs im Rahmen des Bundesprogramms zur Entschädigung bei Impfschäden (VICP) verpassen werden, das in den letzten drei Jahrzehnten mehr als 4,5 Milliarden Dollar an Impfgeschädigte vergeben hat.

Das Impfstoffverheimlichungsgesetz von D.C. verstößt gegen den Family Educational Rights and Privacy Act, bekannt als FERPA, der den Eltern das Recht garantiert, Zugang zu den Bildungsunterlagen ihrer Kinder zu haben, einschließlich der Gesundheits- und Impfstoffunterlagen auf der Ebene der Grund- und Sekundarschule.

Das Impfstoffverheimlichungsgesetz verletzt das Recht auf informierte Zustimmung

Das Impfstoffverheimlichungsgesetz von D.C. verstößt auch gegen das seit langem bestehende ethische Prinzip der informierten Zustimmung zur Übernahme medizinischer Risiken, das die ethische Praxis der Forschung am Menschen und der medizinischen Praxis seit der Veröffentlichung des Nürnberger Kodex im Jahr 1947 nach dem Ärzteprozess regelt.

Die informierte Einwilligung wird im Namen von minderjährigen Kindern von den Eltern ausgeübt, die moralisch und rechtlich für das Wohlergehen und die finanzielle Unterstützung ihrer Kinder verantwortlich sind, bis sie alt genug sind, um unabhängig zu leben.

Spezialisten für die Entwicklung von Kindern haben dokumentiert, dass kleinen Kindern und Teenagern die Fähigkeiten zum kritischen Denken und die emotionale Reife fehlen, um ein gutes Urteilsvermögen bei der Bewertung von Risiken auszuüben. Vorpubertäre sind anfälliger für Druck von Gleichaltrigen und Autoritätspersonen.

Impfstoff-Administratoren übernehmen keine Haftung für Verletzungen, Todesfälle

Ärzte sind die ultimativen Autoritätspersonen in unserer heutigen Gesellschaft, und viele von ihnen dienen als autoritäre Umsetzer von Einheitsimpfstoffrichtlinien auf Bundesebene und staatlichen Impfvorschriften.

Wie Impfstoffhersteller können auch Ärzte und andere Personen, die Impfstoffe verabreichen, nicht zivilrechtlich haftbar gemacht werden, wenn ein Kind stirbt oder verletzt wird. Der Kongress verabschiedete 2020 ein spezielles Gesetz, um sicherzustellen, dass Ärzte oder andere Personen, die einen Covid-19-Impfstoff verabreichen, nicht verklagt werden können.

Wenn sich die Risiken einer Impfung für ein Kind als 100-prozentig herausstellen, sind es die Mutter und der Vater, die das Kind tagtäglich aufziehen, die mit den lebenslangen Folgen konfrontiert werden – nicht der Arzt, dem die Macht gegeben wurde, das Kind heimlich zu Impfungen zu überreden, und auch nicht der Politiker, der dafür gestimmt hat, Ärzten diese Macht zu geben.

Die Befürworterin des Gesetzes mit dem Titel „Minor Consent for Vaccinations Amendment Act“ wollte ursprünglich, dass Ärzte in der Lage sein sollten, Kinder jeden Alters – egal wie jung – ohne das Wissen oder die Zustimmung ihrer Eltern zu impfen. Sie argumentierte, dass Minderjährige jeden Alters in Washington, D.C., eine Abtreibung bekommen können und wegen einer sexuell übertragbaren Krankheit oder Drogenmissbrauch behandelt werden können, ohne das Wissen oder die Zustimmung ihrer Eltern.

Sie erzählte Medscape Medical News, dass Eltern mit „antiwissenschaftlichen“ Überzeugungen ihre Kinder nicht impfen, basierend auf einem „unbewiesenen Glauben“, dass Impfstoffe Schaden verursachen können, was andere Menschen einem „extremen Risiko“ für Krankheiten aussetzt.

Ein abweichendes Mitglied des Stadtrats von D.C. konterte: „Medizinischen Fachkräften und Schulen sollte es nicht erlaubt sein, beeinflussbare Minderjährige hinter dem Rücken ihrer Eltern zu Verfahren zu zwingen, die zu Verletzungen oder zum Tod führen können.

Impfstoff-Vertuschungsgesetz ein tiefer Verrat am öffentlichen Vertrauen

Die Allgemeine Erklärung der Bioethik und Menschenrechte besagt:

„Die Interessen und das Wohlergehen des Einzelnen sollten Vorrang vor dem alleinigen Interesse der Wissenschaft oder der Gesellschaft haben“; und „Für Personen, die nicht in der Lage sind, Autonomie auszuüben, sind besondere Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Rechte und Interessen zu schützen“; und „Jeder präventive, diagnostische und therapeutische medizinische Eingriff darf nur mit vorheriger, freier und informierter Zustimmung der betroffenen Person auf der Grundlage angemessener Informationen durchgeführt werden.“

Es ist ein tiefgreifender Verrat am öffentlichen Vertrauen, wenn eine Stadt, ein Staat oder eine Bundesregierung den Eltern ihr gottgegebenes Recht nimmt, ihre Kinder vor Schaden zu bewahren, indem sie einem Arzt erlaubt, einem Kind ein pharmazeutisches Produkt zu geben, ohne die Erlaubnis der Eltern einzuholen.

Die Wissenschaft ist nicht perfekt, Ärzte sind nicht unfehlbar, und pharmazeutische Produkte wie Impfstoffe sind mit Risiken verbunden, die für einige Personen größer sein können als für andere, weshalb Eltern das Menschenrecht behalten müssen, eine informierte Zustimmung zur medizinischen Risikoübernahme im Namen ihrer minderjährigen Kinder auszuüben. Wird das Gesetz zur Verheimlichung von Impfstoffen, das jetzt in Washington, D.C., Gesetz ist, als nächstes in Ihren Staat exportiert werden?

