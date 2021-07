Cyber Polygon News Teil 2: Förderung der großen Agenda des „Great Reset“ vom Impfpass zur Weltweiten digitalen Identität

Die Diskussionen, die aus dem Cyber Polygon 2021 hervorgingen, endeten mit dem Wunsch, das Internet zu immunisieren, Kryptowährungen zu verteufeln und zentralisierte Regierungssysteme durch einen engeren Zusammenschluss von Unternehmen und Staaten (öffentlich-private Partnerschaften) zu stützen.

Die jährliche Cyber Polygon Cybersicherheitsübung des Weltwirtschaftsforums (WEF) und seiner Partner endete am 9. Juli mit dem Ergebnis, dass sich mehrere Schlüsseltrends abzeichnen, die die globale Politik in den kommenden Jahren prägen werden.

Zu diesen Trends gehören:

Der Wunsch, das Internet mit digitalen Antikörpern zu immunisieren, um die Gesellschaft vor Cyberangriffen und Fehlinformationen zu „schützen“, indem Ransomware-Angriffe und eine öffentliche Gesundheitskrise ausgenutzt werden, um die Zentralisierung von Macht und Kontrolle zu rechtfertigen

Eine Verteufelung von Kryptowährungen zugunsten von digitalen Zentralbankwährungen, bei denen alle Transaktionen in einem zentralisierten Hauptbuch aufgezeichnet werden und ihnen die Möglichkeit geben, Genehmigungen für Käufe zu erteilen, was die Macht weiter festigt

Eine engere Verschmelzung von Unternehmen und Staat als Lösung für jede beliebige Krise, sei es Cybersicherheit, Klimawandel oder COVID-19, ohne dass jemals über den Willen des Volkes abgestimmt werden muss

Die Diskussionen, die aus dem Cyber Polygon 2021 hervorgingen, endeten mit dem Wunsch, das Internet zu immunisieren, Kryptowährungen zu verteufeln und zentralisierte Regierungssysteme durch einen engeren Zusammenschluss von Unternehmen und Staaten (öffentlich-private Partnerschaften) zu stützen.

Die vorgestellten öffentlich-privaten Lösungen deuten darauf hin, dass das WEF und seine Partner die Gesellschaft auf einen Weg in Richtung einer größeren Zentralisierung von Macht und Überwachung führen, der die große Reset-Agenda vorantreibt.

Im Folgenden gehen wir näher auf die oben genannten Trends ein, die sich aus dem Cyber Polygon 2021 ergeben, und zeigen gleichzeitig, wie sich einige dieser Agenden bereits auf der Weltbühne abspielen.

Immunisierung des Internets

Vor den großen Ransomware-Angriffen auf kritische Infrastrukturen in diesem Jahr veröffentlichte das WEF am 18. Januar 2021 ein kurzes Video, in dem es vor einem „Cyberangriff mit COVID-ähnlichen Merkmalen“ warnte, der sich „schneller und weiter verbreiten würde als jeder biologische Virus.“

Das obige Video, das auf YouTube „nicht gelistet“ ist, behauptet, dass COVID-19 als „ein erwartetes Risiko“ bekannt war, und so ist sein digitales Äquivalent – eine Cyberpandemie.

Die Bekämpfung von Ransomware und anderen Cyber-Bedrohungen ist eine Möglichkeit, mit der das WEF und seine Partner das Internet gegen die Folgen einer Cyber-Pandemie immunisieren wollen.

„Wir brauchen Impfstoffe, um uns zu immunisieren. Das Gleiche gilt für Cyberattacken. Auch hier müssen wir vom einfachen Schutz zur Immunisierung übergehen. Wir müssen IT-Infrastrukturen aufbauen, die von Haus aus digitale Antikörper eingebaut haben, um sich zu schützen“ – Klaus Schwab, Cyber Polygon 2021

In seiner Begrüßungsrede auf der Cyber Polygon 2021 warnte der Gründer und Vorstandsvorsitzende des WEF, Klaus Schwab, dass ein Mangel an Cybersicherheit zu einer „klaren und unmittelbaren Gefahr für unsere Gesellschaft weltweit“ geworden sei.

Mit Blick auf die jüngsten Ransomware-Angriffe auf kritische Infrastrukturen verglich Schwab die Cybersecurity mit der Coronavirus-Krise, da beide eine Immunisierung erfordern.

Laut Schwab:

„Wir müssen uns nicht nur gegen den Virus schützen, sondern auch die Fähigkeit entwickeln, einem Virenangriff zu widerstehen.

„Mit anderen Worten: Masken sind nicht ausreichend. Wir brauchen Impfstoffe, um uns zu immunisieren.

„Das Gleiche gilt für Cyberattacken. Auch hier müssen wir vom einfachen Schutz zur Immunisierung übergehen.

„Wir müssen IT-Infrastrukturen aufbauen, die von Haus aus digitale Antikörper eingebaut haben, um sich zu schützen.“

Doch Schwabs Idee der digitalen Immunität ist nicht neu.

„Ein Krieg gegen Cyberkriminalität könnte leicht zu einem Krieg gegen die Internetfreiheit werden“ – World Economic Forum, 2012

Tatsächlich spricht das WEF schon seit einem Jahrzehnt von der Entwicklung eines digitalen Immunsystems für das Internet.

In einem WEF-Bericht aus dem Jahr 2012 heißt es: „Ein Krieg gegen Cyberkriminalität könnte leicht zu einem Krieg gegen die Freiheit des Internets werden“, und die Lösung könnte darin liegen, „Gegenmaßnahmen zu entwickeln und zu verbreiten, sobald Bedrohungen auftauchen, oder, mit anderen Worten, ein digitales Immunsystem für das Internet aufzubauen.“

Das Internet mit digitalen Antikörpern zu immunisieren, so Schwab in seiner jüngsten Rede, erfordert öffentlich-private Kooperationen.

Wo Regierungen in ihrem Wissen und ihrer Macht eingeschränkt sind, können Unternehmen einspringen, um die Lücke zu füllen.

Schwab: „Die Regierungen sind für die Gewährleistung der Sicherheit zuständig, aber das tiefe Fachwissen, das für die Entwicklung eines sicheren Cyber-Ökosystems benötigt wird, liegt oft im privaten Sektor.“

„Solange man sich hinter Kryptowährungen verstecken kann, und solange man ziemlich sicher ist, dass man nicht erwischt wird, ist der Preis für die Durchführung solcher Angriffe ziemlich niedrig. Das ist eine der Dynamiken, die wir zusammen mit den Regierungen ändern müssen“ – Roger Halbheer, Cyber Polygon 2021

In seiner Rede während der Cyber Polygon 2021 Podiumsdiskussion mit dem Titel „Digitaler Zustand von morgen – was wird das sein?“ Sagte Microsofts Chief Security Advisor Roger Halbheer, dass Ransomware-Angriffe auf kritische Infrastrukturen eine große Herausforderung darstellen und dass der öffentliche und private Sektor zusammenarbeiten müssen, um Cyberkriminelle zu überführen.

„Ransomware ist ein großes Thema, und wirklich Angriffe auf kritische Infrastrukturen sind eine große Herausforderung auf der ganzen Linie“, sagte Halbheer.

„Wenn man sich unsere Informationen zu Beginn der Pandemie anschaut, scheint es, dass sich bestimmte Untergrundgruppen darauf geeinigt haben, den Gesundheitssektor nicht mit Ransomware anzugreifen.

„Ich glaube, diese Vereinbarung hielt etwa zwei oder drei Wochen, weil es einfach zu verlockend ist, sie anzugreifen, weil man damit Geld verdienen kann“, fügte er hinzu.

Der Microsoft-Manager rief dann zur öffentlichen und privaten Zusammenarbeit auf, um Cyberkriminelle zu verhaften und zu verurteilen, während er Kryptowährungen als Werkzeuge ins Visier nahm, die reguliert werden müssen.

„Wir haben jetzt so viele Dinge mit dem Internet verbunden, dass man ein viel größeres Maß an Störung erzeugen kann als noch vor drei oder vier Jahren“ – Michael Daniel, Cyber Polygon 2021

In einer separaten Diskussion erklärte Michael Daniel, Präsident und CEO der Cyber Threat Alliance, auf dem Podium zum Thema „Bekämpfung von Ransomware“, dass er vier Möglichkeiten sieht, wie sich die Ransomware-Bedrohungslandschaft entwickelt hat:

Ransomware ist viel besser organisiert

Ransomware ist viel intensiver

Ransomware ist sehr viel vielfältiger

Ransomware ist viel disruptiver

„Erstens ist sie jetzt viel organisierter. Wenn Sie sich unter einem Hacker jemanden mit Kapuzenpulli vorstellen, der noch im Keller seiner Mutter wohnt, dann ist das nicht die Art, wie die Branche heute funktioniert“, so Daniel.

„Und es ist eine Industrie. Sie ist hoch organisiert und sehr differenziert.“

Zweitens: „Es ist viel intensiver. Wir sehen ein riesiges Volumen“, fügte er hinzu und untermauerte die Behauptung, dass es für Cyberkriminelle viel einfacher ist, Ransomware-Angriffe durchzuführen als je zuvor.

Drittens: „Es ist viel vielfältiger geworden. Die Bedrohungslandschaft – man kann jetzt nicht nur Laptops und Telefone angreifen, sondern auch Geräte, industrielle Kontrollsysteme, eine ganze Reihe von Dingen.“

Viertens: „Es ist viel disruptiver. Wir haben jetzt so viele Dinge mit dem Internet verbunden, dass man ein viel größeres Ausmaß an Störungen verursachen kann als noch vor drei oder vier Jahren“, fügt er hinzu.

Daniels vierter Punkt knüpft an das an, worüber Klaus Schwab sprach, nämlich die Notwendigkeit, die IT-Infrastruktur zu immunisieren, da bereits Milliarden von Geräten zu Hause, im Büro, in der Industrie und mobil mit dem Internet verbunden sind.

Ein Bruch in einem Bereich des Internets kann für den Rest der Welt und der Gesellschaft als Ganzes zum Verhängnis werden und Gesundheitssysteme, Wasseraufbereitungsanlagen, Verkehrsknotenpunkte, Lebensmittelversorgung und Energienetze zum Einsturz bringen, um nur einige zu nennen.

Wenn es das Ziel ist, digitale Antikörper zu entwickeln, indem man Ransomware ausrottet, dann wäre die Abschaffung von Kryptowährungen und die Installation zentralisierter digitaler Währungen eine Zutat in der Aufputschspritze der Globalisten.

Dämonisierung von Krypto zugunsten zentralisierter digitaler Währungen

Das Weltwirtschaftsforum und seine Partner mögen keine dezentralen Kryptowährungen. Stattdessen bevorzugen die ungewählten Bürokraten die Zentralisierung und Konsolidierung der Macht, die Zentralbank-Digitalwährungen (CBDCs) bieten können.

Daher werden die WEF-Mitglieder jede Gelegenheit nutzen, um dezentrale Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum zu verteufeln.

Auf der Cyber Polygon 2021 nahmen die Globalisten das „Ransomware as a Service“-Geschäftsmodell ins Visier, um Kryptowährungen im weiteren Sinne ins Visier zu nehmen.

Teresa Walsh, Global Head of Intelligence FS-ISAC, sagte auf dem Cyber Polygon 2021-Panel zum Thema „Bekämpfung von Ransomware“, dass Ransomware so lange fortbestehen wird, wie Cyberkriminelle sich zurücklehnen und ihre Bitcoins kassieren können, neben anderen Anreizen.

„Sie können einfach den Schwarzmarkt besuchen und ein Kit kaufen, ein Phishing-Kit kaufen, um es zu verteilen, und dann einfach die Vorteile der Bitcoins ernten, die hereinkommen, solange Sie den Betreibern dahinter ein wenig zur Seite stehen.“ und das bequem hinter ihrem Schreibtisch – Teresa Walsh, Cyber Polygon 2021

„[Ransomware] ist eine Dienstleistung“, sagte Walsh und fügte hinzu: „Es ist ein Geschäftsmodell – Ransomware as a Service – bei dem man selbst keine großen Kenntnisse darüber haben muss, wie man Ransomware erstellt.

Walshs Worte spiegeln die des Microsoft Chief Security Advisor Roger Halbheer wider, der in der „Digital State of Tomorrow“-Diskussion sagte:

„Solange man sich hinter Kryptowährungen verstecken kann, und solange man ziemlich sicher ist, dass man nicht erwischt wird, ist der Preis für die Durchführung solcher Angriffe ziemlich niedrig.

„Das ist eine der Dynamiken, die wir zusammen mit den Regierungen ändern müssen.“

„Stellen Sie sich vor, dass Sie Ihren Kindern Geld in digitalen Rubeln geben können und dann deren Verwendung für den Kauf von Junk Food einschränken“ – Alexey Zabotkin, Cyber Polygon 2021

Ein weiteres Diskussionspanel von Cyber Polygon 2021 hatte einen recht merkwürdigen Titel: „New World – New Currency“ (Neue Welt – neue Währung), in der es darum ging, wie die Zentralbanken digitale Währungen einführen wollen, bei denen alle Transaktionen in einem einzigen Hauptbuch aufgezeichnet werden.

Das Panel hob die Bemühungen der Zentralbanken hervor, digitale Währungen einzuführen, die mit Berechtigungen für Transaktionen programmiert werden können, mit der Möglichkeit, bestimmte Käufe zu beschränken.

„Dieser [digitale Rubel] wird eine bessere Rückverfolgbarkeit von Zahlungen und Geldfluss ermöglichen und auch die Möglichkeit erkunden, Bedingungen für die erlaubte Verwendung einer bestimmten Währungseinheit festzulegen“ – Alexey Zabotkin, Cyber Polygon 2021

Der stellvertretende Gouverneur der Bank von Russland, Alexey Zabotkin, sagte, dass der digitale Rubel „die Möglichkeit erforschen wird, Bedingungen für die erlaubte Verwendung einer bestimmten Währungseinheit festzulegen.“

„Stellen Sie sich vor, dass Sie Ihren Kindern etwas Geld in digitalen Rubeln geben können und dann deren Verwendung für den Kauf von Junk Food einschränken“, fügte er hinzu.

Also, um so weit zu rekapitulieren: das Internet zu immunisieren bedeutet, Ransomware und andere Bedrohungen auszurotten, und ein Teil der Ausrottung von Ransomware bedeutet, Kryptowährungen zu verteufeln und gleichzeitig auf vollständig zentralisierte und erlaubnisbasierte Zentralbank-Digitalwährungen zu drängen.

Zentralisierung von unternehmerischer und staatlicher Macht, Überwachung und Kontrolle

Generell führen alle vorgeschlagenen Lösungen dazu, öffentlichen und privaten Stellen mehr Macht zu geben, um alle digitalen Aktivitäten zu überwachen, zu kontrollieren, zu zwingen und Einfluss auf sie auszuüben, indem Unternehmen und Staaten fusionieren (öffentlich-private Partnerschaften).

Und mit der großen Reset-Agenda des WEF, die die Verschmelzung unseres physischen, digitalen und biologischen Selbst durch das Internet of Bodies (IoB)-Ökosystem vorantreibt, sehen wir eine Zukunft, in der der menschliche Körper jederzeit physisch mit dem Internet verbunden ist – und damit der Mensch selbst anfällig für Cyberangriffe wird.

Das IoB-Ökosystem ist Teil der Vierten Industriellen Revolution, die das Weltwirtschaftsforum für seine „Great Reset“-Agenda nutzbar machen will.

„Nach dem Internet der Dinge, das die Art und Weise, wie wir leben, reisen und arbeiten, durch die Verbindung von Alltagsgegenständen mit dem Internet verändert hat, ist es nun Zeit für das Internet der Körper“, schrieb Xiao Liu, Fellow am WEF-Zentrum für die vierte industrielle Revolution.

„Das bedeutet, dass unsere Körperdaten über Geräte aufgezeichnet werden, die implantiert, verschluckt oder einfach nur getragen werden können und riesige Mengen an gesundheitsbezogenen Informationen generieren.“

Laut RAND „könnte eine verstärkte IoB-Nutzung auch die globalen geopolitischen Risiken erhöhen, da Überwachungsstaaten IoB-Daten zur Durchsetzung autoritärer Regime nutzen können.“

Falls und wenn die technokratische Utopie der Globalisten jemals Realität wird, könnte ein Cyberangriff auf kritische IT-Systeme das gesamte System zum Einsturz bringen und das Internet der Körper ins Chaos stürzen.

Da die menschlichen Erfahrungen auf zentralisierten Systemen scheinbar immer virtueller werden, wäre es für die nicht gewählten globalistischen Bürokraten nur sinnvoll, das Internet so sicher wie möglich zu machen.

Schließlich wäre es für sie viel schwieriger, all Ihre Online-Aktivitäten zu verfolgen und nachzuverfolgen, wenn sie nicht die totale Kontrolle über die Internet-Governance und -Vorschriften hätten.

Heute sehen wir europäische Länder wie Frankreich, die digitale COVID-Gesundheitspässe und Impfpässe für Bürger vorschreiben, um an „nicht lebensnotwendigen“ täglichen Aktivitäten wie dem Besuch von Restaurants und Sportveranstaltungen teilzunehmen.

Frankreich wird bald damit beginnen, Gebühren für PCR-Tests zu erheben, um die Bürger zu zwingen, sich impfen zu lassen und sich dann für den Gesundheitspass anzumelden, was die grundlegenden Menschenrechte auf vielen Ebenen bedroht, wie bereits auf The Sociable berichtet.

Aber die technologischen Mittel für mehr Kontrolle und Überwachung hören damit nicht auf.

Cyber Polygon 2020 und die Ereignisse, die sich 2021 abspielen

Auf dem letztjährigen Cyber Polygon warnte Schwab vor einer unausweichlichen Cyber-Pandemie.

„Das Schreckensszenario eines flächendeckenden Cyberangriffs, der die Energieversorgung, den Verkehr, die Krankenhausversorgung, unsere Gesellschaft als Ganzes zum Erliegen bringen würde, ist uns allen bekannt, wird aber noch zu wenig beachtet“ – Klaus Schwab, Cyber Polygon 2020

„Wir alle kennen das Schreckensszenario eines umfassenden Cyberangriffs, der die Stromversorgung, den Transport, die Krankenhausversorgung, unsere Gesellschaft als Ganzes zum Erliegen bringen würde, aber wir schenken ihm immer noch zu wenig Aufmerksamkeit“, sagte Schwab im Jahr 2020.

In diesem Jahr knüpfte der WEF-Gründer an sein „beängstigendes Szenario“ an, indem er auf die jüngsten Ransomware-Angriffe hinwies, die im Jahr 2021 kritische Infrastrukturen auf der ganzen Welt getroffen haben.

„Die Bürger sind von Energieengpässen, verzögerter medizinischer Behandlung und anderen Auswirkungen betroffen, die diese neue Art von dreisten Cyberangriffen verursacht“ – Klaus Schwab, Cyber Polygon 2021

„Wir haben in den letzten Monaten zum Beispiel Ransomware-Angriffe gesehen, die auf Krankenhäuser, kritische Infrastruktur, Schulsysteme, das Stromnetz und viele andere wichtige Dienste abzielen“, so Schwab.

„Die Bürger sind von Energieengpässen, verzögerten medizinischen Behandlungen und anderen Auswirkungen betroffen, die diese neue Art von dreisten Cyberangriffen verursacht“, fügte er hinzu.

In Vorbereitung auf eine zu erwartende Cyber-Pandemie drehten sich die Diskussionen der letztjährigen Cyber-Polygon-Übung um die fortgesetzte Forderung der Globalisten nach öffentlich-privater Zusammenarbeit, die Einführung digitaler Identitätssysteme und den Wunsch, „Fehlinformationen“ zu zensieren, die sich gegen autoritative Botschaften richten.

„Biden verbündeten Gruppen, einschließlich der Democratic National Committee, planen auch, Fakten-Checker aggressiver zu engagieren und arbeiten mit SMS-Carrier zu zerstreuen Fehlinformationen über Impfstoffe, die über soziale Medien und Textnachrichten gesendet wird“ – Politico, 2021

Erst diese Woche berichtete Politico, dass politische Organisationen „Faktenprüfer“ engagieren werden, um Druck auf SMS-Betreiber auszuüben, damit diese soziale Medien und Textnachrichten über Impfstoffe zensieren.

Laut Politico, „Biden verbündeten Gruppen, einschließlich der Demokratischen Nationalen Komitee, sind diese auch in Planung, um Fakten-Checker aggressiver zu engagieren und arbeiten mit SMS-Carrier zu zerstreuen Fehlinformationen über Impfstoffe, die über soziale Medien und Textnachrichten gesendet wird.“

Hier sehen wir, wie die Politik ihren Weg in die Messaging-Politik der einflussreichsten Plattformen des privaten Sektors findet, trotz der Tatsache, dass der Sprecher des Weißen Hauses, Kevin Munoz, Politico versicherte, dass die Verwaltung „verpflichtet ist, die Politik aus den Bemühungen herauszuhalten.“

„Wenn wir sehen, das absichtliche Bemühungen um Fehlinformationen verbreiten werden, sehen wird das als ein Hindernis für die öffentliche Gesundheit des Landes und wir werden nicht scheuen, dies zu entfernen“ sagte Munoz.

Digitale ID ist für mich ein sehr großer Teil der Zukunft… Unvermeidlich werden sich die Regierungen in diese Richtung bewegen – absolut, unvermeidlich“ – Tony Blair, Cyber Polygon 2020

An der Front der digitalen Identität sagte Tony Blair auf der letztjährigen Cyber Polygon: „Digitale ID ist für mich ein sehr großer Teil der Zukunft.“

„Unvermeidlich werden sich die Regierungen in diese Richtung bewegen – absolut, unvermeidlich“, fügte er hinzu.

Spulen Sie bis heute vor, und die Gesundheitspässe und Impfpässe sind nur ein Sprungbrett zur Einführung der digitalen Identität.

Für diejenigen, die damit nicht vertraut sind, speichern digitale Identitäten alle Ihre Online-Aktivitäten, wie z. B. die Websites, die Sie besuchen, mit wem Sie kommunizieren, Ihren Gesundheitszustand, Ihre finanziellen Informationen, Ihre Kreditwürdigkeit usw.

Einem WEF-Bericht aus dem Jahr 2018 zufolge ist „unsere Identität buchstäblich das, was wir sind, und mit dem Voranschreiten der digitalen Technologien der vierten industriellen Revolution ist unsere Identität zunehmend digital.“

„Diese digitale Identität bestimmt, auf welche Produkte, Dienstleistungen und Informationen wir zugreifen können – oder umgekehrt, was uns verschlossen bleibt.“

Mit anderen Worten: Digitale Identitäten – wobei der Gesundheitspass nur eine Komponente ist – führen zu einem Klassensystem, in dem Menschen aufgrund der in ihrer digitalen Identität gespeicherten Daten Zugang zu privilegierten Informationen, Produkten und/oder Dienstleistungen erhalten.

Wir sehen dies bereits bei den Impfpässen, und es ist unwahrscheinlich, dass es dabei bleibt.

Die große Reset-Agenda beschleunigt sich

Die nicht gewählten Globalisten werden jede Krise ausnutzen, um ihren Einfluss auf Politiker, Wirtschaftsführer und die Zivilgesellschaft geltend zu machen.

Es spielt keine Rolle, ob die Krise mit Cybersicherheit, Klimawandel, Armut oder einer globalen Pandemie zu tun hat – jede Lösung, die das WEF vorschlägt, ruft nach öffentlich-privater Zusammenarbeit – einer engeren Verschmelzung von Unternehmen und Staat.

Die große Reset-Agenda ist ein Mittel zum Zweck.

Das Ziel ist zentralisierte Macht und Kontrolle über die Gesellschaft durch sozialen und wirtschaftlichen Druck, der durch Technologien der Vierten Industriellen Revolution erzwungen wird, die das Internet der Körper, Transhumanismus, digitale Identitäten, globale Finanzen, Lebensmittelversorgungsketten und vieles mehr antreiben.

Mit Cyber Polygon 2021 sehen wir, wie das WEF und seine Partner darauf abzielen, das Internet zu immunisieren, Kryptowährungen zu verteufeln und ihre Zentralisierung der Macht zu überhöhen, ohne jemals ihre Agenda durch den Willen des Volkes zur Abstimmung zu stellen.