Diejenigen, die nach der Impfung sterben: Wo sind die Autopsien?

Dr. Orient ist Exekutivdirektorin der Vereinigung amerikanischer Ärzte und Chirurgen (Association of American Physicians and Surgeons, AAPS).

Dr. med. Jane M. Orient schlägt Alarm wegen des Fehlen eines typischen Protokolls bei unerwarteten Todesfällen

In diesem Zeitalter der vermeintlich wissenschaftlichen Medizin und einer Pandemie verlassen wir uns bei Statistiken über die Todesursache auf Totenscheine, obwohl diese bekanntermaßen extrem unzuverlässig sind.

Tausende von gesunden Menschen sterben unerwartet, aber unsere Gesundheitsbehörden versichern uns, dass ihre Todesfälle nicht durch die COVID-Impfung verursacht wurden. Die Zahl der Todesfälle nach der Impfung hat laut dem „Vaccine Adverse Events Reporting System“ (VAERS) fast 7.000 erreicht. Es ist das beste System, das wir haben, auch wenn es 90% oder mehr der tatsächlichen Ereignisse übersehen hat.

Ich habe aber nur einen einzigen Autopsiebericht gesehen. Dieser Patient hatte eine Dosis der Pfizer-Spritze erhalten und starb vier Wochen später. Obwohl es keine charakteristischen Merkmale von COVID-19 gab, wurden fast alle Gewebe mittels PCR positiv auf SARS-CoV-2 getestet.

Eine 45-jährige Mutter starb gerade an Herzproblemen und einer Hirnschwellung, kurz nachdem sie die COVID-Spritze erhalten hatte, die erforderlich war, bevor sie ihren Job an der Johns Hopkins University antreten konnte. Es wird Tränen und Blumen geben, aber wahrscheinlich keine Autopsie – und keine Pause bei den Impfungen, die für Mütter und potenzielle Mütter gefordert werden, wenn sie an der JHU arbeiten wollen.

Meine Ausbildung in Innerer Medizin fand in den dunklen Zeiten vor CT und MRT statt, aber wir sollten trotzdem eine genaue Diagnose stellen. Ein Patient, der ohne Anamnese starb, war ein „ME-Fall“. Wir mussten den Gerichtsmediziner anrufen, der dann entschied, ob eine Autopsie angezeigt war. Alles, was mit dem Tod in Verbindung stehen könnte, wie z. B. Pillenflaschen, war ein Beweismittel. Wenn eine Injektion gegeben worden war, würde das Fläschchen, wenn möglich, sichergestellt werden. Bei Impfstoffen sollte man die Chargennummer notieren, so dass man eine Probe auf Verunreinigungen überprüfen könnte.

Starb der Patient im Krankenhaus, musste der Arzt die Erlaubnis für eine Autopsie einholen. Hinterbliebene könnten durch die Möglichkeit, dass ihr geliebter Mensch eine Erbkrankheit oder eine Infektion gehabt haben könnte, die andere anstecken könnte, dazu bewogen werden, einer solchen zuzustimmen. In jedem Fall versicherten wir ihnen, dass ihr Angehöriger mit Respekt behandelt werden würde und dass die Beerdigungsvorbereitungen nicht beeinträchtigt würden. Ein Seelsorger würde sich freiwillig zur Verfügung stellen.

Der wichtigste Grund war, dass der „Altar der Wahrheit“ der ultimative „Qualitätssicherungsmechanismus“ war. Krankenhäuser waren verpflichtet, an einem bestimmten Anteil der Verstorbenen Autopsien durchzuführen, um ihre Zulassung zu behalten. Eine klassische Studie von 100 zufällig ausgewählten Autopsien aus jeweils drei Jahren (1960, 1970 und 1980) ergab, dass in allen drei Epochen in etwa 22 % der Fälle wichtige Diagnosen übersehen wurden, trotz der Einführung moderner bildgebender Verfahren.

Leider sind die Autopsieraten in den letzten vier Jahrzehnten von 25% auf weniger als 5% gesunken. Sie war nie ein Umsatzbringer für irgendjemanden, außer für Kunstfehler-Anwälte.

Ich habe immer an der Autopsie teilgenommen, wenn ich konnte. Einer meiner wichtigsten Lehrmeister war ein Patient, bei dem wir einen Zustand übersehen hatten, der bei der Öffnung des Schädels eklatant offensichtlich war. Wir hätten ihn vielleicht nicht retten können, aber da wir nicht einmal an die Diagnose gedacht hatten, hatte er keine Chance.

Zehntausende von Patienten starben an COVID, bevor eine Serie von 12 Autopsien in Deutschland zeigte, dass die meisten von ihnen Blutgerinnsel hatten und nicht hätten gerettet werden können, indem man ihnen mit einem Beatmungsgerät Luft in die Lunge gepresst hätte.

Wenn eine Person nach einer COVID-Impfung stirbt, würde ich gerne wissen, ob es Spike-Proteine in den Geweben und Blutgefäßen gibt und ob es eine immunologische Reaktion gab, die diese Gewebe geschädigt hat. Wenn eine Mutter ein Baby verliert, würde ich gerne eine gründliche Untersuchung der Plazenta sehen. Wurde die Sauerstoff- und Nährstoffversorgung des Babys aufgrund der beschädigten Blutgefäße unterbrochen?

Ich finde es schockierend, dass die „Centers for Disease Control and Prevention“ (CDC), die „Food and Drug Administration“ (FDA), das „Department of Health and Human Services“ (HHS) und die „Joint Commission“, die Krankenhäuser akkreditiert, keine Autopsien oder Tests von Impfstoffproben verlangen. Es ist nicht möglich, ein Produkt als sicher und wirksam zu erklären, ohne direkte Beweise von potenziellen Opfern zu erhalten.

Die Hersteller sind vor der Produkthaftung geschützt – „dank“ des Kongresses. Aber wo bleibt die Rechenschaftspflicht der Regierungsbehörden, die uns schützen sollen, oder der privaten Einrichtungen, die Angestellte oder Studenten zwingen, ein experimentelles, potenziell gefährliches oder sogar tödliches Produkt einzunehmen?

Wenn jemand, den Sie lieben, unerwartet stirbt, rufen Sie den Gerichtsmediziner an und verlangen Sie eine gerichtsmedizinische Autopsie.