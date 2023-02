Roald Dahl: Der erste Mann im Erinnerungsloch

Kit Knightly

Die erste schockierende Zensur des Jahres 2023 wurde letzte Woche bekannt. Wie CJ Hopkins in seiner jüngsten Kolumne berichtet, haben die Verleger von Roald Dahl ein Team von „sensiblen Lesern“ eingestellt, um die nächste Ausgabe von Dahls Büchern zu überarbeiten und veraltete Formulierungen zu entfernen.

Diesem Artikel in The New Statesman zufolge:

Die Änderungen reichen von der Streichung offen rassistischer Stereotypen bis hin zur Streichung des Wortes „fett“, geschlechtsspezifischer Ausdrücke (z. B. „Zimmermädchen“, „Weibchen“ oder „Hexe“) und Verweisen auf „rosa“ oder „weiße“ Haut. In einigen Fällen handelt es sich um geringfügige Änderungen an einem oder zwei Wörtern in einem Satz. In anderen Fällen sind die Eingriffe weitaus größer, wie die Umschreibung ganzer Lieder in James und der Riesenpfirsich oder die Hinzufügung neuer Sätze in Die Hexen, in denen erklärt wird, dass es unzählige Gründe gibt, warum Menschen Perücken tragen können.