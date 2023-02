Der klinische Versuch von Pfizer in Argentinien war eine Militäroperation

Und Augusto hat die Verträge, die das beweisen.

Vergangene Woche veröffentlichte die deutsche Tageszeitung „Die Welt“ einen ausführlichen Artikel, in dem dubiose Machenschaften in der klinischen Prüfstelle von Pfizer in Argentinien beschrieben wurden, in deren Mittelpunkt der Proband Augusto Roux stand, über den ich letztes Jahr geschrieben habe.

(UPDATE: Ich habe vergessen, dass seine Geschichte und die von Bri Dressen auch in diesem kürzlich in einer Fachzeitschrift veröffentlichten Artikel ausführlich beschrieben werden: „The coverage of medical injuries in company trial informed consent forms“. – Gut gemacht, David Healy!)

Als Anwalt, der am Obersten Gerichtshof Argentiniens arbeitet, war Augusto der falsche Mann, um sich zu verpissen. Er hat sich unermüdlich dafür eingesetzt, den Betrug bei den argentinischen Prozessen aufzudecken, und konnte sogar das argentinische Parlament davon überzeugen, grundsätzlich eine Untersuchung der Prozesse einzuleiten – auch wenn diese noch nicht in Gang gekommen ist.

Ein Grund für das Zögern, eine Untersuchung einzuleiten, könnte sein, dass es sich bei dem Prozess um eine militärische Operation handelte. Zumindest hat mir das Augusto erzählt. Er schickte eine Reihe von Dokumenten mit den Verträgen über die klinische Studie, die er als „eine Vereinbarung über die gegenseitige Zusammenarbeit mit militärischem Charakter, die vom argentinischen Verteidigungsministerium und ITRIALS SA, dem Unternehmen von Fernando Polack, unterzeichnet und genehmigt wurde“ bezeichnet.

Die Dokumente sind auf Spanisch, das ich nicht spreche. Augusto sagte, er suche nach einer Möglichkeit, den Vertrag zu verbreiten, und ich habe mich bereit erklärt, dabei zu helfen. Daher stelle ich ihn nachstehend für alle ein, die daran interessiert sind, ihn weiter zu erforschen. Wenn Sie das tun, posten Sie Ihre Beobachtungen bitte hier in den Kommentaren.

[UPDATE: Ein Kommentator (Carlé) schrieb: „Ich habe den Vertrag gelesen, und er ist eindeutig zwischen Pfizer und dem Militar Central Hospital Cosme Argerich in Buenos Aires. Einfach: zwischen Pfizer und dem argentinischen Militär“. Ein anderer Kommentator bemerkte, dass es sich um einen Vertrag zwischen iTrials und dem Militärkrankenhaus handelt, und da iTrials mit der Durchführung der Studie in Argentinien beauftragt wurde, handelt es sich im Wesentlichen um einen Vertrag zwischen Pfizer und dem argentinischen Militär].

Wie Sie sehen können, war die Vereinbarung ein versiegeltes Militärgeheimnis, bis Augusto sie zwang, es im August 2022 zu veröffentlichen:

Hier ist die PDF-Datei, die OCR-gescannt wurde (was auch immer es wert ist):

UPDATE: In den Kommentaren scheinen einige Leute die Verträge einfach als Verträge zwischen dem Krankenhaus und dem Unternehmen, das die argentinische Studie durchführt, iTrials, zu interpretieren (das dem verantwortlichen Forscher gehört, der auch Erstautor der im Dezember 2020 im NEJM erschienenen Studie war). Im Grunde scheinen sie zu sagen, dass die Dokumente auf einen großen, fetten Nichtsnutz hinauslaufen, oder sicherlich kein Hinweis auf eine Art von Militäroperation sind. Vielleicht ist das so, aber warum dann die Geheimhaltung? Warum war es für Augusto so schwierig, diese Dokumente freizugeben? Und warum muss der Generalstabschef des argentinischen Militärs unterschreiben?