Robert F. Kennedy Jr. fühlt mit den Ukrainern mit und äußert seine Besorgnis über die NATO-Erweiterung, den Ausstieg der USA aus dem INF-Vertrag und die Ablehnung eines Friedensabkommens im April 2022 durch den Westen.

Während einer Diskussionsveranstaltung von NewsNation mit dem Präsidentschaftskandidaten drückt Robert F. Kennedy Jr. sein tiefes Mitgefühl für das ukrainische Volk aus und verurteilt Putins Einmarsch in die Ukraine aufs Schärfste. Er äußert sich auch besorgt über die NATO-Erweiterung, den Austritt der USA aus dem INF-Vertrag und die Ablehnung des Friedensabkommens vom April 2022 durch den Westen.

In Bezug auf die Überzeugung seines Onkels, Präsident Kennedy, dass die Vermeidung von Kriegen wichtig ist, betont Kennedy Jr. seine persönliche Verbindung zu dem Konflikt. Er erwähnt, dass sein Sohn sich während der Offensive in Charkiw freiwillig gemeldet hat, um als Maschinengewehrschütze in einer ukrainischen Spezialeinheit zu dienen.

Er argumentiert, dass der Krieg im April 2022 hätte beendet werden können, als Putin und Zelensky ein Friedensabkommen unterzeichneten. Er behauptet jedoch, dass die USA und die NATO Boris Johnson geschickt haben, um das Abkommen zu sabotieren, das den Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine im Austausch für das Versprechen, dass die Ukraine nicht der NATO beitritt, zur Folge gehabt hätte.

Kennedy Jr. kritisiert den Stellvertretercharakter des Krieges und erklärt: „Seitdem sind 350.000 ukrainische Kinder getötet worden. Und wir haben daraus einen Stellvertreterkrieg zwischen Russland und den Vereinigten Staaten gemacht. Uns wurde gesagt, dies sei eine humanitäre Übung“.

Er hebt die widersprüchlichen Aussagen von Präsident Biden und Verteidigungsminister Lloyd Austin hervor, die darauf hindeuten, dass die Motive der USA in der Ukraine nicht rein humanitär waren, sondern eher auf einen Regimewechsel und die Schwächung des russischen Militärs abzielten.

Unter Bezugnahme auf die Herangehensweise seines Onkels an die internationalen Beziehungen unterstreicht Kennedy jr. wie wichtig es ist, die Sichtweise des Gegners zu verstehen und dessen legitime Sicherheitsbedenken anzuerkennen. Er stellt fest, dass die NATO-Erweiterung nach Osteuropa trotz der Zusicherungen, die Russland 1992 gegeben wurden, zu Spannungen und Misstrauen geführt hat.

„Minister Baker sagte damals bekanntermaßen: Wir werden die NATO nicht einen Zentimeter nach Osten verschieben. Seitdem haben wir sie um 1000 Meilen (ca. 1.609 km) nach Osten in 14 Länder verlegt und Aegis-Raketensysteme in Rumänien und Polen stationiert, direkt an der Grenze zu Russland.“

Indem er historische Parallelen zog, erwähnte Kennedy Jr. die Kubakrise und die Verhandlungen seines Onkels mit der Sowjetunion, die die Notwendigkeit diplomatischer Lösungen und Kompromisse verdeutlichten.

Kennedy Jr. verweist auf die Meinungen angesehener Persönlichkeiten der US-Regierung wie George Kennan, William Perry und William Burns, die alle davor gewarnt haben, dass ein Einmarsch der NATO in die Ukraine die „rote Linie“ Russlands überschreiten und zu gewaltsamen Vergeltungsmaßnahmen führen würde.

Um die Bedeutung von Wahrheit und Verständnis zu unterstreichen, erzählt Kennedy Jr. die Geschichte von Phil Donahue, einem Nachrichtenmoderator, der auf dem Höhepunkt seiner Popularität seinen Job verlor, weil er die Darstellung des Irakkriegs infrage stellte und sagte, dass es keine Massenvernichtungswaffen gab. Er plädiert für einen nuancierten und einfühlsamen Ansatz in den internationalen Beziehungen und fordert die Menschen auf, nach der Wahrheit zu suchen und sich von vereinfachenden Darstellungen von Konflikten zu verabschieden, in denen Amerika immer als der „gute Kerl“ dargestellt wird.

Abschließend plädiert Kennedy Jr. für Frieden, die Berücksichtigung verschiedener Perspektiven und die Ablehnung falscher, von den Medien und der Regierung verbreiteter Erzählungen.

