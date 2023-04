Robert F. Kennedy Jr: Die große Kluft heilen

Edward Curtin

Fünfundfünfzig Jahre ist es her, dass Senator Robert F. Kennedy die Bühne der Präsidentschaftskandidaten betrat, um zu versuchen, den tiefen Riss zu kitten, der sich in der amerikanischen Gesellschaft aufgetan hatte. Das Land war zerrissen durch den Vietnamkrieg, Rassismus, Armut, die Ermordung von Präsident Kennedy und die baldige Ermordung von Reverend Martin Luther King Jr. Es herrschte Chaos, als Lyndon Johnson log und Richard Nixon ihn in verbalem und tatsächlichem Verrat übertraf.

Im ganzen Land brach ein Krieg zwischen Mittelamerika und den Eliten, die die Regierung führten, aus. Eine große Kluft zwischen Weißen und Schwarzen, Reichen und Armen, der Arbeiterklasse und der Oberschicht tat sich auf. Die Tet-Offensive hatte gerade den offiziellen Lügen über den Verlauf des Vietnamkriegs die Maske vom Gesicht gerissen, und der Kaiser, Lyndon Jonson, stand nackt da und würde bald ankündigen, dass er nicht mehr kandidieren würde.

Am 16. März 1968 erklärte Senator Kennedy seine Kandidatur mit diesen Worten:

Ich kandidiere nicht für die Präsidentschaft, nur um mich einem anderen Mann entgegenzustellen, sondern um eine neue Politik vorzuschlagen. Ich kandidiere, weil ich davon überzeugt bin, dass sich dieses Land auf einem gefährlichen Weg befindet, und weil ich sehr genau weiß, was getan werden muss, und weil ich mich verpflichtet fühle, alles zu tun, was ich kann. Ich kandidiere, um eine neue Politik anzustreben – eine Politik zur Beendigung des Blutvergießens in Vietnam und in unseren Städten, eine Politik zur Überwindung der Kluft, die heute zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Arm und Reich, zwischen Jung und Alt in diesem Land und in der übrigen Welt besteht.

Ende 1968, einem Jahr der Pest, bereitete sich Richard Nixon mit seinem Schlägertrupp darauf vor, das Weiße Haus zu besetzen, Vietnam wütete weiter, und alles, wofür King und Kennedy standen, schien verloren. Ignoranz, Verunglimpfung und die von den Machteliten seit Langem praktizierte Technik des Teilens und Eroberns setzten sich wie ein tödliches Krebsgeschwür in der Politik fest. Etwas starb, alle Hoffnung schien verloren, und der gefährliche Kurs, von dem RFK sprach, wurde nie aufgehalten. Schakale mit geschliffenen Gesichtern sitzen seither im Weißen Haus.

Heute ist die Hoffnung wieder auferstanden. Im Mittelpunkt steht Robert F. Kennedy Jr., der am Mittwoch, dem 19. April, in Boston, Massachusetts, seine Kandidatur für die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten bekannt geben wird.

Das Rad der Geschichte hat sich gedreht, und das Jahr 2023 ähnelt in vielerlei Hinsicht dem Jahr 1968. Die Kluft im Lande bleibt bestehen, hat sich aber stark vergrößert. Die CIA und die Geheimdienste kontrollieren jetzt die Mainstream-Medien vollständig. Das Budget des Pentagons ist exponentiell gestiegen. Die USA führen einen grausamen Krieg gegen Russland in der Ukraine unter der unverhohlenen Lüge, die Freiheit zu verteidigen, während sie gleichzeitig Nazis unterstützen und einen Atomkrieg riskieren. Sie provozieren einen Krieg mit China.

Permanenter Krieg ist Regierungspolitik mit Militärbasen und CIA- und Spezialkräften auf der ganzen Welt, die halb geheime Kriege führen, oder vielleicht nur Kriege, von denen die Menschen nichts wissen wollen. Die Kluft zwischen Arm und Reich hat sich vergrößert, während die Eliten die Menschen aus der Arbeiterklasse als schwachsinnige Deplorables verhöhnen. Das Verteidigungsministerium kontrolliert die Entwicklung, Herstellung, klinische Erprobung, Lieferung, Produktion und Verteilung der mRNA-Impfstoffe, während die kriminellen Pharmaunternehmen obszöne Gewinne einstreichen. Lügen reihen sich an Lügen, was einem Orwellschen Albtraum gleichkommt. Und während LBJ und Nixon durch Joe Biden ersetzt wurden, geht die Kriegsführung weiter.

Einiges hat sich natürlich geändert. 1968 wandten sich die Liberalen gegen den US-Krieg gegen Vietnam und wurden zunehmend misstrauisch gegenüber der CIA. Heute unterstützen sie alle von den Demokraten geführten Kriege und lieben die CIA. Sie vertrauen den offensichtlichen Medienlügen und denen eines erwiesenen Lügners wie Anthony Fauci. Nirgendwo trifft dies leider mehr zu als bei der erweiterten Kennedy-Familie, die in ihrer Unterstützung für Biden, Fauci, die CIA usw. JFK und RFK verraten hat. Ihre Selbstgefälligkeit und Unterstützung für Biden gegenüber ihrem Bruder, der das Erbe seines Onkels und Vaters weiterführt, ist Verrat der schlimmsten Art.

Trotz einer Familie, die sich aktiv gegen seine Kandidatur ausspricht, trotz aller Medienlügen über ihn und trotz der Quotenmacher, die ihm kaum Chancen einräumen, tritt RFK Jr. an. Das ist ein Akt höchster Zivilcourage.

Wie sein Vater 1968 ist er der einzige Kandidat, der die große Kluft in dieser Nation überwinden kann.

Die Tatsache, dass er von einer großen Zahl von Leuten bekämpft wird, die über ihn lügen werden, weil er die Wahrheit sagt, schreckt ihn nicht ab. Diese Lügen gingen sofort wieder los, als bekannt wurde, dass er kandidieren könnte. Es ist eine alte Geschichte.

Er wird mit Dreck beworfen werden. Jeder Makel seiner fast siebzig Jahre wird ausgegraben werden, um ihn als Schurken, als fehlerhaften Mann, als Heuchler darzustellen – nennen Sie alle negativen Begriffe, die Ihnen einfallen, und die echten Heuchler werden sie in ihrer selbstgerechten Wut gegen ihn verwenden. Sie werden an ihm abprallen. Er ist bereit.

Als Bobby Jr. jung war, gab ihm sein Vater ein Buch in die Hand und sagte mit Nachdruck: „Ich möchte, dass du das liest.“ Es war Albert Camus‘ Die Pest. Er las es und es hat sein Leben seither geprägt. Genau wie 1968 leben wir in Zeiten der Pest, und die Pest zieht sich durch alle unsere Institutionen, und wie in Camus‘ Büchern laufen die Ratten frei herum und verschlingen die Wahrheit und die Werte, die uns erlösen können. Wie er in seinem schönen und wichtigen Buch „American Values: Lessons I Learned from My Family“ geschrieben hat, hat Camus‘ Analyse von Sisyphos und den alten Griechen ihn eine wichtige Lektion gelehrt:

Den Stoikern zufolge sind es weder unsere Position noch unsere Umstände, die uns definieren, sondern unsere Reaktion auf diese Umstände; wenn das Schicksal uns erdrückt, können uns kleine heroische Gesten des Mutes und des Dienstes Frieden und Erfüllung bringen. Indem wir den Stein anpacken, bringen wir Ordnung in ein chaotisches Universum. Von den vielen wunderbaren Dingen, die mein Vater mir hinterlassen hat, war diese philosophische Wahrheit vielleicht die nützlichste. In vielerlei Hinsicht hat sie mein Leben bestimmt und es mir ermöglicht, selbst unter den schwierigsten und tragischsten Umständen Gelassenheit und Sinn zu finden. (p.287)

Trotz seiner Brillanz wurde American Values (siehe hier) von der Mainstream-Presse völlig ignoriert. Warum eigentlich? Weil es sich um „Kapitel 9, Senator Robert F. Kennedy“ und den langen Krieg zwischen den Kennedys und der CIA dreht, der zum Tod von JFK und RFK führte.

In diesem Kapitel zeigt RFK, Jr. auf brillante Weise, dass er die böse Geschichte der CIA rundum versteht. Alle anderen Kapitel sind zwar persönlich und familiengeschichtlich sehr interessant, verblassen aber in ihrer Bedeutung. Kein Mitglied der Kennedy-Familie seit JFK oder RFK hat es gewagt, das zu sagen, was RFK, Jr. in diesem Buch tut. Er klagt die CIA an. Dies ist wahrscheinlich kein geringer Teil der Feindseligkeit seiner Großfamilie ihm gegenüber. Familientabus müssen geschützt werden, als wären sie Staatsgeheimnisse.

Aber seine Anklage gegen die CIA ist der Hauptgrund, warum diese und die Medien um jeden Preis versuchen werden, seine Nominierung zu verhindern. Der Rufmord wird heftig sein.

Kennedy weiß, dass er einen harten Kampf um die Präsidentschaft vor sich hat, aber egal, welche politischen und familiären Kräfte sich gegen ihn verbünden, er wird nicht klein beigeben.

Er wird alle Experten überraschen, denn seine Anziehungskraft geht über die Parteigrenzen hinaus. Er ist zäh und sehr klug. Er wurde von den Mainstream-Medien so lange gehasst und zu Unrecht verleumdet, dass er es versteht, sich an seine Botschaft zu halten, die meiner Meinung nach positiv und inspirierend sein wird, etwas, das dieses Land nach so vielen Jahren der Lügen und des Verrats dringend braucht.

Selbst Bidens Unterstützer in der Demokratischen Partei wissen, dass er ein unvollkommener Kandidat auf den letzten Beinen ist, der sich abmüht, seine Worte gerade zu halten und seine Schritte zu festigen. Auch wenn er lange als Marionette des Establishments gedient hat, gibt es viele nervöse Demokraten, die endlich die Fäden mit ihm kappen wollen. Und die Republikaner sind eine Partei in Aufruhr, innerlich zerrissen und müde von der Trump-Saga, die nicht enden will.

Zwei Clowns, die das Land und die Welt in den Abgrund reißen, geben kein schönes Bild ab. Biden und Trump und ihre Vorgänger sind jetzt nackt, und nicht nur ein Junge sieht es und schreit es heraus, nur um ignoriert zu werden. Im ganzen Land wächst das Gefühl, dass die Wahrheit und das Gute, das klar ausgesprochen wird, dringend gebraucht werden, um das Land durch gemeinsame Werte zu vereinen. Bob Dylan hat es vor ein paar Jahren richtig gemacht:

Während Prediger von bösen Schicksalen predigen

Lehren Lehrer, dass Wissen wartet

Kann zu Hundert-Dollar-Tellern führen

Das Gute versteckt sich hinter seinen Pforten

Doch selbst der Präsident der Vereinigten Staaten

Muss manchmal nackt dastehen

Jeden Tag werden die Amerikaner mit schlechten Nachrichten bombardiert: der Krieg der USA gegen Russland über die Ukraine, die Lügen über die „Bedrohung“ durch Russland und China, die kollabierende Wirtschaft, das Auslaufen von Giftstoffen, Waffengewalt, die Gangster der Konzerne, die den Durchschnittsamerikaner abzocken und diese Gelder an die Politiker weiterleiten, die für sie den Zuhälter spielen, die ungeheuerlichen Covid-19- und „Impfstoff“-Lügen, die täglich als tödlicher Betrug entlarvt werden, die wachsende Gefahr eines Atomkriegs usw.

Schlechte Nachrichten und damit ein wachsendes öffentliches Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Das Land wird von einer uneingestandenen Depression heimgesucht. Die Menschen sehnen sich nach Hoffnung, so wie sie es 1968 taten. In ihren Herzen gibt es diese verzweifelte Sehnsucht nach einer mutigen Seele, die aufsteht und den Amerikanern die Wahrheit darüber sagt, was mit ihrem Land geschehen ist. Bobby Kennedy Jr. ist der Einzige, der die Amerikaner dazu bringen kann, wieder zu hoffen.

Seit Jahren sagt er harte Wahrheiten, die viele, die von den Lügen profitieren, nicht hören wollen. Dass unsere Gewässer verschmutzt sind und die Chemiekonzerne Kriminelle sind; dass die Pharmakonzerne kriminelle Unternehmen sind, die die Körper der Menschen schädigen; dass die CIA das organisierte Verbrechen ist, das die Köpfe der Menschen beschmutzt und ihre Anti-Kriegs-Führer ermordet; dass das Pentagon ein kriminelles Unternehmen ist, das das Leben der Amerikaner und ihren Lebensunterhalt nicht verteidigt, sondern riskiert; dass die U.S. dass die US-Regierung sich mit Megakonzernen zusammengetan hat, um das amerikanische Volk wie eine Mafia auszunehmen; dass keine einzige Kugel von Sirhan Sirhan seinen Vater, Senator Robert Kennedy, tötete, der von einem CIA-Killer aus nächster Nähe von hinten erschossen wurde; dass die sogenannten Covid-Impfstoffe sehr gefährlich sind und nie angemessen getestet wurden und dass viele Menschen infolgedessen sterben und verletzt werden; dass Anthony Fauci ein Lügner und Betrüger ist, der in der Covid-19-Krise, die eine von Geheimdiensten gesteuerte Operation ist, die von Spionen kontrolliert wird, die mit medizinischen Technokraten zusammenarbeiten, für Big Pharma die Fäden zieht (siehe dies); und dass wir kurz davor sind, unser Land und jeden Anschein seiner demokratischen Ideale zu verlieren.

Dies sind keine liberalen oder konservativen Positionen. Es sind selbstverständliche Schlussfolgerungen eines Patrioten, wie sie es für jeden sein sollten.

Und weil sie für immer mehr Amerikaner, die denken können, ohne zu reagieren, zu solchen geworden sind, werden Kennedys Stimme und seine Kandidatur über die große Kluft hinweg an Kraft gewinnen.

Die Angriffe der Medien werden heftig sein und einfach voller Lügen. Sie nennen ihn gerne einen „Impfgegner“, obwohl er nicht gegen alle Impfstoffe ist. Aber egal, wie oft er dies erklärt hat, die Medien verdrehen es, um ihren Herren zu dienen.

So veröffentlichte die New York Post in jüngster Vergangenheit einen schleimigen Artikel, der als Vorlage für die gesamte auf Kennedy gerichtete Propaganda dienen könnte. Ich darf zitieren:

Robert hat gesagt, dass Sirhan nicht wirklich an der Ermordung von Senator Robert F. Kennedy während einer Wahlkampfveranstaltung in Los Angeles 1968 beteiligt war.

Dies ist natürlich eine Lüge. RFK Jr. hat gesagt, dass Sirhan eine Pistole abgefeuert hat, aber keine seiner Kugeln den Senator getroffen hat. Er hat gesagt, ein CIA-Killer habe seinen Vater aus nächster Nähe von hinten erschossen, wie die offizielle Autopsie eindeutig gezeigt hat, während Sirhan vor dem Senator stand.

Lüge Nummer zwei. Die Post schreibt:

Darin [in einer Rede] deutete er an, dass Impfgegner stärker verfolgt werden als Anne Frank, der deutsche Teenager, der sich vor den Nazis in Amsterdam versteckte, bevor er in den Tod nach Auschwitz geschickt wurde.

Das hat er nie angedeutet. Er wollte damit sagen, dass man sich im kommenden digitalen Überwachungsstaat nirgendwo mehr verstecken kann, nicht einmal auf einem Dachboden, denn die Überwachungstechnologie wird jeden überall verfolgen, Tag und Nacht.

Dies sind nur einige Beispiele. Schauen Sie hin und Sie werden sie jetzt und in den nächsten Tagen überall finden.

Die Hyänen mit ihren geschliffenen Gesichtern werden alles daran setzen, Robert F. Kennedy Jr. als Spinner, Betrüger und Verschwörungsspinner auf einem Egotrip abzutun. Zu viele Menschen können diese Propaganda durchschauen. Er ist das einzig Wahre, unsere beste Hoffnung, die große Kluft zu überbrücken, die von den Eliten geschaffen wurde, um das amerikanische Volk zu spalten.

Er wird nicht nachgeben, und alle Menschen guten Willens, die glauben, dass die USA noch einen Weg aus dem Morast finden können, in dem wir uns befinden, sollten ihn unterstützen. Er hat uns gewarnt, er hat uns seine Stimme gegeben, und seine Zivilcourage sollte von allen befolgt werden, die noch Hoffnung haben.

Die Gelehrten, die seine Chancen abtun, werden dann schockiert sein.