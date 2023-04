Wie China die kolonialen Auswirkungen der westlichen Kreditvergabe durchbricht

Moon of Alabama

In ihrem jüngsten Geo Economical Report erörtern die Wirtschaftswissenschaftler Radhika Desai und Michael Hudson die Abkehr Russlands vom „Westen“. Hier zu lesen.

Die Ausführungen zu Russland sind sicherlich interessant. Sie verweisen aber auch auf das Gerangel zwischen China und „multilateralen“ internationalen Kreditgebern um den Schuldenerlass. Dieses Thema wurde letzte Woche in Washington DC bei einem hochrangigen Rundtischgespräch über Staatsverschuldung am Rande der Frühjahrstagung der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds in Washington angesprochen.

In ihrem Vortrag erläutert Radhika Desai das grundlegende Problem der internationalen Verschuldung:

RADHIKA DESAI: Nun, ich denke, dass das ganze Thema der Schulden, insbesondere der Weltverschuldung, zu einem wirklich wichtigen Thema geworden ist, und zwar gerade deshalb, weil China jetzt eine so große Rolle in der Szene spielt. Ich erinnere mich an die Anfänge der Pandemie, als die Verschuldung der Dritten Welt ebenfalls ein wichtiges Thema darstellte. Schon damals war der Hauptgrund dafür, dass die Schuldenfrage nicht gelöst werden konnte, die Tatsache, dass der Westen sich nicht mit der Tatsache abfinden konnte, dass er sich mit China auseinandersetzen muss, und zwar auf faire Weise. Denn der Westen will China dazu bringen, die ihm geschuldeten Schulden zu refinanzieren, damit die Schulden der Dritten Welt an private Kreditgeber zurückbezahlt werden. Und China stellt die Bedingungen für all dies grundsätzlich in Frage, denn China sagt zum Beispiel: „Warum sollten der IWF und die Weltbank Vorrang haben? Warum sollten seine Schulden nicht gestrichen werden?“ Und der Westen sagt: „Aber das war doch schon immer so“. Und China sagt: „Nun, wenn ihr den IWF und die Weltbank nicht reformieren wollt, dann werden wir deren Vorrang nicht akzeptieren. Wenn wir Abstriche machen müssen, dann müssen auch sie Abstriche machen.“ Sie akzeptieren einfach nicht, dass diese Institutionen, die Bretton-Woods-Institutionen, irgendeine Art von Priorität haben. Und das ist ein Teil der Unterminierung, wie Sie sagten. Dies ist eine der größten Veränderungen seit dem Ersten Weltkrieg. Und ein Teil dieser Veränderungen ist, dass die Welt, die am Ende des Zweiten Weltkriegs von den imperialistischen Mächten, die immer noch sehr mächtig sind, geschaffen wurde, nun zunehmend verschwindet.

Am Mittwoch wurde in einem Reuters-Bericht behauptet, China ändere seine Haltung in dieser Frage:

WASHINGTON (Reuters) – China wird voraussichtlich seine Forderung aufgeben, die multilateralen Entwicklungsbanken an den Verlusten anderer Gläubiger bei der Umstrukturierung der Staatsschulden armer Länder zu beteiligen, und damit ein wesentliches Hindernis für den Schuldenerlass beseitigen, sagte eine mit den Plänen vertraute Quelle. Die Entwicklung wird bei einem hochrangigen Rundtischgespräch über Staatsschulden am Mittwoch am Rande der Frühjahrstagung der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds in Washington erwartet. Peking werde nicht mehr darauf bestehen, dass multilaterale Kreditgeber bei Krediten an arme Länder „Abstriche“ machen, sagte die Quelle am Dienstag, während der IWF und die Weltbank sich bereit erklärten, ihre Analysen der Schuldentragfähigkeit von Ländern, die eine Umschuldung durchlaufen, den chinesischen Behörden zu einem früheren Zeitpunkt im Prozess zur Verfügung zu stellen.

Das Gerücht, China würde seine grundsätzliche Haltung ändern, hat sich als falsch erwiesen. Dass Reuters von anonymen Quellen missbraucht wird, um Politik zu machen, ist nicht ungewöhnlich. Aber in diesem Fall war der Artikel mit einem Bild von US-Finanzministerin Janet Yellen versehen, so dass es wahrscheinlich ist, dass sie die „mit den Plänen vertraute Quelle“ war, die dieses falsche Gerücht in die Welt setzte.

Wie die New York Times gestern in viel zu vielen irreführenden Worten berichtete, wurde die Frage nicht geklärt:

WASHINGTON – China, das unter dem zunehmenden Druck internationaler Spitzenpolitiker steht, schien diese Woche anzudeuten, dass es bereit ist, Zugeständnisse zu machen, die eine globale Umstrukturierung von Hunderten von Milliarden Dollar an Schulden armer Länder ermöglichen würden. China hat den Entwicklungsländern im Rahmen seines Kreditprogramms mehr als 500 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt und ist damit einer der größten Gläubiger der Welt.

… Die Vereinigten Staaten und andere westliche Länder haben China gedrängt, einigen dieser Länder eine Umstrukturierung ihrer Schulden zu gestatten und den Betrag, den sie schulden, zu reduzieren. Doch seit mehr als zwei Jahren besteht China darauf, dass andere Gläubiger und multilaterale Kreditgeber im Rahmen einer Umstrukturierung die finanziellen Verluste übernehmen, wodurch der kritische Prozess des Schuldenerlasses ins Stocken gerät und Millionen von Menschen in den Entwicklungsländern noch tiefer in die Armut zu stürzen drohen.

… Ghana hat sich in diesem Jahr an die Gruppe der 20 Nationen gewandt, um einen Schuldenerlass im Rahmen eines noch jungen Programms zu erhalten, das als „Common Framework“ bekannt ist, nachdem es eine vorläufige Genehmigung für ein Darlehen in Höhe von 3 Milliarden Dollar vom IWF erhalten hatte. Dieses Geld ist an die Bedingung geknüpft, dass Ghana die Zusicherung erhält, dass es die rund 30 Milliarden Dollar, die es ausländischen Kreditgebern schuldet, umstrukturieren kann. Beamte aus Ghana haben sich mit ihren chinesischen Kollegen getroffen, um die Umstrukturierung der 2 Milliarden Dollar, die Ghana China schuldet, zu besprechen.

… Wang Wenbin, ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, sagte am Freitag, China habe einen Drei-Punkte-Vorschlag unterbreitet, der die Forderung enthält, dass der Internationale Währungsfonds seine Bewertungen der Schuldentragfähigkeit für Länder, die Erleichterungen benötigen, schneller weitergibt, und dass die Gläubiger detailliert darlegen, wie sie die Umstrukturierungen zu „vergleichbaren Bedingungen“ durchführen werden.“

Der Drei-Punkte-Vorschlag ist keine Änderung, sondern lediglich eine Wiederholung der seit langem bestehenden Position Chinas:

Pressesprecher发言人办公室 @MFA_China – 15:09 UTC – 14. April 2023

Der Schlüssel zu einer wirksamen Lösung des Schuldenproblems liegt in der gemeinsamen Beteiligung multilateraler, bilateraler und kommerzieller Gläubiger nach den Grundsätzen des gemeinsamen Handelns und der fairen Lastenteilung.

Der Fall Ghana zeigt, dass der IWF, bei dem die USA ein Vetorecht haben, nur dann frisches Geld leihen wird, wenn bilaterale Kreditgeber wie China, nicht aber der „multilaterale“ IWF oder die Weltbank und auch nicht private „westliche“ Kreditgeber, Abstriche machen.

In einem langen Artikel in People’s Dispatch über den IWF und die Schuldenkrise in Ghana wird beschrieben, wie die Schuldenspirale die armen, aber rohstoffreichen Länder immer wieder trifft. Die Schulden sind eine Fortsetzung des Kolonialismus und China hat damit wenig zu tun:

Nach den internationalen Schuldenstatistiken der Weltbank entfallen 64 % des für 2023 bis 2029 geplanten Schuldendienstes Ghanas in Fremdwährung, der Kapital und Zinsen umfasst, auf private Kreditgeber. 20 % der Schulden entfallen auf multilaterale Institutionen und 6 % auf andere Regierungen. Während in der Mainstream-Berichterstattung über Ghanas Verschuldungsszenario China als der „größte bilaterale Gläubiger“ des Landes hervorgehoben wird, entfallen nur 10 % des Auslandsschuldendienstes von Accra auf Peking. Ungefähr 13 Milliarden Dollar der ghanaischen Auslandsschulden werden in Form von Eurobonds von großen Vermögensverwaltungsgesellschaften wie BlackRock, Abrdn und Amundi (UK) Limited gehalten. „Ghanas Kreditgeber, insbesondere private Kreditgeber, haben aufgrund des vermeintlichen Risikos einer Kreditvergabe an Ghana zu hohen Zinssätzen geliehen“, heißt es in dem offenen Brief. „Der Zinssatz für Ghanas Eurobonds liegt zwischen 7% und 11%. Dieses Risiko ist eingetreten… Da sie Kredite mit der Hoffnung auf hohe Renditen vergeben haben, ist es nur recht und billig, dass die privaten Kreditgeber nach diesen wirtschaftlichen Schocks bereit sind, Verluste zu akzeptieren und einem umfangreichen Schuldenerlass für Ghana zuzustimmen.“

Die G20 haben versprochen, im Jahr 2020 einen gemeinsamen Rahmen für den Schuldenerlass zu schaffen:

Der Gemeinsame Rahmen hätte die Möglichkeit geboten, einen breiteren Schuldenerlass vorzusehen und neben bilateralen Kreditgebern auch private Gläubiger in den Prozess einzubeziehen, um sicherzustellen, dass die Schulden der Länder tragfähig werden. „Aber es wurde sehr wenig getan, um die Details zu skizzieren, wie das funktionieren würde. Die G20 erklärten zwar, dass staatliche und private Kreditgeber in das System einbezogen würden, aber multilaterale Kreditgeber wurden ausgeschlossen„, sagte [Tim Jones, Leiter der Abteilung Politik bei Debt Justice,]. „Sie haben den Ländern keine neuen Mechanismen an die Hand gegeben, um eine Reduzierung ihrer Schulden bei privaten Gläubigern auszuhandeln, sondern es den Schuldnerregierungen überlassen zu sagen: ‚Wenn ihr einen Schuldenerlass von den Regierungen wollt, müsst ihr dasselbe mit den privaten Gläubigern aushandeln‘. Aber sie haben keine Instrumente angeboten, um den verschuldeten Ländern dabei zu helfen.“

Natürlich sollte es einen Mechanismus geben, mit dem Länder ihre Schulden umstrukturieren können und bei dem alle Kreditgeber ähnliche Zugeständnisse machen. Der IWF und andere bieten jedoch nichts dergleichen an. Sie sind nur dann bereit, mehr Geld zu geben, wenn ein Land politische Zugeständnisse gegenüber den vom IWF vorgeschriebenen Sparmaßnahmen macht und das frische Geld dazu verwendet, private „westliche“ Kreditgeber zu bezahlen.

China ist nun entschlossen, dieses System zu beenden. China besteht darauf, dass der IWF, die Weltbank und die privaten Kreditgeber einen ähnlichen Anteil an den Schuldenverlusten übernehmen, wie es selbst bereit ist zu übernehmen:

China ist bereit, mit anderen Ländern einen gemeinsamen Rahmen für die Beseitigung von Schulden zu schaffen, sagte Chinas Zentralbankgouverneur Yi Gang während der Frühjahrstagung der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds (IWF), wie die People’s Bank of China am Freitag mitteilte. Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, sagte auf einer Pressekonferenz am Freitag, dass China der Frage der Staatsverschuldung der Entwicklungsländer große Bedeutung beimesse und forderte multilaterale Gläubiger, bilaterale Gläubiger und kommerzielle Gläubiger auf, sich an der Schuldenregulierung im Einklang mit gemeinsamen Maßnahmen und auf faire Weise zu beteiligen.

… „China hat mehr als jeder andere zur Umsetzung der G20-Initiative zur Aussetzung des Schuldendienstes (DSSI) beigetragen. Außerdem haben wir eine konstruktive Rolle bei der Behandlung von Einzelfällen im Rahmen des Gemeinsamen Rahmens der G20 gespielt“, sagte Wang.

… Im Gegensatz dazu behaupten westliche Gläubiger, dass sie ihre Kreditwürdigkeit aufrechterhalten müssen und sich daher geweigert haben, sich an den Bemühungen um einen Schuldenerlass und die Aussetzung des Schuldendienstes zu beteiligen, sagte Wang und wies darauf hin, dass die beispiellosen massiven Zinserhöhungen zu einer Verschärfung der finanziellen Bedingungen weltweit geführt haben, wodurch sich die ernsten Schuldenprobleme bestimmter Länder noch verschlimmert haben.

China drängt weiterhin auf sein neues System des internationalen Schuldenerlasses zu gleichen Bedingungen für alle Kreditgeber. Mir ist kein Druckmittel bekannt, das der „Westen“ einsetzen könnte, um diese Position zu ändern.

Der IWF und seine missbräuchliche Rolle bei der weltweiten Verschuldung war wahrscheinlich ein Thema in den stundenlangen Gesprächen, die Präsident Xi und Putin letzten Monat in Moskau führten. Wir sollten uns daran erinnern, was am Ende dieses Besuchs gesagt wurde:

„Im Moment gibt es Veränderungen, wie wir sie seit 100 Jahren nicht mehr erlebt haben, und wir sind diejenigen, die diese Veränderungen gemeinsam vorantreiben“, sagte Xi zu Putin, als er an der Tür des Kremls stand, um ihn zu verabschieden.

Der russische Präsident antwortete: „Ich stimme zu.“

Wie die oben zitierte Radhika Desai über den Standpunkt Chinas zum Schuldenerlass sagte:

Dies ist eine der größten Veränderungen seit dem Ersten Weltkrieg.

