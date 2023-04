Fruchtbarkeitskrise: Top-Facharzt beschuldigt Pfizer des tödlichen Komplotts gegen Babys und schwangere Frauen – das Schlimmste steht noch bevor

Pfizers eigene Daten zeigen den größten und tödlichsten medizinischen Eingriff in der Geschichte, mit über 100 Todesfällen pro Woche, sagt Dr. James Thorp.

Wenn sinkende Fruchtbarkeitsraten eine Sorge waren, bevor die COVID-19-„Pandemie“ auf Hochtouren lief, verblassen sie zur Bedeutungslosigkeit angesichts des Ausmaßes der Nebenwirkungen, die Frauen weltweit nach der Einführung der experimentellen mRNA-Impfstoffe erfahren.

In einem Exklusivinterview mit der RAIR Foundation USA sagt Dr. James Thorp, ein Arzt mit Facharzt für Geburtshilfe und Gynäkologie sowie für Mutterschafts- und Fötalmedizin, der jährlich fast 8.000 Patientinnen behandelt und auf 44 Jahre Erfahrung zurückblicken kann, dass die Beweise für die Schädigung sowohl der Sterblichkeit als auch der Fruchtbarkeit nach der Impfung unbestreitbar sind. Pfizer wusste dies von Anfang an. „Dies sind die eigenen Daten von Pfizer, die sie versucht haben, vor Ihnen zu verbergen, weil sie wussten, dass es sich um ein tödliches Medikament handelt. Sie haben 75 Jahre lang versucht, sie vor Ihnen zu verbergen, und ein Bundesrichter hat sie gezwungen, sie zu öffnen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen“, sagt Dr. Thorp, dessen Spezialgebiet Hochrisiko-Geburtshilfe ist.

Die versteckten Daten von Pfizer:

Auf Seite sieben des Pfizer-Berichts werden zwischen dem Beginn der Impfkampagne im Dezember 2020 und Ende Februar 2021 1223 Todesfälle verzeichnet. „Das sind über 100 Todesfälle pro Woche. Dies ist das größte und tödlichste medizinische Verfahren, Medizinprodukt, medizinische Therapie, Impfstoff, Medikament, wie auch immer Sie es nennen wollen, das jemals in der Geschichte der Medizin eingeführt wurde“, sagt Dr. Thorp. „Ich fordere Sie heraus, einen anderen medizinischen Eingriff zu finden, der jemals auf den Markt gebracht wurde und 100 Menschen pro Woche getötet hat.“

„Impfschäden“ sind massiv, werden aber unterschätzt

Es ist auch wahrscheinlich, dass diese Zahlen eine Unterrepräsentation der Todesfälle darstellen. Die Regierung entschied damals, dass nur diejenigen, die zwei Wochen nach der zweiten Impfung geimpft waren, als vollständig geimpft galten. Die überwiegende Mehrheit der Todesfälle – über 80 % – ereignete sich jedoch innerhalb von zwei Wochen nach der Impfung und eine große Anzahl innerhalb von zwei Tagen nach der Impfung“, so Dr. Thorp. Daher ist die Zahl der Todesfälle in den Daten von Pfizer und in der VAERS-Datenbank stark unterrepräsentiert.

Während die Daten von Pfizer einen eindeutigen Schaden zeigen, konnte Dr. Thorp die Warnzeichen viel früher erkennen. „Ich wusste, dass es sich um einen Betrug handelte, etwa ein Jahr vor der Markteinführung, oder noch früher, denn es gab nie eine vernünftige Grundlage für die Einführung dieses Impfstoffs in der Schwangerschaft. Und ich wusste, dass sie genau darauf zusteuern würden. Ich wusste es. Und ich hatte zu dieser Zeit Informationen.

Blockierung wirksamer, sicherer potenzieller Therapeutika

Ein weiteres Zeichen, das für Dr. Thorp ein offensichtlicher Hinweis war, war die Kampagne gegen Hydroxychloroquin. „Ich verwende Hydroxychloroquin seit über 40 Jahren in der Schwangerschaft; es ist eines der sichersten und wirksamsten Medikamente, die heute auf dem Markt sind. Die CDC und die FDA erkennen das an. Warum also hat sich diese Darstellung plötzlich geändert? Warum wurde es in Ländern wie Frankreich ein Jahr vor Ausbruch der Pandemie als frei verkäufliches Mittel vom Markt genommen?

Der Preis der Wahrheitsfindung

Dr. Thorp, der bereits zweimal vor dem US-Senat ausgesagt hat, hat seit dem Ausbruch der Pandemie fast 30 Forschungsarbeiten veröffentlicht. Jetzt wird er vom American College of OBGYN, dem American Board of Obstetrics and Gynecology und der Society of Maternal-Fetal Medicine angegriffen. „Ironischerweise greifen mich diese drei Organisationen, die mich während meiner gesamten Karriere geehrt haben, jetzt an und bedrohen mich, weil ich sie bedroht habe. Ich habe ihr Narrativ bedroht“, sagt er. „Ich habe die Darstellung der Regierung eindeutig widerlegt; die politisch korrekte Darstellung der Regierung ist verfälscht worden.“

Dr. Thorp hat schwere Morddrohungen erhalten; er hat die meisten seiner Freunde und einen Großteil seiner Familie verloren. Alle seine Kollegen hassen ihn. „Ich wurde von allen unter Druck gesetzt, mit allen möglichen Schimpfwörtern beschimpft; sie versuchen, mir meine Zulassung und meine Zertifizierung zu entziehen. Aber wissen Sie, ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass ich froh bin, dass ich keine Angst vor dem Tod habe. Wovor ich Angst habe, ist, dass ich mein Gelübde gegenüber meinem Gott, mein Gelübde gegenüber meinen Patienten, meinen Hippokratischen Eid immer einzuhalten, nicht einhalten kann. Es gibt nichts an diesem schrecklichen Ereignis, das verfassungsmäßig oder legal ist. Jeder einzelne dieser Menschen ist ein Mörder, und man muss sie zur Verantwortung ziehen.

Die Folgen der Ablehnung oder Unterstützung der Covid-19-Injektionen:

Während das Gaslighting weitergeht, ist Dr. Thorp bemüht, darauf hinzuweisen, dass er für seine Forschungsarbeit nicht entlohnt wird. „Ich hatte nie ein Langzeiturlaub oder eine Auszeit, um zu forschen. Alle meine Forschungsarbeiten wurden von mir selbst finanziert und in meiner klinischen Freizeit durchgeführt. Das bedeutet, dass er im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen keinen finanziellen Gewinn aus seiner Forschung gezogen hat.

Das Gesundheitsministerium schuf eine neue Behörde mit dem Namen COVID-19 Community Core, „und sie verteilten 13 Milliarden Dollar an 274 Bereiche unserer Gesellschaft, indem sie jeden einzelnen von ihnen mit Geld bestachen, mit Darlehen, die nicht zurückgezahlt werden mussten, wenn sie die Vereinbarung im Darlehensvertrag einhielten, die darin bestand, den Impfstoff zu fördern“, so Dr. Thorp. „Und so wurde jeder Bereich unserer Gesellschaft mit diesem Geld bestochen, einschließlich aller medizinischen Agenturen, aller Krankenhäuser, aller medizinischen Organisationen, des American Board of Obstetrics and Gynecology, des American College of OBGYN, der Society of Maternal-Fetal Medicine; alle erhielten eine riesige Menge an nicht offengelegten Geldern, um das falsche Narrativ zu fördern und die Patienten zu töten, die sie eigentlich schützen sollten.“

Pfizer wusste, wie tödlich die Impfungen für Babys waren

Seite 12 der Pfizer-eigenen Daten zeigt die klare und gegenwärtige Gefahr der Covid-19-„Impfung“ für schwangere Frauen. „Sie sprechen von vorgezogenen, spontanen Aborten, Fehlgeburten, Uteruskontraktionen während der Schwangerschaft, vorzeitigem Blasensprung, Abtreibung, fehlgeschlagener Abtreibung, fötalem Tod, anderen klinischen Ereignissen, fötalen Wachstumsanomalien. Und wenn man es genau nimmt, kann ich am Ende des Tages nur ein einziges lebendes Baby finden, das von diesen 274 überlebt hat. Sie wussten, dass es in der Schwangerschaft tödlich ist. Wenn es 1223 Menschen getötet hat – über 100 Menschen pro Woche, als es auf den Markt kam – warum sollte man es dann der weltweit am meisten gefährdeten Bevölkerungsgruppe, nämlich meinen schwangeren Patientinnen, zumuten?“, fragt Dr. Thorp.

Dr. Thorp und andere, wie Sasha Latypova, eine Biochemikerin und 30-jährige Veteranin der Impfstoff- und Pharmaindustrie, haben auch Beweise aus internen Dokumenten, dass die Regierung in betrügerischer Weise negative Ergebnisse in reproduktionstoxikologischen Studien an schwangeren Frauen gelöscht hat. Laut Dr. Thorp verfügt Latypova über unwiderlegbare Daten aus den Reproduktionstoxikologiestudien von Pfizer und von Müttern, die nicht nur schreckliche Ergebnisse zeigten, „sondern sie haben sie gefälscht und das amerikanische Volk und die Menschen auf der ganzen Welt belogen und gesagt, dass es hier nichts zu sehen gäbe, dass sie alle beruhigend seien. Und was sie in diesen Studien fanden, war eine unglaubliche, massive Anzahl von schwangeren Verlusten, eine massive Anzahl von Missbildungen, einschließlich fehlender Gehirne, fehlender Schädel, fehlender Augen, schwerer Rippenmissbildungen und dergleichen. Wenn ich also so etwas in einer reproduktionstoxikologischen Studie sehen würde, würde ich das Medikament niemals verschreiben, ohne Wenn und Aber. Sie haben nicht nur gelogen und gesagt, dass sie sicher seien, sondern sie haben sie auch veröffentlicht.“

Covid-Impfstoffe und Fruchtbarkeit

Zu Fruchtbarkeitsproblemen bei Frauen, die nicht schwanger sind, liegen Dr. Thorp zwar keine endgültigen Daten vor, doch gibt es zahlreiche ernst zu nehmende Warnzeichen. In einem Artikel, der im April 2022 in der Gazette of Medical Sciences veröffentlicht wurde, dokumentiert die Hauptautorin Tiffany Parotto, Gründerin von mycyclestory.com, erhebliche Menstruationsveränderungen, die von Tausenden Frauen gemeldet wurden. Eine davon ist besonders auffällig: die Ablösung des Scheidenkastens. Dabei handelt es sich um ein Phänomen, bei dem die Gebärmutter ihre gesamte Schleimhaut auf einmal abwirft. In den vergangenen 109 Jahren wurde dies in medizinischen Fachzeitschriften weniger als 40 Mal beschrieben. Mycyclestory.com hat jedoch 292 solcher Ereignisse seit 2021 nachgewiesen.

Doch das Schlimmste steht noch bevor. Diese Ausscheidungen traten sowohl bei geimpften als auch bei nicht geimpften Frauen auf. „Wir haben festgestellt, dass die meisten von ihnen drei bis fünf Tage vor dem Auftreten ihrer schweren Menstruationsanomalie in unmittelbarer Nähe zu einer geimpften Person waren, entweder im Haushalt, am Arbeitsplatz oder im sozialen Umfeld. Daraus können wir schließen, dass es ein großes Problem mit der Übertragung des Virus von Geimpften auf Ungeimpfte gibt, das die Menstruationsstörung verursacht“, berichtet Dr. Thorp.

Shedding

Es gibt auch Berichte über die Übertragung des Impfstoffs zwischen Müttern und ihren Neugeborenen, was höchstwahrscheinlich auf das Vorhandensein von Lipid-Nanopartikeln in der Muttermilch zurückzuführen ist. Wieder einmal haben die Zulassungsbehörden gelogen: „Man hat uns eine große Lüge erzählt, und sie wussten es. Die Impfung bleibt nicht im Arm. Innerhalb von Minuten bis Stunden befinden sich die Lipid-Nanopartikel in der Blutbahn. Und sie durchqueren jede bekannte Barriere im Körper, die Blut-Hoden-Schranke, die Blut-Eierstock-Schranke, die Blut-Hirn-Schranke, die mütterliche Plazentaschranke, die fetale Schranke und dann die Schranken zwischen Fötus und Eileiter oder Fötus und Hoden, die alle durchbrochen sind. Alles kommt überallhin, denn dafür wurde es vor Jahrzehnten entwickelt: Gifte zu den Tumoren im ganzen Körper zu transportieren.“

Diese Lipid-Nanopartikel sammeln sich in den Eierstöcken und in den Hoden an. „Sie sind extrem giftig für die Vorläufer der Spermien und die OVA, die Vorläufer der Eizellen“, erklärt Dr. Thorp. „Das ist der Grund für den massiven Rückgang der Fruchtbarkeit. Es gibt einen massiven Anstieg der Unfruchtbarkeit, nicht nur wegen der abnormalen Menstruationsblutungen, sondern auch wegen der Vergiftung der OVA und der Spermien.“

Nicht nur deuten alle Anzeichen darauf hin, dass Impfstoffausscheidungen eine Tatsache sind, sondern Pfizer und Moderna wussten dies auch. „Was haben sie den geimpften Menschen gesagt, was sie dem Rest der Welt nicht gesagt haben? Den geimpften Studienteilnehmern wurde gesagt, dass sie nicht in die Nähe von schwangeren Frauen kommen und keinen engen Kontakt zu ungeimpften Personen haben sollten“, erklärt Dr. Thorp. „Sie haben also ihre Studienteilnehmer geschützt, aber dann haben sie es auf die allgemeine Bevölkerung ausgeweitet.“

Wenn Unfruchtbarkeit das Schlagwort des Tages ist, ist die Zukunft der Menschheit düster.