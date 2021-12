Robert F. Kennedy, Jr.: Im globalen Kapitalismus gibt es nur zwei Klassen – die Elite und alle anderen

childrenshealthdefense.org: In einer kürzlich gehaltenen Rede in Mailand, Italien, sagte Robert F. Kennedy, Jr. dass Milliardäre Milliardäre sind – es spielt keine Rolle, ob sie ihr Geld mit staatlichen Monopolen in China oder illegalen Monopolen in den USA verdient haben.

Es gibt immer noch einen Teil dieses ganzen Debakels, der für mich keinen Sinn ergibt. Gain-of-function-Forschung ist nur ein Euphemismus für Biowaffenforschung.

Die Gain-of-Function-Forschung hat noch nie ein nützliches pharmazeutisches Produkt für den Verbraucher hervorgebracht, aber sie hat viele Biowaffen hervorgebracht.

Biowaffenforschung gibt es seit dem Ersten Weltkrieg – jede größere Industrienation hat ein Biowaffenprogramm (siehe „Bitten: Die geheime Geschichte der Lyme-Borreliose und biologischer Waffen“).

Während des Kalten Krieges war das Biowaffenprogramm der USA darauf ausgerichtet, die Sowjets zu besiegen und jeden Angriff auf die Amerikaner abzuwehren. Doch unter Fauci arbeiten die USA und China bei der Biowaffenforschung zusammen.

Auf den ersten Blick ergibt dies keinen Sinn. Ist China nicht unser größter militärischer Widersacher? Wenn ja, warum entwickeln wir dann gemeinsam mit ihnen Biowaffen? Und wenn China unser Verbündeter bei der Entwicklung von Biowaffen ist, wer genau ist dann der Feind, auf den sie abzielen?

Ich denke, man kann mit gutem Grund behaupten, dass es keine Nationalstaaten mehr gibt (oder Nationalstaaten existieren nur noch als offizielles Narrativ, um die Bauern in jedem Land bei der Stange zu halten). Im globalen Monopolkapitalismus gibt es nur zwei Klassen – die Eliten und alle anderen (uns).

Die Eliten auf der ganzen Welt haben mehr miteinander gemeinsam als mit den Durchschnittsbürgern in ihrem Geburtsland (Milliardäre sind Milliardäre – es spielt keine Rolle, ob sie ihr Geld mit Staatsmonopolen in China oder illegalen Monopolen in den USA verdient haben).

Und die Biowaffen zielen offenbar auf uns. Die einzige Bedrohung für die Milliardäre ist, wenn sich Milliarden von Menschen erheben und ihr Vermögen beschlagnahmen. Aber die Bauern können sich nicht auflehnen, wenn sie chronisch krank und zum Überleben vom Kartell abhängig sind.

Beim Lesen der Mitschrift der jüngsten Rede von Robert F. Kennedy Jr. in Mailand, Italien, wurde mir alles klar. Er beleuchtet die Rolle der Central Intelligence Agency (CIA) bei der Pandemieplanung in den letzten 20 Jahren.

Er erklärt, dass die CIA nicht für die öffentliche Gesundheit zuständig ist, sondern Regierungen stürzt, und die Regierung, die sie gerade stürzt, ist „Wir, das Volk“.

Sehen Sie sich seine Rede hier an:

Ich verehre RFK, Jr. und diese Rede ist absolut genial. Seit zwei Jahren liegt er mit seinen Aussagen über die Pandemie und seit 20 Jahren mit seinen Aussagen über den Autismus immer richtig.

Ich bin davon überzeugt, dass er ein großartiger Präsident sein würde, wenn er so viel Einsicht und Erfolg hätte. Aber ich muss gestehen, dass ich diesen Abstieg nicht gut finde.

Ja, wir sind alle bereit, in unseren Stiefeln zu sterben. Aber ich will leben und ich will gewinnen und die Früchte unserer Arbeit genießen. Lassen Sie uns also einen Weg finden, das zu erreichen.

Lesen Sie hier die Abschrift der Rede von RFK, Jr. in Mailand:

Keine Regierung in der Geschichte der Menschheit hat jemals freiwillig auf ihre Macht verzichtet. Die Macht, die sie uns in den letzten 20 Monaten genommen haben, werden sie nie wieder zurückgeben.

Sie haben uns die Meinungsfreiheit genommen, sie haben die Kirchen geschlossen, sie haben die Geschworenenprozesse gegen Unternehmen abgeschafft – egal wie fahrlässig, egal wie rücksichtslos sie sind, egal wie schwer Ihre Verletzung ist, Sie können dieses Unternehmen nicht verklagen.

Sie haben unsere Eigentumsrechte in den Vereinigten Staaten abgeschafft. Sie haben eine Million Unternehmen für ein Jahr geschlossen, ohne gerechte Entschädigung und ohne ein ordentliches Verfahren.

Sie haben uns das Recht genommen, frei zu sein von Durchsuchungen und Beschlagnahmungen ohne Durchsuchungsbefehl und von der Überwachung durch die Regierung.

In den Vereinigten Staaten sind alle diese Rechte in der Bill of Rights der Verfassung der Vereinigten Staaten aufgezählt. Und zu den wichtigsten dieser Rechte gehört nach dem Recht auf freie Meinungsäußerung, das es nicht mehr gibt, das Recht, an der Festlegung von Regeln mitwirken zu können.

Wenn die Regierung also ein Gesetz erlassen will, muss sie es veröffentlichen, vorschlagen, die wissenschaftliche Grundlage für das Gesetz erläutern, eine Kosten-Nutzen-Analyse des Gesetzes durchführen und diese der Öffentlichkeit erläutern.

Und dann gibt es Kommentare, an denen sich die Öffentlichkeit beteiligen kann, und dann gibt es eine Anhörung, bei der Leute, die wie ich gegen das Gesetz sind, ihre eigenen Wissenschaftler und Experten und wissenschaftliche Studien einbringen können, und das alles ist transparent.

All diese Sicherheitsvorkehrungen wurden ausgehebelt. Heute ist das Gesetz das, was ein Mann sagt, der führende Arzt in den Vereinigten Staaten, Anthony Fauci.

In einem Monat, im März 2020, sagte Tony Fauci der Welt, dass Masken nicht funktionieren, dass sie wissenschaftlich wertlos sind, und zwei Monate später befahl er jedem Amerikaner, eine Maske aufzusetzen.

Er hat uns keine wissenschaftlichen Studien vorgelegt, die ihn von seiner Meinung abgebracht hätten, er hat uns einfach gesagt, das ist das neue Gesetz, tut was man euch sagt.

All diese Rechte, für die die Gründer unseres Landes gestorben sind, die ihren Besitz und ihren Lebensunterhalt geopfert haben, um uns die Bill of Rights zu geben, und all diese Rechte wurden innerhalb von 20 Monaten ausgelöscht, dem amerikanischen Volk genommen – aber nicht nur dem amerikanischen Volk. Dies ist ein globaler Staatsstreich gegen die liberalen Demokratien auf dem ganzen Planeten.

Und bei all diesen Rechten, die uns genommen wurden, sagten die Regierungen, es sei nur vorübergehend. Sie sagten, es würde nur zwei Wochen dauern.

In Wahrheit können Sie alle sehen, was gerade passiert: Sie werden sie niemals zurückgeben, es sei denn, wir machen sie.

Und der Grüne Pass ist ihr Coup d’état. Mit dem Grünen Pass festigen sie ihre Macht über Ihr Leben.

Der Grüne Pass ist keine Maßnahme der öffentlichen Gesundheit. Er ist ein Instrument zur totalitären Kontrolle Ihres Verkehrs, Ihres Bankkontos, Ihrer Bewegung, jedes Aspekts Ihres Lebens.

Und das ist keine neue Idee. Es ist dieselbe Idee, die man 1937 in Deutschland verwendete. Sie stellten einen Ausweis für Menschen aus, die sie kontrollieren wollten. Und als die südafrikanische Apartheidregierung die schwarze Bevölkerung Südafrikas kontrollieren wollte, was war das Wichtigste, was sie tat? Sie stellten einen grünen Pass aus.

Ich möchte, dass Sie alle Menschen, Journalisten und Pressevertreter, die heute hier sind, fragen. Wenn es beim Grünen Pass um die öffentliche Gesundheit geht, warum wird er dann nicht vom Gesundheitsministerium ausgestellt? Er wird vom Finanzministerium ausgestellt. Hält man uns für dumm?

Denn so kann man sein Geld kontrollieren – wenn man den Grünen Pass und die digitale Währung hat, und jemand sagt: „Verlassen Sie Mailand nicht“, und Sie fahren nach Bologna, dann funktioniert Ihr Geld in Bologna nicht mehr.

Wenn die Regierung Ihnen sagt, dass Sie keine Pizza kaufen sollen, kann sie dafür sorgen, dass Sie mit Ihrem Geld keine Pizza in einer Pizzeria kaufen können. Sie können jeden Aspekt deines Lebens kontrollieren.

Sie sagen Ihnen, dass wir einen Grünen Pass brauchen, um sicherzustellen, dass jeder geimpft wird. Aber sie geben es zu: Der Impfstoff verhindert die Übertragung nicht, der Impfstoff verhindert nicht, dass Sie die Krankheit bekommen, der Impfstoff stoppt die Pandemie nicht.

Warum müssen wir uns also impfen lassen, wenn der Impfstoff die Übertragung nicht verhindert?

Ich werde Ihnen zwei Minuten lang etwas über die Impfstoffe erzählen. Die Leute sagen, ich sei gegen Impfstoffe. Ich bin nicht gegen Impfstoffe. Ich bin nur gegen schlechte Impfstoffe.

Ich werde Ihnen nicht sagen, was Robert Kennedy denkt. Ich werde Ihnen sagen, was Pfizer der FDA [U.S. Food and Drug Administration] der Vereinigten Staaten gesagt hat.

Pfizer ist das Unternehmen, das in den Vereinigten Staaten einen zugelassenen Impfstoff hat. Und Pfizer sollte eine Dreijahresstudie durchführen, aber sie haben sie auf 6 Monate verkürzt. Und dann haben sie alle Kontrollpersonen geimpft.

Warum haben sie das getan? Warum haben sie die Studie nach 6 Monaten beendet? Weil man herausgefunden hat, dass die Antikörper nach 6 Monaten verschwinden und der Impfstoff keinen Schutz mehr bietet. Also mussten sie die Studie nach 6 Monaten beenden.

Sie konnten nicht tun, was sie geplant hatten (3 Jahre). Sie nahmen alle ihre Aufzeichnungen für diese 6 Monate und gaben sie [der] FDA. Die wichtigste Tabelle ist die Tabelle „All Cause Mortality“.

Wie viele Menschen in der Impfstoffgruppe und wie viele in der Placebogruppe während dieses 6-monatigen Zeitraums gestorben sind. Diese Tabelle heißt „S4“. Sie können sie alle nachschlagen.

Die Zahlen lauten wie folgt. In der Impfstoffgruppe befanden sich 22.000 Personen. Innerhalb von 6 Monaten starb einer an COVID. In der Placebogruppe – der Kontrollgruppe – waren 22.000 Menschen, zwei starben in sechs Monaten an COVID.

Das erlaubte es Pfizer, der amerikanischen Öffentlichkeit zu sagen, dass der Impfstoff zu 100 % wirksam ist, denn zwei sind 100 % von einem.

Wenn die meisten Amerikaner und Italiener hören, dass der Impfstoff „100 % wirksam“ ist, denken sie, wenn sie den Impfstoff nehmen, habe ich eine 100 %ige Chance, nicht an COVID zu sterben. Das ist aber nicht gemeint.

Es bedeutet, dass man 22.000 Impfstoffe verabreichen muss, um eine Person vor dem Tod durch COVID zu schützen. Das bedeutet, dass sie besser dafür sorgen, dass der Impfstoff selbst nicht einmal eine Person tötet, denn wenn er eine Person tötet, wird der gesamte Nutzen zunichte gemacht.

Und das ist das Wichtigste. In der Impfstoffgruppe starben innerhalb von sechs Monaten 20 Menschen an allen Ursachen – 20 von 22.000 Menschen. In der Kontrollgruppe starben nur 14 von 22.000 Personen. Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, in den nächsten sechs Monaten zu sterben, bei einer Impfung um 48 % höher ist als bei einer Nichtimpfung.

Das sind die Zahlen von Pfizer, nicht meine. Und so starben die Menschen.

In der Kontrollgruppe starb eine Person innerhalb von sechs Monaten an einem Herzinfarkt. In der Impfstoffgruppe starben 5 Personen innerhalb von 6 Monaten an einem Herzinfarkt. Das bedeutet, dass bei einer Impfung das Risiko eines tödlichen Herzinfarkts innerhalb von 6 Monaten um 500 % steigt.

Das bedeutet auch, dass für jede Person, die vor dem Tod durch COVID bewahrt wird, der Impfstoff vier Menschen durch Herzinfarkte tötet.

Das ist keine gute Politik für die öffentliche Gesundheit. Die öffentliche Gesundheit soll Leben retten. Aber hier geht es um Kontrolle und die Kontrolle unserer Gesellschaft und unserer Kinder.

Und der einzige Grund, warum die Menschen nicht verstehen, was ich gerade gesagt habe, und warum sie den Impfstoff immer noch befürworten, ist ein einziger Grund: die Manipulation von Angst.

Das ist einfache Mathematik. Jeder kann es nachschlagen. Wenn Sie es nachschlagen, werden Sie mehr Angst vor diesem Impfstoff haben als vor COVID.

Aber die Regierung und die Pharmakonzerne haben eine Methode, um das Gehirn der Menschen auszuschalten, so dass sie nicht mehr in der Lage sind, einfache mathematische Berechnungen durchzuführen. Dieses Mittel heißt Angst.

Angst hält uns davon ab, kritisches Denken zu üben. Sie lässt uns glauben, dass wir unser Leben nur retten können, wenn wir einfach tun, was uns gesagt wird.

Das nennt man das „Stockholm-Syndrom“. Und die Entführer sperren ein ganzes Land für ein Jahr ein, und die Menschen werden ihren Entführern dankbar und denken, dass wir nur dann lebend von hier wegkommen, wenn wir absolut gehorsam sind.

Ich möchte noch einen weiteren Punkt ansprechen, und zwar diesen: Wie viele Menschen hier haben von Ereignis 201 gehört?

Wenn Sie noch nichts davon gehört haben, sollten Sie es sich auf Youtube ansehen. Event 201 war eine Simulation einer Coronavirus-Pandemie, die im Oktober 2019 in New York City stattfand.

Wir wissen jetzt, dass COVID am 12. September 2019 in Wuhan zirkulierte, also gibt es einen Monat später eine simulierte Coronavirus-Pandemie in New York.

Die Leute, die dazu kamen, waren die großen Social-Media-Unternehmen, die Medienunternehmen, Johnson & Johnson, das größte Impfstoffunternehmen, und es wurde von drei Leuten veranstaltet: 1) Bill Gates, 2) George Fu Gao, der Leiter des chinesischen CDC, und 3) Avril Haines, der stellvertretende Direktor der CIA.

Avril Haines ist heute die oberste Spionin in den Vereinigten Staaten. Sie ist die Leiterin von Joe Bidens Nationaler Sicherheitsbehörde, sie ist also von Event 201 zur Top-Spionin in unserem Land aufgestiegen.

Wer wusste schon, dass die CIA eine Behörde für öffentliche Gesundheit ist? Das war für mich eine Überraschung. Denn die CIA ist nicht für die öffentliche Gesundheit zuständig. Die CIA ist für Staatsstreiche zuständig.

Zwischen 1947 und dem Jahr 2000 war die CIA an 73 Staatsstreichen beteiligt – die meisten davon gegen Demokratien – ein Drittel der Länder der Welt.

Wenn Sie sich Event 201 ansehen, gab es keine Diskussion über die öffentliche Gesundheit. Niemand hat darüber gesprochen, wie wir die Menschen mit Vitamin D versorgen können. Wie bringen wir die Menschen dazu, Gewicht zu verlieren? Wie können wir sicherstellen, dass sie sich gesund ernähren?

Wie können wir Medikamente für die Behandlung von Menschen umfunktionieren? Wie können wir Kranke unter Quarantäne stellen? Wie bewahren wir die verfassungsmäßigen Rechte? Über die öffentliche Gesundheit wurde kein einziges Wort verloren.

Stattdessen wurde darüber gesprochen, wie wir die Pandemie als Vorwand nutzen können, um totalitäre Kontrollen durchzusetzen und die Demokratie zu dekonstruieren.

Ein Viertel des Tages verbrachten sie damit, darüber zu sprechen, wie man sicherstellt, dass niemand das Gerücht verbreiten darf, die Coronavirus-Pandemie sei im Labor erzeugt worden.

Wir haben Oktober 2019! Und sie reden darüber, wie man die Bevölkerung einsperren kann, wie man sie zwingen kann, experimentelle Impfstoffe zu nehmen, wie man sicherstellen kann, dass Schwarze nicht anfangen, Widerstand zu leisten.

Denn in unserem Land sind Schwarze sehr misstrauisch gegenüber dem medizinischen Establishment, und sie waren sehr besorgt über diesen Widerstand.

Als ich für mein Buch recherchierte, erfuhr ich, dass dieses Ereignis, Event 201, kein einmaliges Ereignis war. Wir fanden 20 verschiedene Pandemiesimulationen, die im Jahr 2000 begannen.

Eines hatten sie gemeinsam – an den meisten war Bill Gates beteiligt, an den meisten war Tony Fauci beteiligt – aber an allen war die CIA beteiligt. Die CIA schrieb das Drehbuch – hochrangige CIA-Beamte waren an jeder dieser Pandemie-Simulationen beteiligt.

Und an ihnen waren Hunderttausende von Menschen beteiligt. Sie wurden im Geheimen durchgeführt. Sie setzten Mitarbeiter an vorderster Front ein, sie schulten die Polizei, Krankenhäuser und Versorgungsunternehmen in Europa, in Italien, in Deutschland, in Kanada, in Australien, alle zur gleichen Zeit, um auf eine Pandemie zu reagieren, aber es war keine Reaktion auf die öffentliche Gesundheit.

Es war eine Reaktion, um die Pandemie für etwas anderes zu nutzen.

Also übten sie wieder und wieder und wieder: Wie man die Pandemie als Vorwand nutzen kann, um totalitäre Kontrollen einzuführen und die liberale Demokratie auf dem ganzen Planeten auszulöschen.

Eines der Experimente, die sie benutzten, ist das sogenannte Milgram-Experiment – es war ein CIA-Experiment im Jahr 1967 – und was die CIA herausfand, ist, dass, wenn ein mächtiger medizinischer Beamter den Menschen befiehlt, etwas Falsches zu tun, etwas, das ihr Gewissen verletzt, das ihre grundlegenden Werte verletzt, 67% der Menschen der Autorität über ihre Werte gehorchen werden.

Und 67 % der Menschen werden durch Angst hypnotisiert, um einer Autoritätsperson zu gehorchen. Aber 33% der Menschen werden nicht gehorchen. Und Sie sind die 33%.

Und unsere Aufgabe ist es, von hier aus zu unseren Brüdern und Schwestern zu gehen – zu den Menschen, die noch hypnotisiert sind – und ihnen zu sagen, dass wir für ihre Freiheit kämpfen werden, bis sie in der Lage sind, selbst dafür zu kämpfen.

Wir müssen, wenn wir heute von hier weggehen, all unseren Brüdern und Schwestern, den 67%, die noch hypnotisiert sind, die Hand reichen und ihnen sagen, dass ihr eure Freiheit mehr lieben müsst, als dass ihr euch vor einem Keim fürchtet.

In diesem Jahr haben wir die Zerstörung der amerikanischen Verfassung erlebt. Diese Verfassung wurde von einer Gruppe von Menschen geschrieben, die verstanden haben, dass es Schlimmeres gibt als zu sterben.

Und sie setzten ihr Leben, ihren Besitz, ihre Karriere und ihren Lebensunterhalt aufs Spiel, um für die Freiheit und die Rechte zu kämpfen, die wir in den letzten 20 Monaten verloren haben.

Und jetzt ist es unsere Aufgabe, es ist die Aufgabe von jedem in dieser Menge, hinauszugehen und zurückzuschlagen, Widerstand zu leisten, Widerstand zu leisten, Widerstand zu leisten und unsere Regierung zurückzufordern, unser Leben zurückzufordern, unsere Freiheit zurückzufordern, für unsere Kinder, für unser Land und für alle zukünftigen Generationen.

Und ich kann Ihnen eines sagen. Ich werde Seite an Seite mit Ihnen stehen, und wenn ich dafür sterben muss, dann werde ich mit meinen Stiefeln sterben.