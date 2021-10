Robert F. Kennedy Jr. öffnet die „Wurmdose der CIA“ – Der wahre Grund, warum Kennedy zensiert wird

mercola.com

Am 10. Februar 2021 wurde der Account von Robert F. Kennedy Jr. von Instagram gesperrt, weil er „entlarvte Behauptungen über das Coronavirus oder Impfstoffe geteilt hat“.

Der wahre Grund, warum Kennedy zensiert wird, ist, dass er die globale technokratische Agenda, die uns in Richtung eines globalen Totalitarismus drängt, versteht und entlarvt

Die Konzernmedien sind von der CIA nicht zu unterscheiden, wenn es um innen- und außenpolitische Angelegenheiten geht. Auch die CIA hat seit ihrer Gründung eine wichtige Rolle bei der Förderung der technokratischen Agenda der globalen Vorherrschaft gespielt

Große Technologieunternehmen wie Facebook, Twitter, Google und Amazon sind ebenfalls eng mit dem militärisch-industriellen Geheimdienstkomplex verbunden. Sie erfüllen wichtige Überwachungs- und Datensammelfunktionen, ohne die die technokratische Agenda nicht umgesetzt werden kann.

Zum Kern der technokratischen Machtstruktur gehören Einrichtungen wie die Trilaterale Kommission, der Internationale Währungsfonds, die Weltbank, das Weltwirtschaftsforum, die Bilderberg-Gruppe, der Club of Rome, das Aspen Institute, das Atlantic Institute, das Brookings Institute und andere Denkfabriken.

Dieser Artikel wurde bereits am 27. Februar 2021 veröffentlicht und wurde mit neuen Informationen aktualisiert.

Am 10. Februar 2021 sperrte Instagram das Konto von Robert F. Kennedy Jr., einem Anwalt, Gründer von Children’s Health Defense und Mitbegründer und Präsident der Umweltgruppe River Alliance. Nach Angaben von Instagram wurde sein Konto entfernt, weil er „entlarvte Behauptungen über das Coronavirus oder Impfstoffe geteilt hat“.

Dies überrascht niemanden, der im letzten Jahr aufgepasst hat, als private Social-Media-Unternehmen damit begannen, Nutzer ernsthaft zu zensieren, oft auf Verlangen von Regierungsvertretern, und sich damit als echte Instrumente des Faschismus qualifizierten.

Wie in der „Faschismus-Definition mit Beispielen“ beschrieben, ist ein Kennzeichen des Faschismus ein Wirtschaftssystem, in dem die Regierung private Unternehmen kontrolliert und in dem „eine zentrale Planungsbehörde die Unternehmensleiter anweist, im nationalen Interesse zu arbeiten, und diejenigen, die sich ihr widersetzen, aktiv unterdrückt“.

Das Wohlergehen der gesamten Bevölkerung wird in einem solchen System unterdrückt, um „zwingende soziale Ziele“ zu erreichen. Das könnte zum Beispiel das Ziel sein, die gesamte Bevölkerung gegen COVID-19 zu impfen, damit die Impfstoffindustrie profitiert und nicht pleite geht. Die öffentliche Gesundheit sei verdammt.

Natürlich ist die Prämisse einer Massenimpfkampagne gegen COVID-19, dass sie die Menschen schützt und unnötige Todesfälle durch das Virus verhindert. Aber die Tatsache, dass Verletzungen und Todesfälle durch den Impfstoff entweder unterdrückt oder als Kollateralschäden im Namen des Allgemeinwohls abgetan werden, offenbart eine versteckte, zugrunde liegende Agenda.

Mit anderen Worten: Das Sterben bei schlechtem Gesundheitszustand ist inakzeptabel und muss durch einen Impfstoff verhindert werden, während das Sterben bei guter Gesundheit und in jungen Jahren aufgrund einer Impfverletzung ein durchaus akzeptabler Preis für den Schutz der Schwachen ist. Das Endergebnis ist das gleiche: Menschen sterben. Die einzigen Unterschiede bestehen darin, wie und warum Menschen sterben und ob das Großkapital, das die Politiker finanziert, davon profitieren kann oder nicht.

Trauen Sie dem medizinischen oder nationalen Sicherheitsapparat nicht

Im oben genannten Ron Paul Liberty Report vom 16. November 2020, spricht Kennedy über Beweise, die darauf hindeuten, dass sein Vater, Robert Kennedy, von einem CIA-Agenten ermordet wurde, der als Wachmann angestellt war.

Er gibt einen Überblick über die Geschichte der CIA – wie sie ursprünglich als Spionageorganisation gegründet wurde, die ausschließlich mit dem Sammeln von Informationen beauftragt war, um sich dann in eine paramilitärische Organisation zu verwandeln, die mit dem Sturz von Demokratien auf der ganzen Welt und anderen ruchlosen und antidemokratischen Aktivitäten beschäftigt war.

Er geht auch auf das berüchtigte CIA-Programm MK Ultra ein, bei dem Menschen durch eine Gehirnwäsche dazu gebracht werden, gegen ihren Willen Befehle auszuführen, darunter auch Morde.

CIA und Konzernmedien sind ein und dasselbe

Die Rolle der CIA bei der derzeitigen Zensurflut ist möglicherweise bedeutender, als die meisten Menschen glauben. In dem Off-Guardian-Artikel „Opening the CIA’s Can of Worms“ zeigt Edward Curtin die engen Verbindungen zwischen der CIA und den Mainstream-Medien auf.

Die CIA und die Medien sind Teil der gleichen kriminellen Verschwörung

Er zitiert Douglas Valentines Buch „The CIA as Organized Crime“ (Die CIA als organisiertes Verbrechen), in dem Valentine erklärt, dass „die CIA und die Medien Teil derselben kriminellen Verschwörung sind“. Curtin beschreibt die Medien als „Stenographen für die laufenden psychologischen Operationen des nationalen Sicherheitsstaates, die auf das amerikanische Volk abzielen“, und fügt hinzu, dass:

Wenn es um wichtige außen- und innenpolitische Angelegenheiten geht, sind die CIA und die Mainstream-Medien praktisch nicht zu unterscheiden.

Informationskriegsführung und Psyops sind zwar schon seit langem an der Tagesordnung, aber erst in den letzten Jahren haben mehr Menschen begonnen, sie wirklich zu bemerken, und sie sind erst im letzten Jahr oder so offenkundig geworden, dank der raschen Zunahme von Einzelpersonen, Gruppen und Themen, die zum Schweigen gebracht werden.

Im vergangenen Jahr wurden sogar zugelassene Ärzte und preisgekrönte Wissenschaftler online geteert und gefedert, gefolgt von einem Ausschluss aus ihren Internet-Communities für das Verbrechen, vernünftige Fragen zu stellen und der Macht die Wahrheit zu sagen.

Schuldgefühle durch Schlagzeilen

Ziel und Zweck der Art von Informationskrieg, in den wir derzeit verwickelt sind, ist es, „die Herzen und Köpfe des amerikanischen Volkes zu gewinnen und sie zu Opfern ihrer eigenen Mitschuld zu machen“, schreibt Curtin. Auch in Bezug auf COVID-19 besteht das Ziel eindeutig darin, alle von der Notwendigkeit der Impfung zu überzeugen und alle noch so logischen Einwände zurückzuweisen.

Dass die von der CIA gesteuerten Medien, das medizinische Establishment und der nationale Sicherheitsapparat bei diesem Thema an einem Strang ziehen und klassische Propagandataktiken anwenden, ist unverkennbar. Curtin schreibt:

Erst neulich hatte die New York Times diese Schlagzeile: ‚Robert Kennedy Jr. wegen falscher Virus-Behauptungen von Instagram ausgeschlossen‘. Man beachte das Fehlen des Wortes ‚angeblich‘ vor ‚falsche Virusbehauptungen‘. Das ist Schuld durch Schlagzeile. Es ist ein perfektes Stück Propaganda, das sich als Berichterstattung ausgibt, da es Kennedy, einen brillanten und ehrenhaften Mann, der Falschheit und Dummheit bezichtigt und damit die Sperre von Instagram rechtfertigt, und es ist eine Veranlassung für eine weitere Zensur von Herrn Kennedy durch Facebook, der Muttergesellschaft von Instagram …

Dies ist nur ein Beispiel für die Zensur, die im Gange ist und der noch viel, viel mehr folgen wird. Was einst unter dem Deckmantel der Unterlassung geschah, wird nun offen und schamlos betrieben, angefeuert von denen, die in böser Absicht behaupten, sie seien Verfechter des ersten Verfassungszusatzes und der Bedeutung der freien Debatte in einer Demokratie. Wir gleiten schnell in eine irreale totalitäre Gesellschaftsordnung ab.

Curtin widerspricht Journalisten wie Glenn Greenwald, Matt Taibbi und Chris Hedges, die argumentieren, dass soziale Medienunternehmen in Wirklichkeit nicht zensieren wollen, sondern von überheblichen, macht- und kontrollsüchtigen Medienpersönlichkeiten dazu gedrängt werden.

Es steckt mehr dahinter, meint Curtin: „Diese Unternehmen und ihre Mitarbeiter tun, was ihnen gesagt wird, ob explizit oder implizit, denn sie wissen, dass dies in ihrem finanziellen Interesse liegt.“

Er argumentiert, dass sie alle „Teil eines großen, miteinander verbundenen Geheimdienstapparates – eines Systems, eines Komplexes – sind, dessen Zweck Macht, Reichtum und Herrschaft für die Wenigsten auf Kosten der Vielen ist“, und dass dies die CIA und die Medien zu „Teilen derselben kriminellen Verschwörung“ macht.

Wer zieht an den Hebeln der Kontrolle?

„Die Behauptung, dass die Silicon-Valley-Unternehmen nicht zensieren wollen, sondern von den alten Medienkonzernen unter Druck gesetzt werden, macht keinen Sinn“, sagt Curtin, denn:

Diese Unternehmen sind eng mit den US-Geheimdiensten verbunden, ebenso wie die NY Times, CNN, NBC, usw. Auch sie sind Teil dessen, was einst Operation Mockingbird genannt wurde, das Programm der CIA zur Kontrolle, Nutzung und Unterwanderung der Medien. Nur die Naivsten würden glauben, dass ein solches Programm heute nicht mehr existiert.

In der Tat vermuten viele, dass Facebook die öffentlichkeitsfreundliche Version von DARPAs Lifelog ist, einem Datenbankprojekt, das darauf abzielte, die Einzelheiten der gesamten Existenz von Menschen für Überwachungszwecke der nationalen Sicherheit zu verfolgen. Das Pentagon zog am 4. Februar 2004 den Stecker von Lifelog, als Reaktion auf die Gegenreaktion wegen Bedenken bezüglich des Datenschutzes. Doch am selben Tag wurde Facebook gestartet. Zufall?

Ob durch Zufall oder vorsätzliche Zusammenarbeit, es besteht kein Zweifel daran, dass Facebook nun den Zweck von Lifelog erfüllt, seine Nutzer sowohl on- als auch offline zu überwachen, zu verfolgen und Daten zu sammeln.

In ähnlicher Weise sind auch Google, Amazon, Twitter und andere große Technologieunternehmen mit dem „militärisch-industriellen Intelligenz-Medien-Komplex“ verbunden, um Curtins Begriff zu zitieren. Sie alle bieten unschätzbare Überwachungs- und Zensurfunktionen, und ohne sie wäre das totalitäre Kontrollsystem, in dem wir uns heute befinden, nicht möglich.

Die Wahrheit ist, dass das Internet von Anfang an ein militärisches und nachrichtendienstliches Werkzeug war, und es sind nicht die traditionellen Unternehmensmedien, die [Tech-Unternehmen] ihre Marschbefehle geben, schreibt Curtin. Daher sind es nicht die Eigentümer der Medienkonzerne oder ihre Angestellten, die hinter dem derzeitigen massiven Vorgehen gegen Andersdenkende stehen, sondern die Geheimdienste, die die Mainstream-Medien und die Silicon-Valley-Monopole kontrollieren …

All diese Medienunternehmen sind nur die äußere Schicht der Zwiebel, das Mittel, mit dem Nachrichten gesendet und Menschen kontrolliert werden. Aber für wen arbeiten diese Geheimdienste? Nicht für sich selbst. Sie arbeiten für ihre Oberherren, die Superreichen, die Banken, Finanzinstitutionen und Konzerne, denen die Vereinigten Staaten gehören und schon immer gehört haben.

Wie es das Schicksal so will, gehören diesen Superreichen natürlich auch die Medienkonzerne, die durch die Geschichten, die sie erzählen, den größten Teil des Reichtums der Welt kontrollieren. Es ist eine symbiotische Beziehung.

Operation Mockingbird: The Great Reset

Worüber Curtin spricht, sind dieselben elitären 0,001 % der Weltbevölkerung, über die ich schon früher geschrieben habe. Während die spezifischen Identitäten der einzelnen Strippenzieher schwer zu erkennen sind, ist klar, dass es einen internationalen „tiefen Staat“ gibt, dessen Pläne auf koordinierte Weise auf der ganzen Welt umgesetzt werden, scheinbar von einem Moment auf den anderen, wie wir beim Ausbruch der COVID-19-Pandemie gesehen haben.

Innerhalb weniger Tage stimmten alle Staatsoberhäupter der Welt in dasselbe Lied ein. Die gleiche Botschaft wurde in Dutzenden von Sprachen verkündet, oft wortwörtlich, als ob sie dieselbe Karte lesen würden. Ein Blick auf die globalen Nichtregierungsorganisationen macht es einfacher festzustellen, wer diese Stichwortgeber sein könnten, denn sie bilden ein riesiges, verflochtenes Netz, das immer wieder zueinander zurückführt.

Wir können also feststellen, dass zum Kern dieser technokratischen Machtstruktur Einrichtungen wie die Trilaterale Kommission, der Internationale Währungsfonds, die Weltbank, das Weltwirtschaftsforum, die Bilderberg-Gruppe, der Club of Rome, das Aspen Institute, das Atlantic Institute, das Brookings Institute und andere Denkfabriken gehören, um nur einige der offensichtlichsten zu nennen.

Zu den Mitgliedern dieser exklusiven „Clubs“, von denen viele nur auf Einladung zugänglich sind, gehören führende Vertreter der Großindustrie, der Konzernmedien, der politischen Ämter und des militärisch-industriellen Komplexes.

Wie Curtin feststellte, „sind sie die internationalen Oberherren, die darauf drängen, die Welt in Richtung einer globalen Diktatur zu bewegen.“ Die CIA war, wie Sie vielleicht schon vermuten, von Anfang an Teil dieser „tiefen Staatskabale“.

Und wenn die CIA und die Konzernmedien zwei Seiten derselben Medaille sind, können wir daraus schließen, dass die derzeitige globale Psyop den Zweck hat, die erfolgreiche Umsetzung des Great Reset und der Vierten Industriellen Revolution sicherzustellen – zwei Begriffe, die verschiedene Aspekte derselben Agenda der Versklavung beschreiben.

Auch wenn es für manche keinen Zusammenhang zu haben scheint, spielt die Impfstoff-Agenda eine wichtige Rolle in diesem Plan, vor allem auf lange Sicht, weshalb Impfstoff-Skeptiker und Anti-Impf-Stimmen jetzt in rasantem Tempo niedergeschlagen werden. Das ist jedoch nicht der einzige Grund, warum sie zum Schweigen gebracht werden.

Die wahre Bedrohung, die Kennedy darstellt

Wie Curtin in seinem Artikel darlegt, wird Kennedy nicht einfach deshalb zensiert, weil er Fragen über Impfstoffe, Bill Gates oder die Pharmaindustrie im Allgemeinen aufwirft. Nein, es ist, weil er eine direkte Bedrohung für die höchste Ebene dieser versteckten globalen Machtstruktur ist, die die Kontrolle übernehmen will:

Seine Kritik deutet darauf hin, dass etwas viel Gefährlicheres im Gange ist: der Untergang der Demokratie und der Aufstieg einer totalitären Ordnung, die totale Überwachung, Kontrolle, Eugenik usw. durch die Reichen unter Führung ihrer Geheimdienstpropagandisten beinhaltet. Ihn als Superverbreiter von Falschmeldungen und als Verschwörungstheoretiker zu bezeichnen, zielt nicht nur darauf ab, ihn in bestimmten medizinischen Fragen zum Schweigen zu bringen, sondern auch seine kraftvolle und deutliche Stimme in allen Fragen zum Schweigen zu bringen.

Wenn man seine fundierten wissenschaftlichen Überlegungen zu Impfstoffen, zur Weltgesundheitsorganisation, zur Bill und Melinda Gates Stiftung usw. ernsthaft in Betracht zieht, öffnet man ein Wespennest, das die Mächtigen gerne verschließen würden. Dies liegt daran, dass RFK Jr. auch ein scharfer Kritiker der enormen Macht der CIA und ihrer Propaganda ist, die so viele Jahrzehnte zurückreicht und dazu diente, die Ermordung seines Vaters und seines Onkels durch den nationalen Sicherheitsstaat zu vertuschen.

Deshalb ist sein wunderbares neues Buch „American Values: Lessons I Learned from My Family‘, das kein einziges Wort über Impfstoffe enthält, von den Mainstream-Rezensenten gemieden wurde; denn das Bild, das er zeichnet, klagt die CIA auf vielfältige Weise an und beschuldigt gleichzeitig die Massenmedien, die ihre Sprachrohre waren.

Laut Kennedy hat die CIA seinen Vater ermordet. Der Grund dafür war, dass er ein mächtiger und beliebter Politiker war, der, wie Curtin sagt, „die Macht der CIA hätte zähmen können, um das Narrativ zu kontrollieren, das die Ausplünderung der Welt und des Landes für die reichen Oberherren ermöglicht hat.“

Mit anderen Worten, er wusste, dass die CIA die zentrale Stange war, die das Zelt zusammenhielt, und wenn man die herausreißt, stürzt das Dach ein. Das konnten sie nicht zulassen.

Verbinde die Punkte

Kennedy spricht in seinem viel längeren Interview mit Patrick Bet-David (siehe oben) über viele der Themen, die auch im Ron Paul Report behandelt werden. In beiden Interviews geht er auf die tragische und doch heldenhafte Geschichte seiner Familie ein, aber auch auf das Thema Impfstoffsicherheit und die Torheit, veröffentlichte wissenschaftliche Erkenntnisse zu ignorieren, die zeigen, dass es erhebliche Probleme gibt – und die Tatsache, dass das medizinische Establishment diese Probleme widerlegt und leugnet, ohne jemals einen tatsächlichen Gegenbeweis vorzulegen.

Kennedy geht auch auf Daten ein, die darauf hindeuten, dass die COVID-19-Sperren möglicherweise mehr Todesfälle verursacht haben als das Virus selbst, sowie auf die damit verbundenen Bürgerrechtsfragen. Wie viele andere Experten ist er der Meinung, dass die Abriegelungen wissenschaftlich nicht zu rechtfertigen sind und dass die endgültige Bilanz weit mehr Menschen getötet haben wird als COVID-19.

Ausgehend von einer kürzlich durchgeführten Kosten-Nutzen-Analyse der weltweiten Abriegelungen hat Kennedy recht. Die Daten deuten darauf hin, dass die Kosten für Abriegelungen in Kanada – in Form von qualitätsbereinigten Lebensjahren und Wohlfühljahren – mindestens zehnmal höher sind als der Nutzen.

In Australien sind die Kosten mindestens 6,6-mal höher, und in den USA sind die Kosten schätzungsweise mindestens 5,2-mal höher als der Nutzen der Abriegelungen. Es stimmt also, dass die Pandemiemaßnahmen der Bevölkerung mehr Lebenszeit und fruchtbare Jahre rauben, als es das Virus je könnte.

In seinem Interview mit Bet-David geht Kennedy auch auf die bekannten Nebenwirkungen von Impfstoffen ein, die wiederum eine hochprofitable Industrie für chronische Krankheiten antreiben, auf das Fehlen von Sicherheitsstudien für Impfstoffe, auf die unverantwortliche Praxis, Impfstoffe gegen falsche Placebos wie einen anderen Impfstoff zu testen, und auf die Entschädigungsvereinbarung der Impfstoffindustrie mit dem Kongress, die weiter verhindert, dass jemals sichere Impfstoffe entwickelt werden.

Er spricht auch über die aggressive Werbung für Medikamente und Impfstoffe, die es den Pharmaunternehmen als Nebeneffekt ermöglicht, die Medienberichterstattung über ihre Produkte zu beeinflussen; die fragwürdige Integrität von Dr. Anthony Fauci, wie Sterblichkeitsdaten verdreht werden, um die Zahl der Grippetoten als Marketingtrick für den Verkauf von Grippeimpfstoffen fälschlich aufzublähen, die Gefahren von 5G, die moderne elektronische Überwachung und das Sammeln von Daten in den sozialen Medien; und den schädlichen Einfluss der sogenannten Philanthropie von Bill Gates.

Wie Curtin anmerkt, weisen Kennedys Beobachtungen, die den Menschen helfen, die Punkte zu verbinden, letztlich auf das Kernproblem unserer Zeit hin, nämlich eine versteckte Kontrollstruktur, die versucht, die amerikanische Verfassung zu zerstören und uns unserer Rechte und Freiheiten zu berauben, wenn wir sie lassen.

Letztendlich geht es bei dieser Zensur genau darum. Diese versteckte Machtstruktur will nicht, dass wir erkennen, was uns angetan wird, denn dann könnten wir rebellieren. Und wenn das passiert, ist das Spiel aus, denn wir sind viel mehr als sie.

Eine gut informierte, vereinte Menschheit ist die Antwort

Genau aus diesem Grund dürfen wir niemals aufhören, diese Art von Informationen zu suchen und weiterzugeben. Diejenigen, die der Propaganda Glauben schenken, helfen buchstäblich ihren zukünftigen Gefängniswärtern dabei, die Gefängnisgitter um sie herum zu errichten. Das ist selbstzerstörerisch, und deshalb müssen wir denjenigen, die uns am Herzen liegen, helfen, das Gesamtbild zu verstehen und sich nicht in Details unterschiedlicher Meinungen zu verstricken, die keine Rolle spielen.

Wie in Kennedys Online-Rede vom 24. Oktober 2020,13 „Internationale Botschaft der Hoffnung für die Menschheit“ – die den Auftakt zu einem Protesttag gegen den Staatsstreich der technokratischen Elite bildete – festgehalten, müssen wir unsere eingebildeten Ängste ablegen, die Angstmacherei der Medien zurückweisen, auf Redefreiheit bestehen und uns am demokratischen Prozess beteiligen.

Der einzige Weg, wie wir sie gewinnen können, ist die Demokratie“, sagte er. „Wir müssen kämpfen, um unsere Demokratie zurückzubekommen, um unsere Demokratie von diesen Schurken zurückzuerobern, die sie uns stehlen. Beachten Sie, dass die Leute, die sich an dieser Quarantäne am meisten bereichern, dieselben sind, die die Kritik an der Quarantäne zensieren.“

Kennedy betonte auch einen weiteren entscheidenden Punkt, nämlich die Notwendigkeit, sich zu vereinen. Wir müssen unsere Spitzfindigkeiten über unwesentliche Dinge wie Rasse, Religion und politische Zugehörigkeit beiseite lassen und uns auf den wahren Feind konzentrieren.

Die Big-Tech-Bösewichte … wollen, dass wir uns gegenseitig bekämpfen. Sie wollen, dass Schwarze gegen Weiße kämpfen. Sie wollen, dass die Republikaner gegen die Demokraten kämpfen. Sie wollen, dass alle polarisiert sind. Sie wollen, dass alle zersplittert sind, weil sie wissen, dass wir, wenn wir uns zusammentun, anfangen werden, Fragen zu stellen, und das sind Fragen, die sie nicht beantworten können … Wenn Sie ein Republikaner oder Demokrat sind, hören Sie auf, darüber zu reden. Hören Sie auf, sich selbst zu identifizieren. Der Feind ist Big Tech, Big Data, Big Oil, Big Pharma, das Medizinkartell, die totalitären Elemente der Regierung, die versuchen, uns zu unterdrücken, die versuchen, uns unserer Freiheiten zu berauben, unserer Demokratie, unserer Gedankenfreiheit, unserer Meinungsfreiheit, unserer Versammlungsfreiheit und all der Freiheiten, die der Menschheit Würde verleihen …

Der freie Fluss von Informationen, der Kessel der Debatte, ist das Einzige, was es den Regierungen ermöglicht, eine rationale Politik zu entwickeln, in der die Selbstverwaltung tatsächlich funktioniert und triumphiert. Sie stehen an der vordersten Front des wichtigsten Kampfes der Geschichte – des Kampfes zur Rettung der Demokratie, der Freiheit, der menschlichen Freiheit und der menschlichen Würde vor diesem totalitären Kartell, das versucht, uns gleichzeitig in jeder Nation der Welt der Rechte zu berauben, mit denen jeder Mensch geboren wurde …

Und ich verspreche Ihnen: Ich werde mit meinen Stiefeln in den Tod gehen und Seite an Seite mit Ihnen allen kämpfen, um sicherzustellen, dass wir diese Rechte zurückgeben und sie für unsere Kinder bewahren.

Und genau das ist der Grund, warum Kennedy, wie sein Vater und sein Onkel vor ihm, ein Ziel für die Beseitigung durch den technokratischen, CIA-, Medien-, Drogen-, Industrie- und politisch-militärischen Komplex ist. Die gute Nachricht ist: Je mehr Menschen wissen und verstehen, wer der wahre Feind ist, desto geringer ist das Risiko für die Eingeweihten.

Schließlich kann die CIA nicht ein ganzes Land oder die ganze Welt ermorden. Ab einem bestimmten Punkt ist es sinnlos, Menschen zum Schweigen zu bringen, weil zu viele Menschen die Wahrheit bereits kennen. Ich glaube, dass dies bei Kennedy der Fall ist, weshalb das Schlimmste, was sie tun können, der Versuch ist, seine Reichweite in den sozialen Medien zu begrenzen. Und mit Ihrer Hilfe werden auch diese Bemühungen letztlich scheitern.

