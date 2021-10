BBC-Bericht, gaukelt der Öffentlichkeit vor, dass es normal sei, dass Teenager aufgrund „nicht diagnostizierter Herzprobleme“ tot umfallen

Die BBC strahlte am 2. Oktober 2021 einen Bericht aus, in dem versucht wurde, den plötzlichen Tod von Teenagern und jungen Erwachsenen aufgrund „nicht diagnostizierter Herzprobleme“ zu normalisieren. Der Bericht trug den Titel „Laufen könnte für Leute wie mich zum plötzlichen Tod führen“. Ist es nur ein Zufall, dass die Sendung zu einem Zeitpunkt ausgestrahlt wurde, an dem Kinder über 12 Jahren den Covid-19-Impfstoff erhalten?

Es ist inzwischen bekannt, dass jüngere Erwachsene, Jugendliche und Kinder (vor allem Männer) durch die Covid-19-Impfung von Pfizer oder Moderna sehr viel häufiger eine Herzmuskelentzündung erleiden. Die britische Arzneimittelbehörde hat auf den Sicherheitshinweisen beider Impfstoffe Warnungen angebracht, weil der Verdacht besteht, dass sie bei jüngeren Erwachsenen Myokarditis und Perikarditis verursachen.

Myokarditis ist eine Entzündung des Herzmuskels, während Perikarditis eine Entzündung der schützenden Säcke ist, die das Herz umgeben. Beides sind äußerst ernste Erkrankungen, da das Herz eine lebenswichtige Rolle bei der Erhaltung des Menschen spielt und der Herzmuskel sich nicht regenerieren kann. Eine schwerwiegende Myokarditis kann zum Herzstillstand führen und das Leben eines Menschen um Jahre verkürzen.

In Verbindung mit der Tatsache, dass Chris Whitty, der Chief Medical Officer des Vereinigten Königreichs, den Gemeinsamen Ausschuss für Impfungen und Immunisierung überstimmt hat, indem er die Regierung schriftlich aufforderte, den Impfstoff Covid-19 von Pfizer allen gesunden Kindern über 12 Jahren anzubieten, erscheint der folgende Bericht der BBC in einem eher beunruhigenden Licht.

„Jede Woche sterben im Vereinigten Königreich zwölf junge Menschen an einer nicht diagnostizierten Herzerkrankung wie der meinen. Das will eine Wohltätigkeitsorganisation ändern, indem sie jeden jungen Menschen im ganzen Land auf mögliche Herzkrankheiten untersucht“.

Will die BBC der Öffentlichkeit weismachen, dass es normal ist, wenn junge Teenager plötzlich sterben, weil sie wissen, dass dies geschieht und aufgrund des Covid-19-Impfstoffs auch weiterhin geschehen wird?

Wir wissen nur, dass wir seit März 2020 anscheinend im „Zeitalter der Zufälle“ leben, und dies ist nur ein weiterer Zufall von vielen.