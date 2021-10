Singapur überholt Impfweltmeister Israel und jetzt steigen die COVID-Fälle drastisch an und man will die „Protokolle“ neu aufsetzen

Die Zahl der täglichen COVID-19-Fälle in Singapur könnte in der nächsten Woche auf mehr als 5.000 ansteigen, da sich die Zahl der Fälle in der Bevölkerung alle 10 Tage verdoppelt, sagte der Ko-Vorsitzende der ministerienübergreifenden COVID-19-Task Force, Gan Kim Yong, am Samstag (2. Oktober).

Auf einer Pressekonferenz der Task Force sagte Herr Gan: „Die tägliche Zahl der Fälle ist weiter gestiegen. Bei der derzeitigen Entwicklung verdoppelt sich die Zahl der Fälle in der Gemeinschaft etwa alle 10 Tage.

„Und je nachdem, wie sich die Entwicklung fortsetzt, könnte die Zahl der täglichen Infektionen in der nächsten Woche auf über 5.000 ansteigen. Die überwiegende Mehrheit wird jedoch asymptomatisch sein oder nur sehr leichte Symptome haben und sich zu Hause schnell erholen.

Obwohl die tägliche Zahl der Fälle weiter ansteigt, scheint sich die Steigerungsrate etwas verlangsamt zu haben“, so das Gesundheitsministerium (MOH) in einer Pressemitteilung.

„Die Zeit, die für die Verdoppelung der Fälle in den Gemeinden benötigt wird, hat sich von etwa acht Tagen auf etwa 10 Tage verlängert“, so das MOH.

STRAFFUNG DER „GESUNDHEITSPROTOKOLLE„

Singapur müsse seine Gesundheitsprotokolle straffen, sagte Gesundheitsminister Ong Ye Kung.

„Die Test- und Isolationsprotokolle von QO (Quarantäneanweisung), HRW (Warnung vor Gesundheitsrisiken), HRA (Warnung vor Gesundheitsrisiken), RRT (routinemäßige Tests auf dem Dienstplan) – eine ganze Buchstabensuppe – wurden zu einer Zeit entwickelt, als wir versuchten, jeden entdeckten Cluster auszulöschen“, sagte er.

„Wir befinden uns jetzt in einer völlig anderen Lage, da wir versuchen, diese Übertragungswelle sicher zu überstehen, um auf der anderen Seite widerstandsfähiger zu werden und mit COVID-19 leben zu können.

Die Protokolle seien „zahlreich und komplex für den Normalbürger„, sagte Ong, und für ihn sei es „verwirrend und sogar frustrierend„.

„Nur wenige Menschen verstehen sie wirklich oder erinnern sich daran. Dieses Problem muss angegangen werden, denn wenn die Menschen es nicht verstehen, können sie ihre persönliche Verantwortung nicht wahrnehmen, geschweige denn anderen helfen“, fügte er hinzu.

„Es trägt auch zu der allgemeinen Befürchtung bei, dass COVID-19 eine sehr ernste Krankheit ist, während sie für geimpfte Menschen in Wirklichkeit eine milde Krankheit ist.

Die Task Force überprüfe die Protokolle „ganzheitlich“ und werde sie demnächst vorlegen, sagte Ong und fügte hinzu, dass die Protokolle einfach und leicht zu merken sein sollen.